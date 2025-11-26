Brasiléia recebe pela primeira vez, VI Congresso Estadual do Protagonismo Empresarial – Acre é o Nosso Negócio

Caravana de Crédito Acredita é sediada em Brasileia

A cidade de Brasileia recebe, entre os dias 26, 27 e 28, no auditório do Senac, o VI Congresso Estadual do Protagonismo Empresarial Acre é o Nosso Negócio, juntamente com a Caravana de Crédito Acredita, uma iniciativa nacional do Sebrae que percorre o país levando capacitação, orientação e oportunidades de acesso ao crédito para empreendedores.

O evento reúne empresários de mais de 20 municípios do Acre, fortalecendo a integração regional e ampliando o diálogo sobre desenvolvimento econômico.

Objetivos da Caravana de Crédito Acredita. O projeto tem como propósito:

Ampliar o acesso ao crédito para micro e pequenos negócios; Promover a educação financeira e a gestão empresarial; Reduzir barreiras e preconceitos no acesso ao crédito, especialmente para mulheres empreendedoras e Fortalecer o empreendedorismo em todo o país.

Durante o encontro, o público acompanha palestras e momentos de formação com especialistas convidados, entre eles:

Shirley Marçal, com o tema “A importância da consultoria financeira para os pequenos negócios”;

Valdir Oliveira, com a palestra “Reflexões sobre crédito e pequenos negócios”;

Augusto Togni, convidado para ministrar a palestra “Planejadora”.

Além disso, haverá atividades específicas da Caravana de Crédito com a analista do Sebrae Acre, Julce Ferreira, que apresentará detalhes sobre o programa e também sobre o FAMPE( Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas).

O evento contou com a presença do Secretário Municipal de Comunicação, Chiquinho Chaves, que representou o prefeito Carlinhos do Pelado. Ele esteve acompanhado da presidente da Associação Comercial de Brasileia, Inês Tiziana, e da analista do Sebrae, Helen Kelma, que representou a executiva da instituição.

Participam ainda a secretária de Planejamento, Goreth Bibiano, a secretária de Assistência Social, Suly Guimarães, além de autoridades, empresários e convidados de toda a região.

A programação do Congresso segue nesta quinta-feira e encerra-se na sexta-feira , com mais palestras, capacitações e ações voltadas ao fortalecimento do protagonismo empresarial no Acre.

Relacionado

Comentários