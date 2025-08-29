fbpx
Brasiléia encerra Agosto Dourado e Verde com ações voltadas à primeira infância e às gestantes

3 horas atrás

A Prefeitura de Brasiléia, por meio das secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde, realizou nesta quinta-feira (28), programação especial em alusão ao Agosto Dourado e Verde, além da Semana do Bebê.

O evento reuniu famílias, gestantes e crianças, reforçando a importância dos cuidados desde a gestação até os primeiros anos de vida.

A programação contou com o concurso de mães grávidas, a tradicional corrida do bebê, o concurso Bebê Prefeita e diversas premiações.

Os participantes também acompanharam uma palestra com a nutricionista Janilda Moraes, especialista em amamentação, que trouxe orientações sobre o aleitamento materno.

Durante o encontro, houve a entrega de kits maternidade, reforçando o apoio da gestão municipal às famílias em fase gestacional e com recém-nascidos.

A eleição da Bebê Perfeita 2025 ficou com Ana Luiza, de apenas 7 meses, símbolo da valorização da infância e do cuidado da Prefeitura com as novas gerações.

No concurso de fotografia, os vencedores foram:

1º lugar: Rebeca Lorena

2º lugar: Ivia Lorena

3º lugar: Heyliye Mavier

Na corrida do bebê, o campeão foi Matheus de Melott.

Com ações integradas, a Prefeitura de Brasiléia reafirma seu compromisso em investir na Primeira Infância, reconhecendo-a como etapa fundamental para o desenvolvimento humano e o bem-estar das futuras gerações.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a relevância do momento:
“Encerrar o Agosto Dourado e Verde com essa programação tão especial é motivo de alegria para nós, pois estamos reafirmando o compromisso da Prefeitura de Brasiléia com a vida, a saúde e o futuro das nossas crianças. Investir na primeira infância é garantir uma cidade mais justa, humana e preparada para o amanhã. Quero agradecer a todas as famílias que participaram e às nossas equipes que se dedicaram para que este momento fosse realizado com tanto carinho.”

Após 30 anos de espera, Estrada Variante de Xapuri será inaugurada no dia 6 de setembro

21 horas atrás

28 de agosto de 2025

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realiza na sexta-feira, 6 de setembro, a inauguração da Rodovia Estadual AC-380, conhecida como Estrada da Variante, em Xapuri. O evento acontecerá às 16h, na entrada da Variante, e toda a população está convidada a participar.

O governador Gladson Camelí destacou a importância da obra para a região. “Teremos mais oportunidades, com facilidades no escoamento da produção, incentivo ao turismo na região, que naturalmente já é movimentada por ser rota de acesso à fronteira e saída para o Pacífico”, afirmou.

A obra, realizada com investimento de R$ 48 milhões, provenientes do Estado e do senador Márcio Bittar, será entregue oficialmente à população. O acesso à Estrada da Variante, saindo de Rio Branco pela BR-317, está localizado no quilômetro 160, à direita do entroncamento. A partir desse ponto, é possível chegar diretamente à área urbana de Xapuri, beneficiando a mobilidade e o escoamento da produção local. O trecho asfaltado tem 17,5 quilômetros de extensão e também é conhecido como Estrada das Laranjeiras, aguardada pelos moradores há mais de 30 anos.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, também comentou sobre a entrega: “Essa inauguração representa não apenas a conclusão de uma obra aguardada há décadas, mas também o compromisso do governador Gladson Camelí com o desenvolvimento de Xapuri e a melhoria da vida de sua população”.

A inauguração da AC-380 reforça o compromisso do governo do Acre em investir na melhoria da infraestrutura viária, fortalecendo a economia local e proporcionando mais segurança e qualidade de vida para os cidadãos de Xapuri e região.

VÍDEO: Turistas acreanos salvam ciclista que se afogava na Barra de Gramame, na Paraíba

24 horas atrás

28 de agosto de 2025

Por Ingreson Derze – parayba.com.br

Dois turistas acreanos se tornaram heróis nesta terça-feira (27) ao resgatarem um ciclista paraibano que se afogava na Barra de Gramame, em João Pessoa. A ação aconteceu na região onde o rio de Gramame encontra o mar.

Segundo Maycon Prado, um dos turistas, eles perceberam que o ciclista havia tentado atravessar o rio de bicicleta e começou a se afogar. “Foi eu e o Thaylor (natural de Brasiléia/Ac). A gente tava curtindo e tomando banho na barra. Quando chegamos lá, um cara tava tentando atravessar o rio com a bicicleta, mas não conseguiu e começou a se afogar. Todo mundo só gritava, ninguém entrava, só um senhorzinho entrou, e aí a gente entrou também”, contou Maycon.

Com a ajuda de corda e muita força, os turistas conseguiram resgatar o ciclista e até puxar a bicicleta, que ele não largava. Vídeos feitos por populares mostram o momento em que a vítima é retirada da água quase inconsciente, mas com vida. Após o resgate, ele agradeceu emocionado aos jovens que arriscaram suas vidas para salvá-lo.

Maycon detalhou a ação: “Eu peguei a bicicleta e o Thaylor saiu arrastando o cara. Depois de muita luta, um rapaz jogou uma corda e conseguimos sair, puxando ele e a bicicleta.”

A coragem e o rápido raciocínio dos turistas evitaram uma tragédia e chamaram atenção de quem acompanhou o resgate.

VEJA VÍDEO.

Queimadas ilegais mobilizam bombeiros no Alto Acre

1 dia atrás

28 de agosto de 2025

Proibição do IMAC não tem evitado ocorrências; fogo ameaça casas e preocupa moradores em Brasiléia

O 5º Batalhão de Ensino, Proteção e Combate ao Incêndio Florestal e Urbano (BEPECIF), sediado em Epitaciolândia, foi acionado na tarde desta quarta-feira (27) para conter um incêndio em um matagal no bairro Nazaré, em Brasiléia.

A prática de queimadas está proibida em todo o Acre por determinação do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), devido ao período de forte estiagem. Mesmo assim, moradores continuam recorrendo à queima de resíduos, o que aumenta o risco de propagação descontrolada do fogo.

Em uma das ocorrências, as chamas ultrapassaram três metros de altura e colocaram em risco residências próximas, gerando apreensão entre os moradores. Os bombeiros conseguiram conter o incêndio e evitar maiores prejuízos.

Segundo o tenente Adacir Vivan, além do combate às queimadas, o batalhão tem intensificado ações de conscientização da população, reforçando que a prática está proibida e representa perigo à vida, aos animais e ao patrimônio.

