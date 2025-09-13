Brasileia e Rio Branco disputam o título do Estadual Sub-20

O Mirassol venceu o Grêmio por 1 a 0 na tarde deste sábado (13), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou o retorno de Arthur Melo com a camisa do Tricolor Gaúcho, mas não foi o resultado esperado pelos torcedores na Arena.

Alesson marcou o gol dos paulistas em Porto Alegre. O lance gerou polêmica, já que partiu de uma intervenção do VAR em lance muito ajustado de possível impedimento. No fim, a arbitragem determinou que a condição do atacante era legal.

Com o resultado, o Mirassol chegou a incríveis 38 pontos e integra o G4 do Brasileirão. É a grande surpresa desta edição da liga nacional. O Grêmio, em compensação, perdeu série de três jogos de invencibilidade e estacionou na 13ª posição, com 25.

Tanto Grêmio quanto Mirassol voltam a campo no próximo domingo (21), para disputarem a 24ª rodada do campeonato nacional. Os paulistas recebem o Juventude, às 16h (de Brasília), enquanto o Tricolor terá o clássico contra o Internacional, às 17h30.

Como foi o jogo?

Apesar de estar jogando em casa, o Grêmio não teve as melhores oportunidades e fez primeiro tempo ruim na Arena. Quem dominou foi o Mirassol, mostrando, novamente, porque é a sensação do Brasileirão.

José Aldo saiu cara a cara com Volpi, mas perdeu. Alesson também teve boa chance em chute defendido pelo goleiro. O atacante em questão abriria o placar para o Mirassol, após finalização João Victor na trave, em cobrança de escanteio de Reinaldo. Ele aproveitou o rebote.

Pelo lado do Grêmio, a única chance veio com Marlon. A finalização do lateral esquerdo viu defesa de Fábio, e Cristaldo, no rebote, perdeu livre e sem goleiro. A etapa inicial ainda terminou com confusão, por conta do gol polêmico do Mirassol.

No segundo tempo, o Grêmio foi para cima, mas voltou a encontrar dificuldades na criação. O Mirassol se aproveitava dos contra-ataques, sem conseguir encontrar o gol que encaminharia o resultado.

Mano Menezes ainda protagonizou um problema inusitado nos 45 minutos finais. Ao promover a entrada de Pavón, a comissão técnica se confundiu e não tirou o jogador que o comandante queria, para a sua ira no banco de reservas.

Sem forças para reagir, o Grêmio assustou pouco o goleiro Walter. Derrota na Arena e vaias dos tricolores nas arquibancadas. Melhor para o Mirassol, que segue acumulando pontos importantes no Brasileirão.

