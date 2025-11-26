Geral
Brasiléia recebe pela primeira vez, VI Congresso Estadual do Protagonismo Empresarial – Acre é o Nosso Negócio
Caravana de Crédito Acredita é sediada em Brasileia
A cidade de Brasileia recebe, entre os dias 26, 27 e 28, no auditório do Senac, o VI Congresso Estadual do Protagonismo Empresarial Acre é o Nosso Negócio, juntamente com a Caravana de Crédito Acredita, uma iniciativa nacional do Sebrae que percorre o país levando capacitação, orientação e oportunidades de acesso ao crédito para empreendedores.
O evento reúne empresários de mais de 20 municípios do Acre, fortalecendo a integração regional e ampliando o diálogo sobre desenvolvimento econômico.
Objetivos da Caravana de Crédito Acredita. O projeto tem como propósito:
Ampliar o acesso ao crédito para micro e pequenos negócios; Promover a educação financeira e a gestão empresarial; Reduzir barreiras e preconceitos no acesso ao crédito, especialmente para mulheres empreendedoras e Fortalecer o empreendedorismo em todo o país.
Durante o encontro, o público acompanha palestras e momentos de formação com especialistas convidados, entre eles:
Shirley Marçal, com o tema “A importância da consultoria financeira para os pequenos negócios”;
Valdir Oliveira, com a palestra “Reflexões sobre crédito e pequenos negócios”;
Augusto Togni, convidado para ministrar a palestra “Planejadora”.
Além disso, haverá atividades específicas da Caravana de Crédito com a analista do Sebrae Acre, Julce Ferreira, que apresentará detalhes sobre o programa e também sobre o FAMPE( Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas).
O evento contou com a presença do Secretário Municipal de Comunicação, Chiquinho Chaves, que representou o prefeito Carlinhos do Pelado. Ele esteve acompanhado da presidente da Associação Comercial de Brasileia, Inês Tiziana, e da analista do Sebrae, Helen Kelma, que representou a executiva da instituição.
Participam ainda a secretária de Planejamento, Goreth Bibiano, a secretária de Assistência Social, Suly Guimarães, além de autoridades, empresários e convidados de toda a região.
A programação do Congresso segue nesta quinta-feira e encerra-se na sexta-feira , com mais palestras, capacitações e ações voltadas ao fortalecimento do protagonismo empresarial no Acre.
Comentários
Acre
LATAM amplia operações internacionais e antecipa estreia da rota para Cidade do Cabo em 2026
A LATAM anunciou novos ajustes em sua malha internacional a partir de abril de 2026, ampliando a oferta de voos do país para destinos na América do Norte, Europa e África. A companhia, que liderou o mercado internacional brasileiro em outubro com mais de 28% dos passageiros transportados, passa a contar novamente com a rota Fortaleza–Miami, prevista para retornar com frequência semanal.
Segundo a LATAM, o aeroporto cearense segue como ponto estratégico da rede da empresa, que também manterá a operação para Lisboa, agora com duas frequências por semana. As medidas fazem parte de um conjunto de ampliações que vem impulsionando os resultados do setor, que registrou o melhor mês de outubro desde o início do século.
Mais voos para Miami
Além da retomada no Nordeste, a LATAM confirmou aumentos na rota São Paulo/Guarulhos–Miami, que chegará a 15 voos semanais em abril e a 16 em julho. A empresa também antecipou para julho de 2026 a estreia da ligação entre São Paulo/Guarulhos e Cidade do Cabo, inicialmente programada para setembro, reforçando sua presença no continente africano durante o período de maior demanda.
Novas rotas para Amsterdã e Bruxelas também começam em 2026: a primeira terá três voos semanais a partir de abril e a segunda inicia operações em junho, igualmente com três frequências por semana. As passagens para os incrementos serão disponibilizadas ainda esta semana nos canais oficiais da companhia.
A LATAM é a única companhia que oferece voos diretos entre Rio Branco e o Aeroporto de Guarulhos. Com isso, os passageiros do Acre podem voar para os destinos nacionais e internacionais da LATAM.
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para São Paulo com descontos especiais
Clique aqui e garanta passagens aéreas com com descontos especiais para outros destinos
Garanta aqui passagens de viagens com descontos especiais e e m 10 vezes sem juros
Comentários
Geral
Deracre realiza inspeção técnica na Ponte Wilson Pinheiro, que liga Brasileia a Cobija, na Bolívia
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou nesta quarta-feira, 26, uma inspeção técnica na Ponte Binacional Wilson Pinheiro, que liga Brasileia a Cobija, na Bolívia, após relatos de erosão no acesso à estrutura. A vistoria foi conduzida pelo diretor de Planejamento e Expansão do órgão, Júlio Martins, com apoio da equipe de Engenharia.
Durante a inspeção, os técnicos constataram que os danos estão concentrados na cabeceira situada no lado boliviano, estrutura independente da ponte principal. Foram identificados desgaste na junta de dilatação e avanço de erosão, ambos considerados solucionáveis por meio de manutenção corretiva.
“A avaliação foi tranquila. A erosão ocorre na cabeceira, que não faz parte da estrutura central da ponte, e a junta de dilatação apresenta desgaste natural. São situações que demandam manutenção, mas sem risco de comprometimento da ponte. O Deracre irá programar os serviços necessários para corrigir esses pontos”, explicou Júlio Martins.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou o compromisso do governo com a segurança das estruturas viárias, especialmente em áreas de grande circulação: “Assim que recebemos o pedido de avaliação, mobilizamos imediatamente nossa equipe técnica para uma vistoria detalhada. A Ponte Wilson Pinheiro é essencial para a integração entre Brasileia e Cobija, e seguimos atuando com responsabilidade para garantir a segurança dos usuários”.
O Deracre prepara o plano de manutenção para corrigir os danos identificados na cabeceira e assegurar a normalidade no tráfego sobre a ponte.
Comentários
Geral
Polícia Civil do Acre captura foragido condenado por roubo ocorrido em 2016 em Sena Madureira
A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, na manhã desta quarta-feira, 26, um mandado de prisão contra V. B. da C., nas imediações do bairro Calafate, em Rio Branco. A ação é resultado de um trabalho de inteligência aliado à atuação coordenada de equipes operacionais, que localizaram o homem após anos foragido da Justiça.
O preso é apontado como um dos envolvidos em um roubo ocorrido em 22 de março de 2016, na cidade de Sena Madureira. Na ocasião, quatro homens armados invadiram a residência de uma vítima, de onde subtraíram dinheiro, joias e ao menos uma arma de fogo pertencente ao morador.
No dia seguinte ao assalto, o grupo foi abordado por policiais rodoviários federais na BR-364, próximo ao Ramal do Ouro, em Sena Madureira. Durante a fiscalização na caminhonete Hilux em que estavam, os agentes encontraram armas de fogo — incluindo uma de uso restrito, além de joias e dinheiro. Os criminosos chegaram a ficar presos por 11 meses, entre 2016 e 2017.
Após o avanço do processo judicial, a Justiça acreana expediu novo mandado de prisão em 2018, mas V. B. da C. permaneceu foragido até ser localizado nesta quarta-feira na capital.
Conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), ele passou pelos procedimentos de praxe e será colocado à disposição do Poder Judiciário.
Fonte: PCAC
Você precisa fazer login para comentar.