Brasiléia é uma das 8 Vencedoras do Prêmio Band Cidades Excelentes do Acre

O município de Brasiléia foi uma das 8 cidades do Estado do Acre vencedora do Prêmio ” Cidades Excelentes”, realizado pelo Grupo Bandeirantes.

Foram premiadas cidades baseadas em número de habitantes e de acordo com cinco pilares : Eficiência Fiscal, Educação, Saúde e Bem-estar, Desenvolvimento sócioeconômico e pilar Infraestrutura.

Brasiléia foi campeã no pilares Infraestrutura-Melhor desempenho, entre as cidades com até 30 mil habitantes.

Os municípios do Acre vencedores do Prêmio Cidades Excelentes participarão de premiação, de acordo com a categoria populacional.

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem fala a respeito da premiação. “A nossa Gestão acaba de receber um reconhecimento muito importante na área de infraestrutura e isso nos motiva a trabalharmos ainda mais. Sabemos que ainda falta muito para avançarmos nessa área, mas temos uma equipe disposta e empenhada em garantir que mais investimentos cheguem à nossa população. Brasiléia está entre as 8 cidades excelentes do Estado e isso nos orgulha e estimula a trabalharmos ainda mais”, disse a Prefeita.