Brasileia perde 3 mandos de quadra e vai decidir título fora de casa

Publicado

10 minutos atrás

em

Por causa do comportamento da torcida no confronto contra o Fluminense da Bahia na última sexta, 12, no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia, a equipe do Brasileia perdeu três mandos de jogos e será obrigada a decidir o Campeonato Estadual de Futsal da Série A contra o Quinari fora de casa.

“Recebemos a súmula dos árbitros e também tivemos as informações do delegado da partida. O jogo foi interrompido em vários momentos pelo comportamento da torcida, jogando latas dentro da quadra, e por isso resolvemos aplicar a punição. A federação vem trabalhando para melhorar o futsal acreano, mas os dirigentes precisam ter responsabilidade pelos jogos quando são os mandantes”, declarou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

Documento encaminhado

O departamento técnico da Fafs encaminhou nesta segunda, 15, o documento para a diretoria do Brasileia. Os dirigentes irão fazer uma defesa com o objetivo de manter o segundo jogo das finais da Série A no Eduardo Lopes Pessoa.  

Fafs ofereceu opções

A Fafs oferece como opções para o segundo jogo das finais as cidades de Rio Branco, Senador Guiomard e Xapuri. Uma definição a respeito do assunto deve ocorrer nesta terça, dia 16.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE RETIFICAÇÃO

Publicado

9 horas atrás

em

15 de dezembro de 2025

Por

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 013/2025 – COMPRAS.GOV 90013/2025

OBJETO: Registro de preços para a Contratação de Serviços Técnicos de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho para atender as necessitadas da Secretaria Municipal de Administração de Brasiléia/AC.

A Prefeitura de Brasiléia, através da Comissão de Contratações informa os interessados sobre a Retificação do Edital supracitado, conforme edital retificado após impugnação.

Data da Abertura: 07 de Janeiro de 2026, às 09h30min (horário de Brasília).

O Edital Retificado e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 16/12/2025 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e https://www.gov.br/compras/pt-br  Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

Brasiléia/AC, 15 de dezembro de 2025.

André Schwalbe Gadelha

Pregoeiro

Prefeitura de Brasiléia realiza 10° Edição do programa Saúde em Ação na Comunidade com mais de 1400 procedimentos

Publicado

10 horas atrás

em

15 de dezembro de 2025

Por

Mais de 600 pessoas foram atendidas em 12 especialidades médicas durante a 10ª edição do programa Saúde em Ação na Comunidade, realizado na escola Menino Jesus, bairro Eldorado.

Com apoio de emendas destinadas pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), o município de Brasiléia realizou, na manhã deste sábado (13), um doe maiores mutirões de saúde no município.

Presente durante os atendimentos, o senador destacou a importância de levar a saúde para perto da população e ressaltou o trabalho conjunto com as lideranças locais. “É a união que faz a diferença na vida do nosso povo, reduzindo o tempo de espera e evitando deslocamentos até a capital, especialmente para especialidades que não são ofertadas no município. É muito bom ver nossa emenda possibilitando que a prefeitura realize a maior edição do Saúde em Ação na Comunidade”, afirmou Alan Rick.

O prefeito Carlinhos do Pelado (PP) destacou que a ação marca um momento histórico para o município. “Temos a honra e a satisfação de realizar, com a emenda enviada pelo senador Alan Rick, o maior mutirão itinerante da história de Brasiléia, com mais de 15 especialidades, atendendo a população do bairro e de toda a cidade, fechando o ano com a 10ª edição desse trabalho”, declarou.

Também participaram da ação a ex-prefeita Fernanda Hassem, o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos), o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, reforçando a parceria institucional em favor da saúde pública no município.

Acompanhe os números dessa 10° Edição do programa Saúde em Ação na Comunidade:

Local: Escola de ensino infantil Menino Jesus e Unidade básica de saúde Francisco de Assis

Consultas

150 Clínica Médica
19 Psiquiatria
13 Endocrinologia
22 Pediatria
22 Nutrição
89 Ortopedia/ Traumatologia
36 Mastologia
42 Ginecologia/ Obstetrícia
78 Oftalmologia
62 Fonoaudiologia
11 Gatroenterologia
82 Otorrinolaringologia

Total de consultas 604

Exames

19 Colposcopia
22 Bioimpedância
13 Eletroencefalograma
10 Espirometria
3 Holter
112 Ultrassonografias
314 Exames de Oftalmologia
32 Endoscopia Digestiva Alta
230 Exames e procedimentos de fonoaudiologia
59 Exames e procedimentos de otorrinolaringologia

Total de exames e procedimentos 810

Total de atendimentos 1.414

VÍDEO: Bloqueio na Ponte Internacional é encerrado após seis dias de protestos

Publicado

10 horas atrás

em

15 de dezembro de 2025

Por

Manifestação de estudantes da UAP contra aumento de taxas terminou nesta segunda-feira após início de negociações com a reitoria

Após seis dias de interdição, o bloqueio da Ponte Internacional foi encerrado nesta segunda-feira (15). A liberação ocorreu no início da tarde e foi acompanhada pela equipe do jornal oaltoacre.com, que registrou o momento em que as barreiras começaram a ser retiradas do local.

O protesto foi organizado por estudantes da Universidade Amazônica de Pando (UAP), em Cobija, em reação ao aumento considerado abusivo das taxas universitárias, especialmente para acadêmicos estrangeiros, com reajustes que chegaram a quase 150%. Durante o período de bloqueio, apenas o transporte internacional foi afetado, gerando transtornos e preocupação com o abastecimento de alimentos e combustíveis na região de fronteira.

Horas antes do fim da manifestação, motoristas de caminhões anunciaram que adeririam ao movimento, o que poderia ampliar os impactos econômicos e logísticos. Diante do risco de desabastecimento e da repercussão que o protesto começava a ganhar em nível nacional, foram iniciadas conversações para buscar uma solução.

De acordo com os manifestantes, o movimento contou com amplo apoio de populares, lideranças políticas, forças de segurança e da maioria dos acadêmicos, que compreenderam as reivindicações. Os protestos foram direcionados principalmente ao reitor da UAP, que, segundo a imprensa local, chegou a minimizar a mobilização estudantil.

Ainda conforme informações repassadas pelos participantes, o reitor da universidade não está em Cobija e se encontra na cidade de La Paz, onde negocia com instâncias superiores. Um comunicado oficial pode ser divulgado a qualquer momento, com detalhes sobre um possível acordo envolvendo a revisão das taxas e a permanência ou não da atual gestão à frente da instituição.

VEJA VÍDEO DENTRO DE INSTANTES

