Cotidiano
Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025: inclusão e superação em foco
Nesta terça-feira (04), o município de Brasiléia foi palco do II Festival de Esportes Paralímpicos 2025, uma verdadeira celebração da inclusão, do talento e da força de vontade. O evento reuniu atletas-estudantes, famíliares e a comunidade em um dia marcado por emoção, aprendizado e superação.
Promovido pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e pela Secretaria Extraordinária de Esportes e Lazer (SEEL), do Governo do Estado do Acre, o festival contou com o apoio da Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes e da Secretaria Municipal de Educação.
Durante o dia, o público acompanhou demonstrações e práticas de goalball, vôlei sentado, atletismo e bocha, modalidades que destacam o espírito do esporte paralímpico e incentivam a inclusão de pessoas com deficiência nas atividades esportivas.
O vice-prefeito Amaral do Gelo ressaltou a importância da parceria entre o município e o Estado na realização do festival. “Brasiléia tem alegria de sediar um evento que inspira e transforma vidas. O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão social e compromisso da nossa gestão do nosso prefeito Carlinhos do Pelado, e ver nossas crianças e jovens participando com tanto entusiasmo mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.
Para a Chefe de Divisão de de Esportes e Paralímpicos do Estado Shirley Lessa , o evento é mais do que uma competição: é uma mensagem de esperança e respeito às diferenças.“O Festival Paralímpico é uma oportunidade de mostrar que o esporte é para todos. Aqui, cada atleta nos ensina o verdadeiro significado da superação. O Governo do Estado tem trabalhado para fortalecer o esporte inclusivo e dar visibilidade aos nossos talentos”, destacou.
Durante o festival, escolas locais levaram seus alunos para assistir e participar das oficinas esportivas, aproximando ainda mais a comunidade do universo paralímpico. Professores e técnicos esportivos receberam orientações sobre metodologias adaptadas e puderam trocar experiências com os atletas e profissionais da área.
O coordenador de esportes do governo do estado no Alto Acre Prof. Thiago Menezes destacou o impacto da iniciativa para os jovens paralímpico. “O festival desperta nas escolas o interesse por práticas inclusivas. Quando o aluno vê um atleta paralímpico em ação, ele entende na prática o valor do respeito, da empatia e da igualdade de oportunidades”, pontuou ele.
A Prefeitura de Brasiléia reforçou o compromisso de continuar apoiando ações que promovam a inclusão e o desenvolvimento do esporte em todas as suas formas. “Queremos que cada criança e jovem do nosso município tenha a chance de participar, aprender e se inspirar. O esporte é um direito de todos, e é isso que celebramos hoje”, concluiu a secretária municipal de Cultura e Esportes Arlete Amaral.
O II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 deixa uma marca de inspiração em Brasiléia, lembrando que, no esporte e na vida, o mais importante é seguir em frente sempre com garra, respeito e solidariedade.
Cotidiano
Para o MPF, leis municipais que garantem atendimento prioritário a advogados no Acre são inconstitucionais
Representação do MPF foi encaminhada ao Ministério Público do Estado do Acre para atuação
O Ministério Público Federal (MPF) encaminhou representação ao procurador-geral de Justiça do Acre solicitando que analise a possibilidade de ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra duas leis municipais que estabelecem atendimento prioritário a advogados em repartições públicas e instituições financeiras nos municípios de Rio Branco (Lei nº 2.608/2025) e Cruzeiro do Sul (Lei nº 1.034/2025).
A representação foi apresentada pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão, Lucas Costa Almeida Dias, com fundamento em irregularidades formais e materiais identificados nas leis. Segundo o MPF, as leis, que são de iniciativa das respectivas Câmaras de Vereadores, invadem competências privativas dos Poderes Executivos municipal, estadual e federal e afrontam princípios constitucionais como o da separação dos poderes, o da isonomia e o do pacto federativo.
