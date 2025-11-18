Acre
Brasiléia realiza 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef 2025–2028
A Prefeitura de Brasiléia realizou, nesta terça-feira (18), o 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef 2025–2028, reunindo estudantes, representantes de escolas, membros da sociedade civil, lideranças comunitárias e instituições parceiras.
Estiveram presentes o vice-prefeito de Brasiléia, Amaral do Gelo; a secretária municipal de Educação, Raísa Dias; a secretária de Assistência Social, Duly Guimarães; o coordenador estadual do Selo Unicef, Tiago Fabrício; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Joana Bandeira; e a presidente do Conselho Tutelar, Maria Alcilene da Costa.
Brasiléia é o único município da Regional Alto Acre a possuir o Selo Unicef, um reconhecimento que reforça o compromisso da gestão municipal com a garantia de direitos, o bem-estar e o desenvolvimento integral de crianças e jovens.
A gestão segue empenhada em garantir que as políticas para crianças e adolescentes avancem. E que nesta nova etapa, Brasiléia conquiste novamente o selo, mostrando que cuidar da infância é prioridade.
O coordenador estadual do Selo Unicef, Tiago Fabrício, ressaltou o protagonismo de Brasiléia na Regional Alto Acre:
“Brasiléia tem se destacado pelo compromisso com as políticas públicas para a infância. Ser o único município da região com o Selo Unicef demonstra seriedade, planejamento e envolvimento de toda a rede.”
A articuladora municipal do Selo Unicef, Adriana Hassem, reforçou o compromisso da gestão e a responsabilidade de Brasiléia em garantir que as políticas para crianças e adolescentes avancem.
“O fato de Brasiléia ser o único município do Alto Acre a ter conquistado o Selo Unicef traz para nós uma responsabilidade ainda maior. Nosso trabalho é contínuo, dedicado e pautado no compromisso da gestão em garantir que as políticas para crianças e adolescentes avancem. Estamos empenhados para que, nesta nova etapa, Brasiléia conquiste novamente o selo, mostrando que cuidar da infância é prioridade.”
Comentários
Acre
VÍDEO: Carro pega fogo após possível pane elétrica em frente à Vigilância em Saúde em Rio Branco
Fiat Pálio teve a parte frontal destruída; bombeiros agiram rápido e evitaram que as chamas consumissem todo o veículo.
Um Fiat Pálio vermelho ficou parcialmente destruído após pegar fogo na manhã desta terça-feira (18), possivelmente devido a uma pane elétrica no motor. O caso ocorreu na Rua Coronel José Galdino, em frente à Diretoria de Vigilância em Saúde, no bairro Bosque, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, a condutora havia acabado de estacionar para iniciar o expediente quando percebeu fumaça saindo da parte frontal do veículo. Em poucos instantes, as chamas se espalharam pelo motor.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e chegou rapidamente ao local. Ao encontrarem o carro com o motor já tomado pelo fogo, os militares atuaram para conter as chamas e impedir que se alastrassem para todo o automóvel.
Após o controle do incêndio, o veículo foi removido por um guincho. Não houve feridos.
Comentários
Acre
Estudante paralímpica emociona 37ª sessão da Câmara de Brasileia com relato de superação pelo esporte
Maria Clara emocionou plenário ao relatar trajetória no esporte; estudante defendeu importância do esporte como ferramenta de inclusão e superação
A Câmara Municipal de Brasileia realizou na manhã desta terça-feira (18), 37ª sessão ordinária especial com a presença da estudante Maria Clara, de 11 anos, atleta paralímpica que representou os alunos com deficiência da rede pública em tribuna da casa legislativa. A jovem, que participou dos Jogos Paralímpicos 2025, emocionou o plenário ao relatar sua trajetória no esporte, destacando a importância das atividades esportivas como instrumento de inclusão, superação e cidadania.
A casa legislativa aproveitou a oportunidade para parabenizar todos os alunos que participaram do II Festival de Esportes Paralímpicos 2025, reconhecendo publicamente o esforço, dedicação e talento de cada um dos jovens atletas. A sessão reforçou o compromisso da Câmara Municipal com políticas de inclusão e valorização do esporte paralímpico no município.
