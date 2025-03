Brasileia encerra o carnaval com segurança, martinês, economia fortalecida e foliões satisfeitos

Sem perder alegria , entusiasmo e a disposição de está em um dos melhores carnavais do estado, os foliões na fronteira, acreanos, bolivianos e peruanos mesmo com chuva compareceram também na praça carnavalesca Hugo Poli nesta terça-feira 05, para última noite de carnaval com pura animação e agito através de DJ Thiago, Robert Richard, Vini Rodrigues e Pegada Prime.

No período da tarde foi a vez da tradicional Matinê das Crianças na praça carnavalesca, onde os pequenos foliões brilharam com suas fantasias coloridas, e muita animação.

Com música, dança, brincadeiras , a criançada aproveitou cada momento dessa festa feita especialmente para elas.

Foram cinco dias de muita folia realizada pela Prefeitura de Brasileia através da Secretaria de Cultura com 10 atrações musicais regional e local que garantiu os foliões muita alegria e diversão que comemoram ainda o fato de pela primeira vez entrar no perímetro da festa com térmica de até 50 litros com bebidas em latas e ficar ficar até até 3h da madrugada na folia o que antes a festa polular encerrava às 2h da manhã.

E as novidades anunciadas Prefeito Carlinhos do Pelado que aconteceram neste carnaval estão também a volta da tradição com a escolha da realeza do carnaval, do melhor bloco do carnaval, martinês para crianças e idosos e a diminuição de mais de 60% por centos da taxa dos pequenos expositores individuais. Além do desfile do bloco As Rolinhas do Coronel que levou uma multidão para rua este ano.

Deste a estrutura de palco, banheiros químicos e a limpeza da praça Hugo Poli palco do carnaval pela secretaria de obras foi garantida pela Prefeitura de Brasileia.

A festa contou com segurança particular contratada pela organização do evento e ainda com apoio da Polícia Militar, COE, Polícia Civil, Detran e Corpo de Bombeiros.

Na avaliação geral das forças de segurança e da Prefeitura de Brasileia o evento encerrou dentro da normalidade e do esperado de forma tranquila e pacífica sem grandes incidentes ou registros de grandes ocorrências policial ou médica.

Na economia, os expositores de comidas e bebidas (Micro Empreendedores Individuais), destacaram também a renda extra que obtiveram durante a noite de carnaval brasileense.

Willer Venâncio, empreendedor do ramo de alimentação, destacou a importância do evento para os pequenos negócios:

“Quero agradecer o prefeito Carlinhos do Pelado por dar essa oportunidade pra gente, que é microempreendedor, conseguir dinheiro para o sustento da nossa família. E agradecer os nossos clientes pela procura dos nossos serviços”, disse.

Já Lindomar Costa, que atua no ramo de bebidas, comemorou o sucesso das vendas:

“Estamos finalizando mais um Carnaval e eu quero agradecer a Prefeitura de Brasileia por essa oportunidade de estarmos aqui e conseguir vender muito bem, só tenho a agradecer aos foliões também”, ressaltou.

Evandro Leal, empreendedor do ramo de alimentação, celebrou o sucesso do evento:

“Quero agradecer o prefeito Carlinhos do Pelado por esse evento maravilhoso, atendeu às nossas expectativas. Esperamos estar juntos nas próximas festas.” afirmou.

” E assim é o carnaval de Brasileia uma festa para todos com segurança que gera economia no município e celebra a alegria de todas as idades e reforça a tradição dessa festa que une famílias e amigos”, enfatizou o prefeito Carlinhos do Pelado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários