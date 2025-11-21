Extra
Brasiléia perde Dona Alda Pujucam, figura centenária e referência na comunidade
O município de Brasiléia lamenta a morte de Dona Alda Pujucam, uma de suas moradoras mais longevas e personalidade afetiva da região. Nascida no Seringal Santa Quitéria, em fevereiro de 1925, ela faleceu aos 100 anos.
Mãe de oito filhos, Dona Alda foi casada por cinco décadas com Pujucan Ferreira Lima (in memoriam). Ao longo da vida, acompanhou de perto o crescimento de Brasiléia e formou uma grande família: 12 netos, 13 bisnetos e quatro tataranetos.
Costureira aposentada, tornou-se conhecida por vestir gerações de moradores com peças produzidas em suas máquinas de costura. De personalidade carismática, apreciava viagens, leituras e os encontros familiares, especialmente quando reunia todos ao redor de suas refeições preparadas com dedicação e afeto.
A morte foi causada por complicações da Covid-19, o que impediu que muitos familiares e amigos pudessem se despedir presencialmente na tarde desta sexta-feira, 21 de novembro.
O jornal O Alto Acre, por meio de seu editor-chefe, Alexandre Lima, e as famílias Lima, Tuma e Camurça, manifesta solidariedade aos familiares e amigos, desejando conforto e força neste momento de perda.
Chuvas adiam inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri
Cerimônia marcada para esta sexta-feira (21) foi remarcada pelo governo do Acre para domingo (23), às 16h30.
O governo do Acre informou, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), que a inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri, não acontecerá mais nesta sexta-feira (21).
Segundo o órgão, as chuvas constantes das últimas duas semanas impossibilitaram a conclusão de etapas da obra que dependem de condições climáticas favoráveis.
Mesmo com frentes de trabalho em dois turnos e o empenho de mais de 100 profissionais, o avanço necessário para a entrega do empreendimento não foi possível. A preocupação do governo é garantir segurança e qualidade na finalização da ponte.
Nota pública sobre a inauguração da Ponte da Sibéria
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), informa que a inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri, não poderá ocorrer nesta sexta-feira, 21. Nas últimas duas semanas, as chuvas têm sido constantes, o que impossibilitou a conclusão de etapas que dependem de condições climáticas estáveis.
Mesmo com o trabalho das equipes em dois turnos e todo o esforço dos mais de 100 profissionais mobilizados, a continuidade das chuvas impediu o avanço necessário para entregar a obra com a segurança e a qualidade exigidas.
A inauguração será realizada no próximo domingo, 23, às 16h30.
Sula Ximenes
Presidente do Deracre
Governo do Acre entrega revitalização da Estação de Tratamento de Esgoto e anuncia pacote de obras
Na manhã desta quarta-feira, 19, data em que se celebra o Dia Mundial do Saneamento Básico, o governador Gladson Camelí inaugurou a revitalização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e das estações elevatórias da bacia do Igarapé Redenção, em Rio Branco. O projeto, que integra o programa de ampliação da cobertura de esgotamento sanitário da capital, deve beneficiar diretamente cerca de 40 mil pessoas.
Localizada na Estrada do Quixadá, a ETE terá capacidade para tratar até 80 litros de esgoto por segundo, garantindo a destinação adequada dos efluentes da bacia do igarapé Redenção e da região Norte da bacia do Igarapé São Francisco. A obra foi financiada com recursos de operação de crédito junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e verbas próprias do Estado, totalizando R$ 4.151.207,73, e integra o Acordo de Cooperação Técnica entre o governo e a Prefeitura de Rio Branco. Após a conclusão, a operação ficará sob responsabilidade do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb).
Durante a cerimônia, o governador Gladson Camelí destacou a relevância do investimento: “É enorme a satisfação em participar dessa inauguração. Muitos acham irrelevante, mas, como cidadão e engenheiro civil, sei que um projeto de esgotamento sanitário adequado significa melhoria na qualidade de vida de todos. Essa entrega é a garantia de desenvolver melhor sustentabilidade para a nossa região”.
O presidente do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), José Bestene, enfatizou o resgate de uma estrutura que nunca chegou a funcionar desde 2007: “Estamos fortalecendo um instrumento que estava inativo. Agora está revitalizado e irá beneficiar nossa população. É uma obra grande, que contou com o empenho de muitas pessoas”.
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também participou da solenidade: “Mais uma vez comprovamos que, quando andamos juntos, evoluímos melhor do que separados. Essa obra é fundamental para nossa sociedade, pois saneamento básico é qualidade de vida”.
Desenvolvimento urbano
Além da entrega da ETE, o governador assinou uma série de ordens de serviço para novos investimentos em infraestrutura urbana, esporte, saúde e segurança pública.
Por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), foram autorizadas obras para a construção de quadras poliesportivas em Rio Branco, Senador Guiomard, duas unidades em Brasileia, Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, totalizando sete equipamentos esportivos. As intervenções fazem parte do programa de Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer.
As quadras contribuirão para o desenvolvimento social, ampliação de oportunidades, promoção do esporte e redução de riscos sociais, reforçando políticas de inclusão e lazer. O investimento total é de R$ 8.928.329,26, sendo R$ 8.917.541,26 oriundos do governo federal e R$ 10.788,00 de contrapartida do Estado.
Outra ordem de serviço assinada foi a reforma da Diretoria de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar, localizada no Distrito Industrial de Rio Branco. O investimento, de R$ 404.158,37, será custeado com recursos próprios do Estado e executado por meio do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda (PEC/GER).
A obra prevê melhorias estruturais, ampliação da capacidade de atendimento e qualificação dos serviços oferecidos aos militares e seus dependentes, fortalecendo ações de prevenção, promoção da saúde e valorização do efetivo.
