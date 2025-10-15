Brasil
Brasiléia receberá R$ 1,3 milhão do governo federal para recuperação de desastres naturais
Repasse autorizado pela Defesa Civil Nacional integra pacote de R$ 6,4 milhões para 14 municípios brasileiros; recursos serão destinados a ações emergenciais
O município de Brasiléia, no Acre, foi contemplado com um repasse de R$ 1,3 milhão do governo federal para auxiliar nas ações de resposta e recuperação de desastres naturais. O valor foi autorizado nesta quarta-feira (15) pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, e publicado no Diário Oficial da União.
Os recursos fazem parte de um total de R$ 6,4 milhões que serão distribuídos entre 14 municípios brasileiros atingidos por enchentes, chuvas fortes ou outros tipos de danos. De acordo com o MIDR, a liberação do dinheiro segue critérios técnicos que avaliam a extensão do desastre, o número de desabrigados e desalojados, e as necessidades detalhadas nos planos de trabalho apresentados pelas prefeituras.
Além de Brasiléia, outras cidades localizadas em estados como Rio Grande do Sul, Goiás, Pará, Amazonas e Maranhão também foram beneficiadas com os repasses emergenciais.
Critérios de destinação
- Análise técnica do tamanho do desastre
- Número de desabrigados e desalojados
- Necessidades apresentadas nos planos de trabalho das prefeituras
Contexto nacional
Valor total distribuído: R$ 6,4 milhões
Municípios beneficiados: 14
Estados contemplados: Acre, Rio Grande do Sul, Goiás, Pará, Amazonas e Maranhão
O recurso chega em momento crítico para municípios acreanos historicamente vulneráveis a eventos climáticos extremos, com enchentes e alagamentos frequentes na região do Alto Acre. A medida reforça a estratégia federal de apoio a governos locais no enfrentamento de desastres naturais.
“Aqui não é bagunçado”: presidente da Câmara reage a ataques de vereador acusado de tentativa de estupro em Manoel Urbano
O presidente Cleyton Nogueira reagiu de imediato, exigindo respeito e lembrando que a Câmara tem regras e hierarquia
A sessão da Câmara de Vereadores de Manoel Urbano, realizada na última terça-feira, 14, foi marcada por tensão e confronto direto entre o vereador Piqueno Fortunato (PP) — que responde na Justiça por tentativa de estupro, violência psicológica e perseguição contra uma adolescente de 13 anos — e o presidente da Casa, Cleyton Nogueira (PP). Visivelmente alterado, Piqueno interrompeu a condução da sessão e tentou tumultuar os trabalhos legislativos.
O desentendimento começou durante a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação (CLJR) sobre o Projeto de Lei nº 04/2025, que regulamenta a Lei nº 557/2024 e cria a Secretaria de Comunicação da Câmara. Sem demonstrar domínio sobre o tema, o vereador afirmou que desconhecia o projeto e tentou desautorizar a Mesa Diretora.
“Na verdade, eu nem votei. Eu não tenho nem conhecimento desse projeto, e o relator dessa comissão não era eu pra ler, não, hein, presidente?”, disse o parlamentar, em tom de ironia.
O presidente Cleyton Nogueira reagiu de imediato, exigindo respeito e lembrando que a Câmara tem regras e hierarquia. “Aqui ninguém bagunça esta Casa. O relator não é obrigado a ler toda vez; o secretário pode apresentar o relatório de qualquer comissão. Vamos ter educação”, retrucou o presidente.
Incomodado com a resposta, Piqueno voltou à tribuna, elevando o tom e acusando o presidente de perseguição política, mesmo sendo ele o responsável por uma das maiores crises de imagem da Câmara após sua prisão em flagrante, em maio deste ano.
“Quero deixar claro que esta Casa demonstra desrespeito. Não sou seu menino nem seu criado pra o senhor vir querer chamar minha atenção aqui. Não houve encontro das comissões para tratar do projeto. Estou sendo alvo de perseguição política pelo presidente”, afirmou, tentando inverter a narrativa.
Durante a transmissão ao vivo pelo YouTube, diversos internautas reagiram às declarações de Piqueno, pedindo que ele respeitasse o Regimento Interno e lembrando que ele responde a processo grave no Tribunal de Justiça do Acre. O vereador, no entanto, manteve o discurso de vítima.
“Quero dizer um internauta que, não tenho que agradecer ao presidente. Estou sendo perseguido pelo presidente desta Casa desde janeiro”, insistindo nas acusações.
Em resposta, Cleyton Nogueira foi enfático e lembrou que, ao contrário das acusações, a presidência sempre agiu dentro da legalidade, inclusive garantindo proteção ao próprio Piqueno quando ele esteve afastado após sua prisão.
“Todos aqui são parlamentares eleitos pelo voto do povo e devem agir com responsabilidade. O projeto não foi feito às escondidas. Se o senhor não acompanhou, foi por falta de interesse. Não há espaço para espetáculo ou desmoralização desta Mesa. Transparência não falta aqui”, finalizou o presidente.
Bebê de 1 ano morre após sofrer violência física e sexual; polícia civil investiga o caso
Segundo o relato inicial da mãe, a menina estava sob os cuidados do pai, em Ceilândia, e voltou ao encontro da mãe às 10h da manhã de segunda-feira (13/10), já com marcas de agressão
Com Metrópolis
Uma bebê de 1 ano morreu após ser gravemente agredida física e sexualmente no Novo Gama, distante cerca de 40km de Brasília. A criança tinha lesões recentes por todo o corpo, além de sangramento nas partes íntimas.
O caso teve início após militares do 19º Batalhão do Goiás serem acionados para averiguar um possível estupro de vulnerável e violência contra a criança. Ao chegarem no local, encontraram com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado pela mãe da criança quando ela já estava desacordada. Os socorristas iniciaram o procedimento de reanimação e a menina foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do Gama.
Na unidade de saúde, a equipe médica constatou as lesões e a criança veio a óbito. Segundo o relato inicial da mãe, a menina estava sob os cuidados do pai, em Ceilândia, e voltou ao encontro da mãe às 10h da manhã de segunda-feira (13/10), já com marcas de agressão.
A Polícia Civil do Goiás (PCGO), então, iniciou diligências juntamente à Polícia Militar do Goiás (PMGO) e, após constatar incongruências no relato inicial da genitora, localizou o casal — mãe e padrasto da criança — com malas prontas para fugir para o DF.
Na delegacia, a mãe apresentou contradições em depoimento. Inicialmente, reafirmou que as agressões teriam vindo do ex-marido, pai da criança e interno da Papuda. Posteriormente, confessou o crime contra a própria filha. O padrasto da criança seguiu afirmando que a culpa seria do pai biológico da criança até a confissão da mãe.
A mãe da criança, por ser menor de idade, foi apreendida em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio, enquanto o padrasto foi preso em flagrante pelo mesmo crime.
Mulher se pendura em ar-condicionado para salvar mãe e criança de incêndio; veja vídeo
Um incêndio atingiu um apartamento no 13º andar de um prédio de Cascavel, no oeste do Paraná, na manhã desta quarta-feira (15). Uma das vítimas escapou do local pela janela e se pendurou em um suporte de ar-condicionado para ajudar a resgatar a mãe e uma criança que estavam presas no local.
Imagens publicadas nas redes sociais mostram a mulher pendurada na parte externa do prédio, em cima de um suporte de ar-condicionado, fazendo o resgate.
Depois de fazer o resgate, a mulher foi retirada pelos bombeiros pela janela do apartamento em chamas. Ela teve 70% do corpo queimado e está em estado grave, segundo o hospital onde a vítima está internada.
