Brasiléia sedia lançamento do projeto ‘Saúde Redes’ do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

O município de Brasiléia sediou, nesta quinta-feira, 9, no centro de convivência do idoso, o lançamento do projeto “Saúde Redes”, desenvolvido em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz para os municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.

No país foram somente duas regiões que foram contempladas com o projeto, sendo elas região Centro Norte, de Mato Grosso e a regional do Alto Acre, no Acre.

Participaram da Solenidade, a prefeita Fernanda Hassem, Perla Sachs Kindi, representante do hospital alemão Oswaldo Cruz (HAOC) Projeto Saúde Redes, presidente da câmara de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, Antônia Rodrigues Camelo, secretária municipal de Saúde de Assis Brasil; Francélio Barbosa, secretário municipal de Saúde de Brasileia; Sérgio Mesquita, secretário municipal de Saúde de Epitaciolândia; Wagner Soares, secretário municipal de Saúde de Xapuri e vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Acre (COSEMS/AC) e profissionais da saúde.

O programa vai ajudar os municípios a sanar as dificuldades presente no sistema de saúde, como, filas de espera para consulta com especialidades médicas, exames, ausência de profissionais especialistas na região, dificuldades para manutenção dos profissionais especialistas e rotatividade da força de trabalho médica na Atenção Primária.

A representante do hospital Oswaldo Cruz (projeto Saúde Redes) Perla Sachs Kindi, explica sobre o projeto Saúde Redes. “Esse é um projeto piloto desenvolvido com a parceria do Ministério da Saúde. Vamos apoiar os municípios de pequeno porte, na organização das redes de atenção à saúde, a fim de aperfeiçoar a qualidade do atendimento à população, tendo como alvo o cuidado com o paciente. No primeiro momento será feito um trabalho com os profissionais de saúde e com os gestores.

Para a prefeita Fernanda Hassem, anfitriã do evento, é uma alegria de ver o município avançar em inovações de extrema importância para melhorar a qualidade do atendimento público de saúde. “Hoje estamos recebendo a equipe técnica do hospital Osvaldo Cruz em nossa região. É uma ação voltada para a região do Alto Acre, onde todas as entidades da saúde desses municípios foram convidadas para que a agente possa encontrar uma harmonia entre a atenção especializada junto com a atenção primária. Estou muito otimista porque temos exemplos de outros países onde funcionou muito bem esse projeto. Eu não tenho dúvidas que meus colegas prefeitos abraçarão da mesma forma”, afirmou.