Comentários
Acre
Produtores de café de Brasiléia e Epitaciolândia recebem trator e mudas através de emenda parlamentar
Recurso beneficia associação com maquinário para lavouras e distribuição de mudas em Brasiléia e Epitaciolândia; investimento visa fortalecer cadeia produtiva na região do Alto Acre
A Associação dos Produtores de Café do Estado do Acre foi beneficiada com uma emenda parlamentar do deputado estadual Arlenilson Cunha que destinou recursos para a aquisição de um trator cafeeiro equipado com carreta agrícola, atendendo a uma demanda histórica dos produtores da região.
O investimento incluiu ainda a distribuição de dezenas de mudas de café a famílias produtoras dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, ampliando a capacidade produtiva das propriedades e incentivando a expansão da cultura do café, que vem ganhando destaque na região.
A entrega do maquinário representa um avanço significativo para o fortalecimento da cadeia produtiva do café na região do Alto Acre.
Além do trator, a emenda também possibilitou a distribuição de dezenas de mudas de café a famílias produtoras dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, ampliando a capacidade produtiva das propriedades e incentivando a expansão da cultura do café, que vem ganhando destaque na região.
O investimento atende uma demanda histórica dos produtores, garantindo mais eficiência e manejo das lavouras, além de estimular a geração de renda e a permanência das famílias no campo.
Para o Deputado Arlenilson Cunha, apoiar a agricultura é investir no desenvolvimento do Acre. “Nosso mandato tem compromisso com o produtor rural e com o crescimento da produção agrícola. O café é uma riqueza em expansão no Estado, e vamos seguir fortalecendo quem produz”, destacou o parlamentar.
A presidente da Associação dos Produtores de Café do Acre, Izabelle Araújo, agradeceu a parceria. “Esse apoio chega em boa hora e faz toda diferença no dia a dia do produtor. Agradecemos ao deputado Arlenilson Cunha por olhar para a agricultura com responsabilidade e compromisso. Juntos, vamos seguir fortalecendo a cafeicultura no Acre”, afirmou
Vereadora de 29 anos lidera associação que impulsiona cultivo de café no Acre
A produção de café no Acre tem um rosto jovem e determinado: a engenheira civil Izabelle Araújo, de 29 anos, vereadora em Brasiléia pelo Republicanos e presidente da Associação dos Produtores de Café do Acre (ACA). Natural do município fronteiriço, ela tem liderado os esforços para superar um dos principais obstáculos do setor: a falta de assistência técnica especializada.
Em participação no programa Bar do Vaz, Izabelle apresentou os planos e ambições da associação, detalhando os passos já dados e os rumos previstos para a expansão da cafeicultura em todas as regiões do estado. Seu trabalho à frente da ACA representa a tentativa de manter os produtores ativos e engajados em um movimento que vem atraindo cada vez mais interessados para a atividade no Acre.
Filha de um servidor do Incra que também é produtor rural, Izabelle planta café e conduz as diretrizes da associação, que segundo ela foi criada devido às dificuldades enfrentadas pelos produtores locais, tanto na questão de técnica, maquinário e até de conseguir as mudas.
A região do alto acre ainda se encontra atrás na produção cafeeira em relação à Acrelândia e Mâncio Lima, mas já planeja criar uma cooperativa. “A Associação tem buscado parceria com casos de sucesso no Espírito Santo e Rondônia, que tem a maior produção de café do Norte e uma das maiores do país. A grande reclamação dos produtores é a falta de assistência técnica. A falta de conhecimento acaba fazendo com que a produção seja muito pequena e muitos produtores desistam da cultura”, explica Izabelle.
Só no Alto Acre já são mais de 50 famílias cultivando o café e se reunindo todos os meses junto da Associação, que já entrega benefícios a seus associados.
“Plantar café não é tão simples assim. Precisa de tecnologia, saber o que vai fazer. No Alto Acre ainda é feito tudo de forma manual, mas estamos unindo esses produtores para buscar mais alternativas. O café irrigado, por exemplo, garante uma boa colheita. É preciso investir e levamos esse conhecimento necessário aos nossos associados”. afirmou a presidente da Associação dos Produtores de Café do Acre, Izabelle Araújo
Você precisa fazer login para comentar.