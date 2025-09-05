Brasiléia entrega espaço recreativo da escola Vitória Salvatierra Cesar

Acre
O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), usou as redes sociais nesta sexta-feira (5) para celebrar o Dia da Amazônia. Em sua publicação, o chefe do Executivo estadual destacou a importância da floresta e o compromisso do Acre com a preservação ambiental.
“Hoje é o Dia da Amazônia, nosso maior tesouro natural. Aqui no Acre, protegemos a floresta e valorizamos quem vive dela, com respeito e sustentabilidade. Cuidar da Amazônia é cuidar do nosso futuro, essa é a nossa missão. Feliz Dia da Amazônia”, escreveu Cameli.
Sexta-feira será marcada por chuvas intensas e queda de temperatura no Acre
A chegada de uma onda de frio polar deixa o tempo instável nesta sexta-feira (5), com previsão de chuvas a qualquer hora, que podem ser fortes, em várias regiões do Acre. O fenômeno também atinge áreas de Rondônia, Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso (Pantanal, sul e oeste), além das planícies da Bolívia e a região de selva do Peru, segundo o portal O Tempo Aqui.
Leste e Sul do Acre
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a instabilidade será maior, com chuvas intensas em alguns pontos e queda gradual das temperaturas a partir da tarde. A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 70% à tarde, chegando a 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram de fracos a moderados, com fortes rajadas vindas do sudeste.
Centro e Oeste do Acre
Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo deve permanecer quente e abafado, com sol, nuvens e pancadas de chuva passageiras, que podem ser fortes em algumas áreas. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 65% durante a tarde, e entre 90% e 100% no amanhecer. Os ventos serão fracos e calmos, soprando do norte, com variações de noroeste e nordeste.
Previsão de temperaturas por região
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 19ºC e 21ºC à noite e máximas entre 26ºC e 28ºC.
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 18ºC e 20ºC à noite e máximas entre 26ºC e 28ºC.
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 19ºC e 21ºC à noite e máximas entre 26ºC e 28ºC.
Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 20ºC e 22ºC à noite e máximas entre 29ºC e 31ºC.
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22ºC e 24ºC e máximas entre 32ºC e 34ºC.
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22ºC e 24ºC e máximas entre 31ºC e 33ºC.
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22ºC e 24ºC e máximas entre 31ºC e 33ºC.
Rio Acre registra nível de 1,49m nesta sexta-feira, aponta Defesa Civil
O Rio Acre amanheceu nesta sexta-feira, 05, com medição de 1,49m às 5h15, segundo boletim emitido pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco. O registro indica uma leve redução no nível em relação ao dia anterior.
Nas últimas 24 horas, não houve registro de chuva na capital acreana. O monitoramento da Defesa Civil aponta que a cota de alerta é de 13,50 metros e a cota de transbordo, de 14 metros, bem acima da marca atual.
Cobija sedia 1ª Feira Gastronômica Trinacional de Pando nos dias 20 e 21 de setembro
Evento no Centro de Convenções Campo Ferial reúne sabores do Acre, Peru e Bolívia nos dias 20 e 21 de setembro, com apoio do governo departamental de Pando e câmara de turismo local
A capital do departamento de Pando, Cobija, prepara-se para receber a primeira edição da Feira Gastronômica Trinacional de Pando 2025, nos dias 20 e 21 de setembro. O evento, será realizado no Centro de Convenções Campo Ferial (Km 11 da Rodovia Cobija-Porvenir), reunirá chefs, empresários e sabores tradicionais da Amazônia boliviana, peruana e acreana, promovendo a integração cultural pela gastronomia.
Organizada pela Câmara de Turismo de Pando com apoio principal do Governo Autônomo Departamental de Pando, a feira contará com participação de delegações do Acre (Brasil) e de Puerto Maldonado (Peru). O objetivo é destacar a diversidade culinária da região trinacional, conhecida como “Perla Del Acre”, e fomentar o turismo e o intercâmbio econômico entre os três países.
Os organizadores convidam o público a “saborear os sabores da Amazônia” em um espaço dedicado à alta gastronomia das três regionais Perla Del acre/Regional Alto Acre/Região Madre de Dios), com pratos típicos, ingredientes locais e experiências gastronômicas internacionais e culturais.
A expectativa é que o evento se torne um marco anual para a integração fronteiriça, unindo Brasil, Bolívia e Peru em torno da herança gastronômica compartilhada na bacia amazônica.
