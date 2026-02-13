Brasileia: MPAC emite recomendação para segurança de crianças e adolescentes durante o Carnaval

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), anunciou na manhã desta sexta-feira (13) um investimento de aproximadamente R$ 51,5 milhões na ampliação e modernização do sistema de abastecimento de água e esgoto da capital acreana.

Desde 2022, a atual gestão assumiu uma estrutura com deficiências em equipamentos e na parte predial, priorizando, inicialmente, a manutenção do funcionamento do sistema para evitar o colapso no fornecimento de água à população. Agora, com equilíbrio financeiro e planejamento, o município avança para uma nova etapa de investimentos estruturais.

Os recursos, previstos para 2026 e parte de 2027, serão destinados principalmente à ampliação da capacidade de reservação de água em Rio Branco, atualmente uma das menores entre as capitais brasileiras. A meta é aumentar a reservação em 54%, garantindo mais estabilidade no abastecimento, inclusive durante paradas técnicas para manutenção.

Além das melhorias na área urbana, o projeto contempla a expansão da rede de distribuição para regiões mais afastadas, como o bairro Jardim Panorama, que passará a receber água tratada diretamente do Saerb.

Para Armando dos Santos, presidente do bairro Jardim Panorama, os investimentos representam uma conquista histórica para a comunidade.

“A gente vem numa luta constante há mais de 12 anos pelo Jardim Panorama, um bairro recente. Ganhamos na Justiça agora o direito pleno, ninguém tem mais problema judicial. A gente luta não só pelo Jardim Panorama, mas por todo aquele percurso que envolve a entrada do Panorama, como o Jardim São Francisco e os conjuntos na entrada. Essa rede vai beneficiar todos, assim como o Jardim Panorama, que fica mais ao fundo”, destacou.

De acordo com o diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, esta é a primeira vez, em 28 anos de funcionamento da autarquia, que recursos oriundos da própria arrecadação estão sendo aplicados diretamente em investimentos estruturais. Ele ressaltou ainda que, nos últimos quatro anos, a Prefeitura de Rio Branco destinou mais de R$ 221 milhões para cobrir despesas decorrentes da inadimplência.

“Temos mais de 23 mil usuários que nunca pagaram a conta de água em quatro anos. Nenhuma empresa consegue se manter dessa forma. É fundamental que o usuário também compreenda a importância de contribuir para que o sistema continue funcionando e possa avançar ainda mais”, explicou.

Segundo o prefeito Tião Bocalom, o Saerb vive o momento mais expressivo de sua história em termos de investimentos. Desde o início da atual gestão, já foram aplicados mais de R$ 200 milhões na autarquia e, a partir de 2026, o órgão passará a contar com recursos próprios para novos investimentos.

“O Saerb nunca teve dinheiro para investimento. Quando assumimos, investimos mais de duzentos milhões. Agora, graças a Deus, a partir de 2026 o Saerb começa a ter recursos próprios para investir. E avançamos também no tratamento de esgoto: saímos de cerca de 2% e já estamos com 17%. Se Deus quiser, até o final do ano vamos chegar a aproximadamente 52%. Isso é um recorde no Brasil”, enfatizou o prefeito.

O avanço no tratamento de esgoto, que passou de 2,5% para 17%, com expectativa de alcançar 52% até o final do ano, representa um marco significativo no cenário nacional, refletindo o compromisso da gestão municipal com a saúde pública, a qualidade de vida da população e o desenvolvimento sustentável de Rio Branco.





















