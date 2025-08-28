Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre

O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC).

Realizado em parceria com a Cooperação dos Conselhos de Alimentação Escolar (COOPCAES), o encontro teve como objetivo promover o diálogo e fortalecer as relações entre os Conselhos de Alimentação Escolar e os demais atores do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Estiveram presentes o prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado; o presidente do Conselho de Alimentação Escolar do Acre, Valquírio Firmino, a secretária de Educação, Raiza Dias; o presidente do Conselho de Alimentação Escolar de Rondônia, Vladimir Oliani; a coordenadora do núcleo de educação, Maria Célia; a presidente do CAE de Brasiléia, Luzia Rodrigues da Silva; além de gestores escolares e representantes dos Conselhos Municipais de Alimentação Escolar do Acre.

Durante a programação, foram debatidos temas essenciais para garantir a qualidade da merenda escolar, a correta aplicação dos recursos do PNAE e a valorização da agricultura familiar.

“Este encontro é de grande importância para a merenda escolar, pois reforça o compromisso conjunto entre a Secretaria de Educação, as escolas e o Conselho de Alimentação Escolar, garantindo mais qualidade e transparência na alimentação dos nossos alunos.” – Luzia Rodrigues da Silva, presidente do CAE de Brasiléia.

O presidente do Conselho de Alimentação Escolar do Acre, Valquírio Firmino da Silva, ressaltou a relevância do evento:

“Encontros como este fortalecem a gestão da alimentação escolar em todo o estado, promovendo integração entre os conselhos e garantindo que os recursos do PNAE sejam aplicados com eficiência e transparência.”