O governo também autorizou a reforma do skatepark localizado no bairro Jardim Nazle, em Rio Branco. A revitalização, orçada em R$ 413.713,67, busca modernizar o espaço, melhorar a acessibilidade e segurança dos usuários, fomentar atividades esportivas e valorizar o espaço público. Crianças, jovens e esportistas serão diretamente beneficiados.
Por fim, foi assinada a ordem de serviço para a reforma da Unidade Prisional UP-7, situada no Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Com investimento de R$ 420.000,00 em recursos próprios, a obra visa corrigir sistemas estruturais, elétricos e hidrossanitários, além de melhorar condições de segurança e salubridade para servidores e detentos.
Durante o evento, o governador Gladson Cameli ressaltou o impacto das ações:
“Esses investimentos geram renda para milhares de pais de família, com obras que fortalecem nossa segurança, saúde, esporte e cultura. Que sirvam como ferramentas de qualidade de vida e oportunidade de trabalho para muitos”.
O titular da Secretaria de Obras Públicas (Seop), Ítalo Lopes, reforçou o papel das ações: “Estamos avançando com o apoio do governador Camelí, fortalecendo nossa capital e municípios com espaços de lazer e ambientes adequados para os profissionais estaduais. As entregas e autorizações representam um amplo pacote de investimentos voltados ao desenvolvimento urbano, social e estrutural do Acre”.
PEC-GER: incentivo à construção civil
Três das ordens de serviço anunciadas fazem parte do PEC-GER, iniciativa estadual criada para fortalecer a cadeia produtiva da construção civil por meio da participação de micro e pequenas empresas em licitações e contratações públicas. Instituído pela Lei nº 4.372/2024, o programa permite o uso do credenciamento como ferramenta auxiliar, facilitando o atendimento de demandas de pequenas reformas em prédios públicos, com limite de até R$ 500 mil por contratação.
Para operacionalizar o programa, o governo realizou chamamento público entre outubro de 2024 e outubro de 2025, resultando no credenciamento de 17 empresas para atuar em Rio Branco e 12 em Cruzeiro do Sul. As contratações são feitas conforme as solicitações dos órgãos à Seop, que identifica a necessidade e aciona as empresas habilitadas conforme a ordem e a demanda.
Prefeitura de Rio Branco reinaugura e credencia Escola Municipal de Ensino Infantil Luiza Carneiro Dantas
Antes mesmo de aprender a escrever o próprio nome, a criança já começa a desenhar o mundo ao seu redor — e é na educação infantil que esses primeiros traços ganham cor, sentido e direção. É nesse ambiente que surgem as descobertas que moldam o raciocínio, a convivência social e o despertar para o conhecimento. Por isso, garantir escolas estruturadas, seguras e reconhecidas oficialmente não é apenas cumprir uma exigência legal: é assegurar que cada menino e menina tenha acesso a um início de trajetória escolar sólido, acolhedor e de qualidade. A certificação de unidades de ensino, aliado a espaços preparados e pedagogicamente pensados, reforça o compromisso do poder público com o futuro das novas gerações e com uma educação que respeita, inclui e transforma.
Entendendo isso, a Prefeitura de Rio Branco reinaugurou e credenciou, na manhã desta terça-feira (18), a Escola Municipal de Ensino Infantil Luiza Carneiro Dantas. O prefeito Tião Bocalom participou da solenidade ao lado do vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Alyson Bestene.
Localizada na Estrada do São Francisco, a unidade municipal passou por reforma completa, ampliação e processo de credenciamento. A escola atende cerca de 387 crianças de quatro e cinco anos, faixa correspondente à primeira etapa do Ensino Fundamental.
O prefeito Tião Bocalom, que também é professor e entende o valor do ensino, destacou que o compromisso da gestão é garantir escolas adequadas, modernas e seguras para fortalecer a educação no município.
“É mais uma escola que a gente credencia junto ao conselho. Como professor que sou, fico muito feliz de ver nosso trabalho melhorando cada dia mais e preparando nossas crianças para o futuro. Queremos que elas cresçam como empreendedoras. Para isso temos o Hortas e Fazendinhas, Educação Financeira e o programa MenteInovadora, que tem dado grande suporte no desenvolvimento do raciocínio lógico”, afirmou o gestor municipal.
O credenciamento da escola representa mais do que uma formalidade, confirma que a unidade atende a todos os padrões exigidos, inclusive acessibilidade, com rampas, mobiliário adequado e ambientes seguros e inclusivos.
Segundo o secretário Alyson Bestene, a adaptação faz parte da política de valorização e cuidado com as crianças adotada pela gestão municipal.
“O prefeito Tião Bocalom pediu que tivéssemos toda essa atenção pensando na qualidade da educação e no cuidado com as crianças. Quando você adapta uma escola com toda a segurança e todas as condições necessárias, está garantindo qualidade na educação e segurança para alunos, famílias e para toda equipe escolar”, destacou o titular da pasta.
A diretora da escola, Maria Adjane da Silva Pereira, reforçou que as melhorias terão impacto direto na rotina da comunidade escolar. “A escola passou por reforma de adequação e ampliação e agora está dentro das normas exigidas pela Vigilância Sanitária e pelo Corpo de Bombeiros. Temos rampas de acesso, sinalização, banheiros acessíveis e um parquinho revitalizado. Também ganhamos uma horta do projeto Hortas e Fazendinhas, onde as crianças aprendem sobre cultivo de legumes e verduras”, explicou.
A Escola Luiza Carneiro Dantas é a terceira unidade adaptada conforme as normas do Ministério da Educação e Cultura (MEC). A Prefeitura investiu R$ 550 mil, com recursos próprios, para garantir mais segurança, inclusão e qualidade no processo de ensino-aprendizagem.
