Brasiléia realiza audiência pública para elaboração do Plano Plurianual 2022/2025

Nesta terça-feira (27), a Prefeitura Municipal de Brasileia realizou no Centro Cultural Sebastião Dantas, uma audiência pública para apresentação e discussão de metas e objetivos, estimar receitas e despesas para a elaboração do Plano Plurianual (PPA), visando os anos de 2022/2025.

O objetivo do plano é organizar as ações, atividades e os projetos que resultem em bens e serviços para atender às demandas da população.

Estiveram presentes presidentes de sindicatos, sindicato dos trabalhadores rurais, Associação de Moradores e Produtores da Reserva Extrativista de Brasiléia e Epitaciolândia (AMOPREBE), representantes da câmara dos vereadores, sociedade civil e instituições.

Segundo a prefeita Fernanda Hassem, “o Plano é um tripé da administração Pública e que trabalham emanadas com Leis, como a LDO e a LOA e nos dá um norte de diretrizes para os próximos anos (…). A próxima gestão que irá administrar o Município, terá muitos planos elaborados por muitas mãos e hoje, estamos aqui com representantes de vários setores e a sociedade civil organizada no mesmo objetivo de melhorar nosso município”, destacou a gestora.

