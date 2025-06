Brasileia lança central de atendimento em iluminação pública no WhatsApp

om objetivo de trazer para o Acre atualizações sobre as perspectivas de inclusão e reabilitação de pessoas com deficiência (PcDs), o governo do Estado, em parceria com entidades representativas, prepara um evento para o dia 27 de julho, em Rio Branco, com a presença do médico ortopedista especialista em fisiatria, Flávio Benez.

O encontro, que pretende reunir, além de pessoas com deficiências, especialistas locais, médicos, fisioterapeutas, acadêmicos e a sociedade em geral, está sendo organizado pela Secretaria de Estado de Governo (Segov) e a Fundação Hospital do Acre Governador Flaviano Melo (Fundhacre), com a participação dos representantes das associações e conselhos das pessoas com deficiência do Acre.

Uma primeira reunião para tratar sobre as diretrizes do evento foi realizada na tarde desta terça-feira, 17, pelo titular da Segov, Luiz Calixto, e a presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, com a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiências do Acre (Conede), Ana Cunha; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Rio Branco (CMDPD), Dilaina Costa; o coordenador do Centro de Apoio às Pessoas com Deficiência Física do Acre (Capedac), José Aurismar da Silva, o Mazinho; o presidente da Associação das Pessoas com Deficiência Visual do Acre (Adevi), Francisco Heliton; e o coordenador do Morhan, Elson Dias.

Na ocasião, esses atores sociais tiveram a oportunidade de conhecer e opinar sobre a proposta do governo, contribuindo para o planejamento do evento, cujo ponto alto consiste na palestra que Flavio Benez foi convidado a ministrar, com o título “Perspectivas da reabilitação no Brasil, uma visão médico-paciente”.

Diretor técnico de um dos mais importantes centros de referência de reabilitação do Brasil, o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro, de Fernandópolis (SP), Benez teve sua história de vida nacionalmente conhecida após se tornar também paciente do centro de reabilitação onde atua como médico.

Em janeiro de 2014, em um acidente doméstico, Benez escorregou da borda de uma piscina e, tendo batido a cabeça, lesionou a coluna cervical na altura do pescoço, ficando tetraplégico.

Na palestra, Flávio Benez compartilha sua história de vida com o objetivo de mostrar, não apenas para as pessoas com deficiência, mas para toda a sociedade, que é possível desenvolver diversas funções sendo PcD, que todas as pessoas podem ser e fazer o que quiserem, independentemente de suas condições atuais, contribuindo, assim, também para o debate sobre capacitismo, ou seja, a discriminação ou preconceito contra pessoas com deficiência.

As inscrições e maiores informações sobre o evento serão divulgadas em breve.

