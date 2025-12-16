Extra
Brasileia perde 3 mandos de quadra e vai decidir título fora de casa
Por causa do comportamento da torcida no confronto contra o Fluminense da Bahia na última sexta, 12, no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia, a equipe do Brasileia perdeu três mandos de jogos e será obrigada a decidir o Campeonato Estadual de Futsal da Série A contra o Quinari fora de casa.
“Recebemos a súmula dos árbitros e também tivemos as informações do delegado da partida. O jogo foi interrompido em vários momentos pelo comportamento da torcida, jogando latas dentro da quadra, e por isso resolvemos aplicar a punição. A federação vem trabalhando para melhorar o futsal acreano, mas os dirigentes precisam ter responsabilidade pelos jogos quando são os mandantes”, declarou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.
Documento encaminhado
O departamento técnico da Fafs encaminhou nesta segunda, 15, o documento para a diretoria do Brasileia. Os dirigentes irão fazer uma defesa com o objetivo de manter o segundo jogo das finais da Série A no Eduardo Lopes Pessoa.
Fafs ofereceu opções
A Fafs oferece como opções para o segundo jogo das finais as cidades de Rio Branco, Senador Guiomard e Xapuri. Uma definição a respeito do assunto deve ocorrer nesta terça, dia 16.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE RETIFICAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 013/2025 – COMPRAS.GOV 90013/2025
OBJETO: Registro de preços para a Contratação de Serviços Técnicos de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho para atender as necessitadas da Secretaria Municipal de Administração de Brasiléia/AC.
A Prefeitura de Brasiléia, através da Comissão de Contratações informa os interessados sobre a Retificação do Edital supracitado, conforme edital retificado após impugnação.
Data da Abertura: 07 de Janeiro de 2026, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital Retificado e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 16/12/2025 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e https://www.gov.br/compras/pt-br Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.
Brasiléia/AC, 15 de dezembro de 2025.
André Schwalbe Gadelha
Pregoeiro
Prefeitura de Brasiléia realiza 10° Edição do programa Saúde em Ação na Comunidade com mais de 1400 procedimentos
Mais de 600 pessoas foram atendidas em 12 especialidades médicas durante a 10ª edição do programa Saúde em Ação na Comunidade, realizado na escola Menino Jesus, bairro Eldorado.
Com apoio de emendas destinadas pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), o município de Brasiléia realizou, na manhã deste sábado (13), um doe maiores mutirões de saúde no município.
Presente durante os atendimentos, o senador destacou a importância de levar a saúde para perto da população e ressaltou o trabalho conjunto com as lideranças locais. “É a união que faz a diferença na vida do nosso povo, reduzindo o tempo de espera e evitando deslocamentos até a capital, especialmente para especialidades que não são ofertadas no município. É muito bom ver nossa emenda possibilitando que a prefeitura realize a maior edição do Saúde em Ação na Comunidade”, afirmou Alan Rick.
O prefeito Carlinhos do Pelado (PP) destacou que a ação marca um momento histórico para o município. “Temos a honra e a satisfação de realizar, com a emenda enviada pelo senador Alan Rick, o maior mutirão itinerante da história de Brasiléia, com mais de 15 especialidades, atendendo a população do bairro e de toda a cidade, fechando o ano com a 10ª edição desse trabalho”, declarou.
Também participaram da ação a ex-prefeita Fernanda Hassem, o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos), o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, reforçando a parceria institucional em favor da saúde pública no município.
Acompanhe os números dessa 10° Edição do programa Saúde em Ação na Comunidade:
Local: Escola de ensino infantil Menino Jesus e Unidade básica de saúde Francisco de Assis
Consultas
150 Clínica Médica
19 Psiquiatria
13 Endocrinologia
22 Pediatria
22 Nutrição
89 Ortopedia/ Traumatologia
36 Mastologia
42 Ginecologia/ Obstetrícia
78 Oftalmologia
62 Fonoaudiologia
11 Gatroenterologia
82 Otorrinolaringologia
Total de consultas 604
Exames
19 Colposcopia
22 Bioimpedância
13 Eletroencefalograma
10 Espirometria
3 Holter
112 Ultrassonografias
314 Exames de Oftalmologia
32 Endoscopia Digestiva Alta
230 Exames e procedimentos de fonoaudiologia
59 Exames e procedimentos de otorrinolaringologia
Total de exames e procedimentos 810
Total de atendimentos 1.414
VÍDEO: Bloqueio na Ponte Internacional é encerrado após seis dias de protestos
Manifestação de estudantes da UAP contra aumento de taxas terminou nesta segunda-feira após início de negociações com a reitoria
Após seis dias de interdição, o bloqueio da Ponte Internacional foi encerrado nesta segunda-feira (15). A liberação ocorreu no início da tarde e foi acompanhada pela equipe do jornal oaltoacre.com, que registrou o momento em que as barreiras começaram a ser retiradas do local.
O protesto foi organizado por estudantes da Universidade Amazônica de Pando (UAP), em Cobija, em reação ao aumento considerado abusivo das taxas universitárias, especialmente para acadêmicos estrangeiros, com reajustes que chegaram a quase 150%. Durante o período de bloqueio, apenas o transporte internacional foi afetado, gerando transtornos e preocupação com o abastecimento de alimentos e combustíveis na região de fronteira.
Horas antes do fim da manifestação, motoristas de caminhões anunciaram que adeririam ao movimento, o que poderia ampliar os impactos econômicos e logísticos. Diante do risco de desabastecimento e da repercussão que o protesto começava a ganhar em nível nacional, foram iniciadas conversações para buscar uma solução.
De acordo com os manifestantes, o movimento contou com amplo apoio de populares, lideranças políticas, forças de segurança e da maioria dos acadêmicos, que compreenderam as reivindicações. Os protestos foram direcionados principalmente ao reitor da UAP, que, segundo a imprensa local, chegou a minimizar a mobilização estudantil.
Ainda conforme informações repassadas pelos participantes, o reitor da universidade não está em Cobija e se encontra na cidade de La Paz, onde negocia com instâncias superiores. Um comunicado oficial pode ser divulgado a qualquer momento, com detalhes sobre um possível acordo envolvendo a revisão das taxas e a permanência ou não da atual gestão à frente da instituição.
