Brasileia, Quinarí e Fluminense da Bahia avançam no Estadual da Série A
Dois jogos, pelo grupo A, fecharam nesse sábado, 11, em Rio Branco e Senador Guiomard a fase de classificação do Campeonato Estadual da Série A. Brasileia, Quinarí seguem na disputa do título de 2026.
Em Senador Guiomard
O time do Quinarí entrou em quadra pressionado e somente uma vitória iria garantir a classificação. O Quinarí bateu o Campo Grande por 8 a 2 e fechou a primeira fase do grupo A na segunda colocação com 7 pontos. A derrota eliminou o Campo Grande, um dos favoritos ao título da competição.
Flu x Brasileia
O Brasileia veio para a partida classificado. Mesmo fora de casa, o Brasileia venceu o Fluminense da Bahia, no Álvaro Dantas, por 2 a 1 e terminou a fase de classificação na primeira colocação com 10 pontos.
O Fluminense da Bahia avançou. A equipe da Baixada da Sobral terminou com 6 pontos, mesma pontuação do Campo Grande, mas garantiu a vaga no saldo de gols 2 contra -4.
Brasileia e Xapuriense nas semifinais
Brasileia, na chave A, e Atlético Xapuriense, no grupo B, estão classificados para as semifinais do Estadual.
Definir semifinalistas
A definição dos outros semifinalistas do Estadual da Série A sairá dos confrontos: Lyon (2º A) x Fluminense da Bahia (3º B) e Quinarí (2º B) x Pista (3º A).
Elenco do Santa Cruz fica completo e foca no duelo da Copa do Brasil
Depois do fechamento do Campeonato Estadual da 2ª Divisão, o elenco do Santa Cruz estará completo na reta final de treinamentos visando o confronto contra o IAPE, do Maranhão. O jogo pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 será no dia 22 deste mês, às 13h30(hora Acre), no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.
“Alguns atletas do Sub-20 estavam no elenco profissional e agora vai ser dedicação exclusiva. Vamos ter uma semana de muito trabalho”, declarou o técnico Pedro Balu.
Viaja na segunda
O delegação do Santa Cruz viaja na segunda, 20, para São Luís e na terça, 21, realiza um treinamento leve.
“Estamos com a nossa programação fechada. Nossa meta é voltar de São Luís com a classificação para a segunda fase”, afirmou o treinador.
Copa Acre Soçaite terá três jogos na quadra do Tangará
A primeira fase da Copa Acre de Futebol Soçaite terá mais três partidas nesta segunda, 13, a partir das 19 horas, na quadra do Tangará.
Waldemar Maciel e University abrem a programação em duelo sem favorito. Na sequência as partidas são: Jovens Promessas B e Atlético Vila Real e os Amigos do Depay enfrentam o Borussia.
“Estamos chegando na reta final da primeira fase e a projeção para a sequência do torneio é de partidas ainda mais disputadas”, comentou o vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite 7 (FAF7S), Wellington Cabeça.
Galvez fecha a contratações para reta final do Campeonato Estadual
O presidente do Galvez, Igor Oliveira, confirmou as contratações do zagueiro Joaquim, do volante Julyan e do meia Guilherme para a reta final do Campeonato Estadual Sub-17. O Imperador está classificado para a fase de quartas de final e os atletas chegam para elevar o nível técnico no momento decisivo da competição.
“Essas contratações estavam programadas. A nossa equipe oscilou muito na primeira fase do Estadual e a meta é tentar a conquista do tricampeonato”, comentou Igor Oliveira.
Copa Capital
Segundo Igor Oliveira, a base do Campeonato Estadual vai ser mantida visando a Copa Capital, competição programada para Brasília, no Distrito Federal, em dezembro. Contudo, o Galvez deve trazer mais reforços de outros clubes acreanos.
“Queremos ter uma equipe ainda mais forte na Copa Capital. Estamos seguindo o planejamento”, disse o presidente do Imperador.