As normas foram propostas por vereadores, embora tratem de organização e do funcionamento da administração pública, tipo de matéria cuja iniciativa é exclusiva do chefe do Poder Executivo, neste caso, o prefeito.
Além disso, no município de Cruzeiro do Sul, a lei se estende a cartórios e repartições federais e estaduais, violando a competência legislativa dos municípios, restrita a assuntos de interesse local. No caso de cartórios, somente a União pode criar leis que tratem de registros públicos.
O MPF sustenta, ainda, que as leis criam privilégio injustificado aos advogados, equiparando-os a grupos que possuem proteção constitucional para atendimento prioritário, como idosos, pessoas com deficiência, gestantes e lactantes. Para o procurador, o tratamento diferenciado afronta o princípio da isonomia e não tem base em qualquer vulnerabilidade ou necessidade concreta da categoria.
Com a representação, caberá ao Ministério Público do Acre avaliar o pedido e, se acolhido, propor ação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Acre, que deve decidir sobre a suspensão dos efeitos das leis questionadas.
Assessoria de Comunicação MPF/AC
Cotidiano
Justiça anula processo seletivo irregular da Prefeitura de Bujari a pedido do MPAC
Decisão atende ação do Ministério Público que apontou ilegalidades no concurso; prefeitura terá que realizar novo processo seletivo dentro da legalidade
A Justiça do Acre acatou pedido do Ministério Público do Estado (MPAC) e determinou a anulação de processo seletivo irregular realizado pela Prefeitura de Bujari. A decisão, que atende ação civil pública movida pela promotoria, reconheceu a existência de vícios insanáveis no certame que impossibilitavam sua continuidade.
O MPAC havia identificado uma série de irregularidades no processo seletivo, incluindo falhas nos critâmetros de avaliação e falta de transparência, que feriam os princípios da administração pública. Com a anulação, a prefeitura será obrigada a realizar novo processo seletivo, seguindo rigorosamente as normas legais e garantindo igualdade de condições a todos os candidatos.
A sentença, proferida pela Vara Única da Comarca do Bujari, julgou procedente o pedido do MPAC e declarou nulo o Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 002/2025, bem como todas as contratações dele decorrentes. Além disso, o Juízo determinou que o Município apresente, em até 60 dias, um cronograma para convocação e nomeação dos candidatos aprovados nos concursos públicos ainda vigentes, substituindo os profissionais contratados de forma temporária por concursados que constam no cadastro de reserva.
A ação foi assinada pelo promotor de Justiça Antônio Alceste Callil de Castro, que sustentou que o processo seletivo foi realizado de maneira irregular. Segundo ele, o certame resultou na contratação de 82 profissionais para funções de natureza permanente na rede municipal de ensino, mesmo havendo concursos anteriores regidos pelos Editais nº 002/2023 e nº 001/2024 com validade vigente e candidatos aguardando nomeação.
Ao acolher os argumentos do MPAC, o Juízo reconheceu que o Município não apresentou justificativa excepcional ou transitória que pudesse legitimar as contratações precárias. A decisão reforçou que a demanda por professores e mediadores é permanente e, portanto, deve ser suprida por meio de concurso público, conforme determina a Constituição Federal.
Com a decisão, o Ministério Público reafirma seu compromisso com a legalidade, a moralidade administrativa e a valorização dos servidores aprovados em concurso público, garantindo que as contratações no serviço público municipal ocorram dentro dos princípios constitucionais.
Cotidiano
CT da Baixada derrota o Vasco no Campeonato Estadual
A equipe do CT da Baixada venceu o Vasco por 3 a 2 nesta segunda, 3, no Florestinha, em um duelo válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. Na outra partida da rodada, Furacão Senador Guiomard e AFEX empataram por 0 a 0.
Duas partidas
A primeira fase do Estadual Sub-13 terá sequência nesta terça, 4, a partir das 15 horas, no Florestinha. Estrelinha e Santa Cruz disputam o primeiro jogo e na sequência o Vila Acre joga contra o Acre Esporte.
