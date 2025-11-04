Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025: inclusão e superação em foco

Nesta terça-feira (04), o município de Brasiléia foi palco do II Festival de Esportes Paralímpicos 2025, uma verdadeira celebração da inclusão, do talento e da força de vontade. O evento reuniu atletas-estudantes, famíliares e a comunidade em um dia marcado por emoção, aprendizado e superação.

Promovido pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e pela Secretaria Extraordinária de Esportes e Lazer (SEEL), do Governo do Estado do Acre, o festival contou com o apoio da Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes e da Secretaria Municipal de Educação.

Durante o dia, o público acompanhou demonstrações e práticas de goalball, vôlei sentado, atletismo e bocha, modalidades que destacam o espírito do esporte paralímpico e incentivam a inclusão de pessoas com deficiência nas atividades esportivas.

O vice-prefeito Amaral do Gelo ressaltou a importância da parceria entre o município e o Estado na realização do festival. “Brasiléia tem alegria de sediar um evento que inspira e transforma vidas. O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão social e compromisso da nossa gestão do nosso prefeito Carlinhos do Pelado, e ver nossas crianças e jovens participando com tanto entusiasmo mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.

Para a Chefe de Divisão de de Esportes e Paralímpicos do Estado Shirley Lessa , o evento é mais do que uma competição: é uma mensagem de esperança e respeito às diferenças.“O Festival Paralímpico é uma oportunidade de mostrar que o esporte é para todos. Aqui, cada atleta nos ensina o verdadeiro significado da superação. O Governo do Estado tem trabalhado para fortalecer o esporte inclusivo e dar visibilidade aos nossos talentos”, destacou.

Durante o festival, escolas locais levaram seus alunos para assistir e participar das oficinas esportivas, aproximando ainda mais a comunidade do universo paralímpico. Professores e técnicos esportivos receberam orientações sobre metodologias adaptadas e puderam trocar experiências com os atletas e profissionais da área.

O coordenador de esportes do governo do estado no Alto Acre Prof. Thiago Menezes destacou o impacto da iniciativa para os jovens paralímpico. “O festival desperta nas escolas o interesse por práticas inclusivas. Quando o aluno vê um atleta paralímpico em ação, ele entende na prática o valor do respeito, da empatia e da igualdade de oportunidades”, pontuou ele.

A Prefeitura de Brasiléia reforçou o compromisso de continuar apoiando ações que promovam a inclusão e o desenvolvimento do esporte em todas as suas formas. “Queremos que cada criança e jovem do nosso município tenha a chance de participar, aprender e se inspirar. O esporte é um direito de todos, e é isso que celebramos hoje”, concluiu a secretária municipal de Cultura e Esportes Arlete Amaral.

O II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 deixa uma marca de inspiração em Brasiléia, lembrando que, no esporte e na vida, o mais importante é seguir em frente sempre com garra, respeito e solidariedade.

