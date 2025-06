Brasileia institui Programa de Educação em Tempo Integral nas escolas

Empresários e expositores que almejam fazer parte das empresas que estarão presentes no Parque de Exposições, podem a partir da próxima segunda, 30, comparecer à Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) para realizar a inscrição de participação da 50ª Expoacre em Rio Branco, que ocorre de 26 de julho a 3 de agosto.

O anúncio foi feito durante a visita do governador Gladson Camelí à Acisa, que falou sobre o trabalho conjunto que ocorre entre o setor público e privado para a realização da feira. “Queremos sempre inovar e fazer a melhor Feira de Negócios a cada ano. Por isso, quero destacar que a Expoacre não está vinculada a um governo específico, mas possui uma história própria. O êxito da Expoacre depende do esforço de cada trabalhador, de cada pessoa com responsabilidades e de cada empresário que já demonstra o comprometimento presentes no Parque de Exposições”, disse.

De acordo com o vice-presidente da Acisa, Marcello Moura, a equipe da entidade estará à disposição para atender os comerciantes que quiserem estar presentes na Expoacre.

“A partir de segunda-feira, às 8h da manhã, aqui na sede da Associação Comercial começa a comercialização dos espaços da Expoacre. Lá na feira, a gente vai ter também o estande, o container, do lado da SPU, na entrada do estacionamento principal. Então, quem é expositor, quem quer ser expositor, procure, nós vamos ter uns mapas mostrando os espaços, vamos dar a preferência aos que já são os expositores tradicionais, mas quem quiser, tiver interesse em fazer o seu contrato e garantir a sua participação será a partir de segunda-feira de manhã”, Marcello Moura.

Na ocasião, Camelí agradeceu ao governo federal, representado pelo presidente da Superintendência do Patrimônio da União no Acre, Tiago Mourão. “Não posso deixar de falar do Tiago. Tem sido um grande parceiro. O espaço da Expoacre pertence à União, e ele tem nos ajudado para que possamos fazer todos os trâmites para a realização da maior feira de agronegócio do estado do Acre”.

Sobre o trabalho colaborativo entre Associação Comercial e governo do Estado, Marcello Moura destacou a parceria com o organizador da feira, Júlio César Farias. “Quase todo dia eu estou falando com ele sobre as burocracias. O Júlio César sai do trabalho dele, vem pra cá e a gente fica discutindo o que ele vai fazer para melhorar a Expoacre. Então, mais uma vez, meu irmão, obrigado pela sua força. Você não tem medido esforço para que a Expoacre aconteça”, pontuou Moura.

Anualmente, a Expoacre movimenta a economia acreana, com um volume de negócios sendo superado a cada ano. Em 2024, o valor em Rio Branco alcançou R$ 391.528.075 milhões, total este 20% maior que a edição do evento em 2023, que, inclusive, atingiu o recorde de R$ 325.305.857 milhões em movimentação.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários