Brasileia: MPAC aciona a Justiça e garante implantação de ponto eletrônico biométrico em unidades de saúde

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, participou na quinta-feira, 26, de um café da manhã na Estrada Transacreana, em Rio Branco, promovido por moradores da região em um ato de agradecimento pelos investimentos realizados pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), beneficiando três associações de produtores rurais.

Há 26 anos vivendo na região, parte da população relata que aguardava há duas décadas ações estruturantes para fortalecer a produção. Sem acesso a maquinário, sem água para garantir a produção e com dificuldades de ramais para o escoamento dos produtos, além do acesso à escola para os filhos, os moradores apontam que os avanços chegaram com a gestão do governador Gladson Camelí, a partir do trabalho técnico da Seagri, que realizou visitas, ouviu a comunidade e garantiu que os investimentos alcançassem as famílias.

O trabalho do governo do Estado é desenvolvido em parceria com diferentes instituições e lideranças, incluindo prefeitos, deputados e senadores. Mailza Assis, quando senadora da República, também destinou emendas parlamentares que seguem beneficiando comunidades rurais acreanas. Entre os exemplos estão as Associações de Produtores Rurais Wilson Pinheiro, Pitanga e Dom Joaquim, localizadas na Estrada Transacreana.

Segundo a presidente das associações Wilson Pinheiro e Pitanga, Celex Sandra Camatio, a união dos moradores e a atenção do poder público foram determinantes para os avanços na região. “Há um tempo, ficamos abandonados pelos governantes e, ultimamente, temos tido um olhar melhor. Eu, como presidente das associações, que envolvem 150 famílias, fui até a Seagri, levei a relação dos produtores e fomos beneficiados com pavimentação do ramal, açudagem e serviços de limpeza. Receber a vice-governadora Mailza é uma forma de retribuir aquilo que foi feito por nós”, afirmou.

Somente na Associação Wilson Pinheiro, foram construídos 48 tanques, além da limpeza de áreas e da chegada de água às propriedades. A maioria dos beneficiados é formada por feirantes da agricultura familiar, produtores que abastecem com alimentos frescos as feiras de Rio Branco e municípios vizinhos. Para os moradores, trata-se de uma reparação histórica promovida pelo poder público.

A vice-governadora aponta uma das prioridades da gestão. “São investimentos que fazem toda a diferença na vida do produtor rural. A entrega das máquinas para limpeza dos terrenos e preparação para o plantio, o programa de açudagem, que garante água na quantidade certa para a produção, e a melhoria do acesso nos enchem de orgulho e alegria, porque sabemos que tudo o que foi planejado está sendo executado. Acima de tudo, com boa vontade e com a vontade de fazer a política do bem chegar à vida das pessoas, dando dignidade e garantindo alimentação de qualidade para a nossa população”, destacou.

Nos últimos dois anos (2024-2025), o governo do Acre intensificou os investimentos na produção rural, com foco em mecanização, tecnologia e apoio direto à agricultura familiar. O Estado destinou R$ 24 milhões para incentivar a agricultura familiar e fortalecer a segurança alimentar. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) já direcionou mais de R$ 11 milhões para a agricultura familiar e indígena, além de investimentos voltados à mecanização agrícola.

A secretária de Agricultura, Temyllis Silva, ressaltou que o trabalho depende de etapas integradas para garantir resultados no campo. “Não há produção se não tiver água. Por isso, o governo do Estado tem feito esse trabalho com as comunidades, associações e cooperativas. Sem o apoio do Estado, não tem produção no campo, e sem produção no campo, não tem alimento na cidade. Agora vamos entrar na segunda fase, que é preparar os produtores para receber alevinos, sementes, adubo, calcário e mudas de café e cacau. Tem um grande trabalho pela frente e, se Deus quiser, vamos ampliar ainda mais as ações e chegar com mais força na ponta”, afirmou.

