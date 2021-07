Brasiléia reinicia programa Cuidando da Saúde do Servidor

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reiniciou, na tarde desta Segunda-feira, 12, o Programa Cuidando da Saúde do Servidor.

O programa acontecerá de segunda a quinta-feira, na Praça Hugo Poli, com aulas gratuitas de zumba e funcional, nos seguintes dias: Segundas e Quartas- feiras (Zumba), e às Terças e Quintas- feiras (Funcional) e é obrigatório o uso de máscaras e álcool em gel

O secretário municipal de saúde, Joãozinho Melo participou da abertura, juntamente com os professores Regis Silva e Vandico.

Regis Siva, instrutor do programa saúde do servidor, ressalta a alegria de retomar as atividades do programa.

“É com muita satisfação que retornamos as atividades que era um projeto e se tornou um programa pelo seu alcance, hoje ele é um cartão postal da cidade de Brasiléia”, ressaltou.Aurizete Barros, participante do programa, agradeceu a gestão pelo retorno das atividades.

“Todo nós estavamos com muita expectativa para iniciar nossas atividades, agradecemos a prefeita Fernanda Hassem e toda sua aquipe. Estamos muito felizes”, disse.

O secretário municipal de saúde, Joãozinho Melo, explicou sobre o retorno programa.

“Esse é um programa muito importante, estávamos aguardando melhorar a questão da pandemia, 2020 foi um ano muito difícil para a saúde do mundo, graças a Deus Brasiléia já conseguiu avançar muito na vacinação. Essa é uma atitude que a prefeita Fernanda Hassem implantou e se tornou tradição em Brasiléia, para todas as pessoas que gostam de se movimentar” explicou.

Aproximadamente 100 mulheres participaram da aula de zumba, coordenada pelo professor Regis Silva.