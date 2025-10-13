Brasileia, Quinarí e Fluminense da Bahia avançam no Estadual da Série A

Dois jogos, pelo grupo A, fecharam nesse sábado, 11, em Rio Branco e Senador Guiomard a fase de classificação do Campeonato Estadual da Série A. Brasileia, Quinarí seguem na disputa do título de 2026.

Em Senador Guiomard

O time do Quinarí entrou em quadra pressionado e somente uma vitória iria garantir a classificação. O Quinarí bateu o Campo Grande por 8 a 2 e fechou a primeira fase do grupo A na segunda colocação com 7 pontos. A derrota eliminou o Campo Grande, um dos favoritos ao título da competição.

Flu x Brasileia

O Brasileia veio para a partida classificado. Mesmo fora de casa, o Brasileia venceu o Fluminense da Bahia, no Álvaro Dantas, por 2 a 1 e terminou a fase de classificação na primeira colocação com 10 pontos.

O Fluminense da Bahia avançou. A equipe da Baixada da Sobral terminou com 6 pontos, mesma pontuação do Campo Grande, mas garantiu a vaga no saldo de gols 2 contra -4.

Brasileia e Xapuriense nas semifinais

Brasileia, na chave A, e Atlético Xapuriense, no grupo B, estão classificados para as semifinais do Estadual.

Definir semifinalistas

A definição dos outros semifinalistas do Estadual da Série A sairá dos confrontos: Lyon (2º A) x Fluminense da Bahia (3º B) e Quinarí (2º B) x Pista (3º A).

