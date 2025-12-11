Brasiléia intensifica ações de eliminação do mosquito da dengue com mutirão de limpeza, mesmo após redução de 89,3% nas notificações

Mesmo com uma queda expressiva nos casos de dengue, a Prefeitura de Brasiléia segue ampliando as estratégias de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINANWEB) mostram que o município registrou 1.591 notificações em 2024, enquanto 2025 apresenta 187 notificações se comparado com o mesmo período do ano passado, representando 1.404 casos a menos e uma redução de 89,3%.

Na manhã desta quinta-feira (11), as secretarias municipais de Saúde e Obras iniciaram um grande mutirão de limpeza na Agrovila do km 26. A equipe da Secretaria de Obras realizou a limpeza das áreas externas, enquanto profissionais da Saúde visitaram casa a casa, orientando os moradores sobre medidas de prevenção e os cuidados necessários para evitar novos focos do mosquito.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou que, apesar da redução significativa, o município não reduzirá o ritmo das ações.

“Estamos colhendo os resultados de um trabalho sério e contínuo desde o início do primeiro ano da nossa gestão, mas isso não significa baixar a guarda. A nossa determinação é proteger as famílias de Brasiléia, intensificando as ações, reforçando a conscientização e mantendo a cidade preparada para qualquer cenário. O mutirão é mais uma demonstração do nosso compromisso com a saúde pública,” afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, ressaltou que as equipes vêm atuando de forma intensa ao longo de todo o ano.

“Já contabilizamos cerca de 60 mil imóveis visitados em 2025, cada um recebendo pelo menos cinco visitas dos agentes de Endemias desde janeiro. Além disso, as equipes têm mantido fiscalização constante em borracharias, oficinas e pontos estratégicos, que recebem visitas a cada 15 dias. Também seguimos realizando bloqueios com bomba motorizada para eliminação do mosquito adulto e executando o LIRA quatro vezes ao ano, conforme determina o Ministério da Saúde,” explicou o secretário.

A ação desta semana na Agrovila do km 26 segue até esta sexta-feira (12). Novos bairros também serão contemplados nos próximos dias, reforçando o trabalho integrado das secretarias e o compromisso da gestão municipal com a prevenção.

Participaram do mutirão equipes da Secretaria Municipal de Obras, agentes de Endemias, Agentes Comunitários de Saúde, o coordenador da Divisão de Controle de Endemias, Elenilson Cruz, e o gerente de Vigilância em Saúde e Coordenador Cievis de Fronteira, Dhyekson Silva.

Segundo a Prefeitura de Brasileia informou, o trabalho seguirá de forma contínua, unindo limpeza urbana, orientação à população, monitoramento permanente e respostas rápidas sempre que necessário.

