Acre
Brasileia e Porto Acre vão receber mais de R$ 1,7 milhão para compra de equipamentos
O Ministério da Saúde autorizou, por meio da Portaria GM/MS nº 7.879, publicada nesta quinta-feira, 07, a transferência de recursos financeiros para estados, municípios e o Distrito Federal com o objetivo de fortalecer a infraestrutura da saúde pública por meio da aquisição de equipamentos e materiais permanentes. No Acre, os municípios de Brasileia e Porto Acre estão entre os beneficiados.
De acordo com o anexo da portaria, Brasileia vai receber R$ 999.858,00 para investimentos no Fundo Municipal de Saúde. Já Porto Acre foi contemplado com duas propostas distintas: uma no valor de R$ 355.372,00 e outra de R$ 384.249,00, proveniente da emenda. Com isso, o valor total destinado a Porto Acre chega a R$ 739.621,00.
Somados, os recursos federais que serão transferidos aos dois municípios acreanos ultrapassam R$ 1,73 milhão, a serem repassados em parcela única ao Fundo Municipal de Saúde, conforme prevê a legislação. As propostas foram processadas por meio da plataforma InvestSUS, do Fundo Nacional de Saúde.
A prestação de contas deverá ser feita por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG), aprovado pelos respectivos Conselhos Municipais de Saúde, conforme determina a Lei Complementar nº 141, de 2012.
Comentários
Acre
Deracre inicia operação de limpeza no Rio Acre, em Rio Branco
O governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nessa quarta-feira, 6, a operação de limpeza no Rio Acre, em Rio Branco. A ação integra a campanha “Limpa Rio Acre: salvando nossas águas”, que tem como objetivo retirar resíduos acumulados no leito e nas margens do rio, melhorar o fluxo das águas e preservar o meio ambiente.
“Cumprindo determinação do governador Gladson Camelí, iniciamos a limpeza do Rio Acre para garantir o fluxo das águas, a proteção ambiental e o bem-estar da população de Rio Branco”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.
A operação aproveita o período de estiagem para facilitar o trabalho das equipes. A estrutura conta com três caçambas, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, caminhão prancha, barco de apoio e dez trabalhadores dedicados à remoção dos resíduos. Em 2024, a campanha retirou mais de 600 toneladas de entulhos e 800 pneus, muitos submersos, que exigiram esforço especial das equipes para remoção
A limpeza ocorre em pontos estratégicos da capital, como os bairros Base, Gameleira, Mercado Elias Mansour e região da Quarta Ponte.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Comentários
Acre
Decreto que reconhece situação de emergência por seca severa em Rio Branco é publicado
A Prefeitura de Rio Branco publicou em edição extra do Diário Oficial o Decreto nº 2.512/2025, que reconhece situação de emergência no município devido à seca extrema que já afeta o abastecimento de água, a produção agrícola e a saúde da população. A medida tem por base parecer técnico da Defesa Civil Municipal e atende a exigências legais para viabilizar ações emergenciais.
De acordo com o decreto assinado pelo prefeito Tião Bocalom, os baixos índices de chuvas desde maio, somados à tendência de estiagem prolongada até novembro, têm provocado a queda acentuada do nível do rio Acre e de igarapés, comprometendo o fornecimento de água potável, sobretudo nas zonas rurais. A situação já afeta comunidades inteiras e amplia os riscos à saúde pública, à pecuária, à agricultura e à segurança alimentar.
A declaração de emergência é fundamentada no Código Brasileiro de Desastres (COBRADE 1.4.1.2.0 – Seca) e na Instrução Normativa nº 36/2020 do Ministério do Desenvolvimento Regional. O decreto reconhece que o cenário atual exige medidas urgentes para prevenir o colapso hídrico e ampliar as ações de assistência às comunidades atingidas.
Além do impacto nas zonas rurais, o decreto lista dezenas de bairros urbanos que enfrentam risco iminente de desabastecimento nas Estações de Tratamento de Água (ETA I e ETA II), que abastecem praticamente toda a cidade, incluindo o Segundo Distrito, os conjuntos do Calafate, a Cidade do Povo, o bairro Palheiral, e regiões como o Oscar Passos, Tancredo Neves, Rui Lino, Santa Helena e Santo Afonso.
A medida autoriza o município a intensificar ações de resposta à crise hídrica, como a mobilização de caminhões-pipa, perfuração de poços, distribuição emergencial de água, aquisição de insumos e equipamentos, além de campanhas de conscientização sobre o uso racional da água.
Com o reconhecimento da emergência, o município poderá buscar apoio estadual e federal, além de acessar recursos extraordinários e agilizar contratações para minimizar os efeitos da seca junto à população.
Comentários
Acre
Brasileia realiza campanha de vacinação antirrábica para mais de 2 mil animais
A Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu continuidade nessa quarta-feira, 6, à campanha de vacinação antirrábica, imunizando cães e gatos no bairro Samaúma.
No bairro Leonardo Barbosa, os fiscais sanitários também estão em ação, garantindo a vacinação dos animais domésticos contra a raiva.
A campanha, que segue até o mês de outubro, tem como meta vacinar 1.000 cães e 1.050 gatos na cidade e na zona rural do município
As equipes da Vigilância Sanitária, compostas por fiscais devidamente identificados, estão percorrendo os bairros e visitando as residências para realizar a imunização dos pets.
“A vacina antirrábica é gratuita, obrigatória e a forma mais eficaz de proteger nossos animais e, ao mesmo tempo, evitar riscos à saúde humana. Estamos com uma equipe preparada para percorrer todo o município e garantir que essa meta seja alcançada”, destacou o coordenador da Vigilância Sanitária, Dhyekson Silva.
A raiva é uma doença infecciosa grave, que afeta o sistema nervoso central, podendo levar à morte tanto de animais quanto de seres humanos. A transmissão acontece, principalmente, por mordidas, arranhões ou lambidas de animais infectados.
“Essa é uma ação fundamental de saúde pública. A raiva é uma doença 100% letal, mas também é 100% prevenível com a vacina. Por isso, é essencial que os tutores recebam nossos fiscais sanitários e garantam a imunização dos seus pets”, alertou o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa.
A vacinação é indicada para cães e gatos a partir de três meses de idade. Os tutores devem colaborar com a contenção dos animais no momento da aplicação e apresentar a caderneta de vacinação, se houver.
“A receptividade da população tem sido muito positiva, o que nos ajuda a avançar com sucesso nessa campanha. Estamos protegendo nossos animais, nossas famílias e toda a comunidade”, reforçou o secretário.
A Prefeitura orienta os moradores a ficarem atentos às datas em que as equipes passarão pelos bairros. Para mais informações, acompanhe o site oficial e as redes sociais da Prefeitura de Brasileia na Internet.
Você precisa fazer login para comentar.