Da redação com El Deber

Ela estava de férias nos Estados Unidos e quando voltou estava resfriada. Embora nenhum outro sintoma de coronavírus, foi colocada em observação para descartar a doença

A Secretaria de Saúde de Pando informou que uma cidadã brasileira de 19 anos foi isolada em sua casa por suspeita de coronavírus.

A jovem mora no lado brasileiro, mas é estudante de medicina em Cobija. Ela estava de férias nos Estados Unidos e estava com frio quando voltou, mas nenhum outro sintoma a enquadrou como suspeita de carregar Covid-19.

O chefe da Sede de Pando, Kuniaki Murakami, indicou que se reuniu com autoridades de saúde do país vizinho que indicaram que a amostra havia sido colhida e estava determinada a ficar isolada em casa durante as 72 horas, durante a elaboração Amostra.

O médico boliviano indicou que o paciente não apresenta sintomas e que o tempo de incubação do vírus teria passado. No entanto, por precaução, as autoridades de saúde decidiram isolá-la até que ele descartasse que ela tem o vírus.

Na região, os pacientes testaram positivo para coronavírus em cinco países: Argentina, Chile, Brasil, Equador e Peru. Nos Estados Unidos, onde o estudante brasileiro estava de férias, 200 casos foram notificados em 20 estados.

