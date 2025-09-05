Brasiléia entrega espaço recreativo da escola Vitória Salvatierra Cesar

A chegada de uma onda de frio polar deixa o tempo instável nesta sexta-feira (5), com previsão de chuvas a qualquer hora, que podem ser fortes, em várias regiões do Acre. O fenômeno também atinge áreas de Rondônia, Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso (Pantanal, sul e oeste), além das planícies da Bolívia e a região de selva do Peru, segundo o portal O Tempo Aqui.

Leste e Sul do Acre

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a instabilidade será maior, com chuvas intensas em alguns pontos e queda gradual das temperaturas a partir da tarde. A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 70% à tarde, chegando a 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram de fracos a moderados, com fortes rajadas vindas do sudeste.

Centro e Oeste do Acre

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo deve permanecer quente e abafado, com sol, nuvens e pancadas de chuva passageiras, que podem ser fortes em algumas áreas. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 65% durante a tarde, e entre 90% e 100% no amanhecer. Os ventos serão fracos e calmos, soprando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Previsão de temperaturas por região

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 19ºC e 21ºC à noite e máximas entre 26ºC e 28ºC.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 18ºC e 20ºC à noite e máximas entre 26ºC e 28ºC.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 19ºC e 21ºC à noite e máximas entre 26ºC e 28ºC.

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 20ºC e 22ºC à noite e máximas entre 29ºC e 31ºC.

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22ºC e 24ºC e máximas entre 32ºC e 34ºC.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22ºC e 24ºC e máximas entre 31ºC e 33ºC.

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22ºC e 24ºC e máximas entre 31ºC e 33ºC.

