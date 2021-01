Brasiléia se prepara para receber vacina e alerta população para cuidados com o vírus do covid-19 e dengue

A prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), recebeu a imprensa em seu gabinete na manhã desta sexta-feira, dia 15, para uma rodada de conversação, onde vários temas foram debatidos.

Entre eles, está o recebimento nos próximos dias, da vacina para combater o vírus covid-19 e o surto de infecção da Dengue. Fernanda demonstrou sua preocupação em relação ao tema e destacou que a equipe da saúde municipal já estão se preparando para receber a capacitação que acontecerá no hospital Raimundo Chaar na próxima semana.

“Teremos uma grande equipe que vai ser capacitada conforme o cronograma do Governo Federal. Cada regional irá fazer a sua com a participação dos municípios e estaremos nos preparando com uma grande infraestrutura (…), com RH, agulhas, seringas, etc. Estamos em contato com o Ministério da Saúde e do Governo de Estado”, disse.

Fernanda disse que os municípios estarão recebendo todo o processo de informação para a sociedade, de como será feita a vacinação conforme o cronograma estabelecido pelo Governo Federal, como as primeiras pessoas que serão imunizadas, etc.

Em relação aos cuidados contra a Dengue, Fernanda destacou que a Saúde do Município já está em campo, mas, pede a participação dos moradores. Peça fundamental no combate e não proliferação do mosquito.

“Não podemos fazer uma campanha se não tiver o apoio dos moradores. Muitos cobram, mas não cuidam de seus quintais, deixando caixas de água aberta e outros focos favorecendo o mosquito. Temos que trabalhar junto e temos um aumento de casos da doença que é preocupante junto com o covd-19”, destacou.

Veja a vídeo reportagem.

