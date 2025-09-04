Acre
Brasiléia sedia neste dia 4, fase final da Copa Bolpebra 2025 em meio às comemorações do 7 de Setembro
Mesmo já campeã, seleção master brasileira recebe Peru e Bolívia no estádio José Guiomar em evento que reforça a integração trinacional na fronteira. Cerimônia ocorre na quarta-feira (4)
O município de Brasiléia transforma as comemorações da Semana da Pátria em um evento de integração internacional ao sediar a fase final da Copa Bolpebra 2025 nesta quarta-feira (4), no Estádio José Guiomar dos Santos.
A cerimônia de encerramento do torneio trinacional ocorre mesmo com a seleção master de Brasiléia já garantida como ‘Campeã Master 2025’, após vencer as duas primeiras fases realizadas em Porto Maldonado (Perú), e Cobija (Pando/Bolívia), onde conquistou o título em agosto durante as comemorações do bicentenário boliviano.
O torneio, que completa mais de 40 anos de história, reúne as delegações de Brasiléia (Acre/Brasil), Puerto Maldonado (Peru) e Cobija (Pando/Bolívia) em uma celebração que vai além do aspecto esportivo.
O prefeito Carlinhos do Pelado e o gerente de esportes Clebson Venâncio coordenam os últimos detalhes para receber o evento, que simboliza a forte integração entre os três países na região de fronteira.
Em entrevista, Clebson Venâncio destacou a importância diplomática e cultural da competição: “A Copa Bolpebra é mais que um torneio esportivo; é uma ferramenta de integração que fortalece os laços de amizade entre nossos povos e promove o intercâmbio cultural na fronteira”.
Já o prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado, ressaltou que: “A COPA BOLPEBRA é mais do que uma competição esportiva. É um símbolo da irmandade entre Bolívia, Peru e Brasil. Celebramos nossa independência com orgulho e com os nossos vizinhos e amigos ao nosso lado”, disse o prefeito de Brasiléia.
O evento mantém viva uma tradição que se consolidou como um dos principais símbolos de união entre Brasil, Bolívia e Peru.
A Copa BOLPEBRA, que reúne atletas das três nações vizinhas, é considerada uma ferramenta diplomática e cultural esportiva de integração entre os países desde tríplice fronteira, promovendo o intercâmbio esportivo e fortalecendo os laços de amizade entre os povos da Amazonia ocidental.
Acre
Operação de combate à violência contra a mulher resulta em quase 80 prisões no Acre
Apesar do encerramento da Operação Shamar, a Polícia Civil do Acre reforça que as ações de prevenção, acolhimento e repressão aos crimes contra a mulher continuam de forma permanente em todo o estado
A Polícia Civil do Acre (PCAC) encerrou, no último dia 4 de setembro, sua participação na Operação Shamar 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher. Durante todo o mês de agosto, período marcado pela campanha Agosto Lilás, as delegacias da capital e do interior intensificaram ações educativas, preventivas e repressivas, alcançando milhares de pessoas em todo o estado.
No total, foram realizadas 504 ações de panfletagem, 84 ações educativas por meio de mídias digitais, impactando 38 mil pessoas, além de 19 palestras que reuniram mais de 1.057 participantes. Paralelamente, as equipes policiais executaram diligências, apuraram denúncias e atenderam mais de 657 vítimas de violência doméstica e crimes correlatos.
A repressão também foi fortalecida. Foram registradas 76 prisões relacionadas a casos de violência doméstica, incluindo 66 em flagrante e 10 por mandado judicial. Além disso, houve a apreensão de armas, cumprimento de medidas protetivas e a conclusão de 133 inquéritos policiais com autoria identificada, garantindo mais celeridade às investigações.
A delegada Juliana De Angelis, coordenadora estadual da Operação Shamar, destacou a importância da atuação integrada e do acolhimento humanizado às vítimas.
“A Shamar vai além da repressão. Nosso objetivo é oferecer acolhimento, informação e segurança às mulheres, além de incentivar a denúncia e quebrar o ciclo da violência. A Polícia Civil do Acre está comprometida em criar uma rede de proteção efetiva, levando informação a escolas, comunidades e instituições para transformar essa realidade”, disse.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, ressaltou que os resultados da operação refletem o empenho da instituição em reduzir os índices de violência contra a mulher no estado.
“Agosto foi um mês de intensificação de esforços. As delegacias atuaram de forma estratégica, com ações educativas e operações repressivas, para proteger vítimas e responsabilizar agressores. A Polícia Civil do Acre seguirá investindo na capacitação dos profissionais e no fortalecimento das delegacias especializadas para garantir que cada denúncia seja atendida com a urgência e a seriedade que o tema exige”, enfatizou.
A Operação Shamar teve atuação em todas as regiões do estado, com o apoio das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam/DEMPCA), Delegacias do interior e Coordenação do Programa Bem-Me-Quer, contando com efetivo de mais de 59 policiais civis e viaturas mobilizadas para atender as ocorrências.
Apesar do encerramento da Operação Shamar, a Polícia Civil do Acre reforça que as ações de prevenção, acolhimento e repressão aos crimes contra a mulher continuam de forma permanente em todo o estado, garantindo que a proteção e a defesa dos direitos das vítimas sigam como prioridade institucional.
Acre
Gefron resgata vítimas de sequestro em Bujari e recupera caminhonete levada para a Bolívia
Criminosos fugiram durante a ação; vítimas eram mantidas amarradas e sob tortura em cativeiro
Na madrugada desta quinta-feira (4), o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) realizou uma operação que resultou no resgate de vítimas de sequestro e na apreensão de uma caminhonete Toyota Hilux que seria levada para a Bolívia.
Segundo informações da polícia, o veículo estava em poder de um criminoso quando foi interceptado. Durante a ação, os militares localizaram o cativeiro no município de Bujari, onde as vítimas eram mantidas amarradas e sob tortura.
Com a aproximação da viatura, os sequestradores fugiram, mas as vítimas foram libertadas. Elas passaram por exames de corpo de delito e, em seguida, foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento.
No local também foram encontrados objetos roubados da residência das vítimas. De acordo com o Gefron, a quadrilha planejava trocar o veículo roubado por drogas na Bolívia, em mais um caso típico da atuação de criminosos que atuam na fronteira.
Acre
Operação do GAECO prende casal e apreende drogas e dinheiro em Sena Madureira
Alvo principal tentou fugir três vezes e foi capturado no rio Iaco; policiais ainda buscam arma supostamente descartada
Na manhã desta quinta-feira (4), uma operação policial foi deflagrada no bairro Vitória, em Sena Madureira, para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).
O principal alvo da ação tentou escapar por três vezes, sendo contido apenas no leito do rio Iaco, após intensa perseguição.
Na residência dele, policiais apreenderam dinheiro em espécie, porções de entorpecente semelhante à cocaína e aparelhos celulares. Um homem e uma mulher foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça.
A operação contou com apoio de equipes do 8° Batalhão da Polícia Militar e de policiais penais de Sena Madureira. As autoridades ainda realizam buscas no rio para tentar localizar uma possível arma descartada durante a fuga.
