EVERTON DAMASCENO

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (18) a aquisição de medicamentos básicos para tratamento da covid-19 para os municípios do Acre.

O valor gasto é de R$ 7.466.651,26. O executivo acreano é responsável por R$ 1.961.256,76 e as prefeituras se encarregam de pagar o restante.

O desabastecimento nas unidades é o principal motivo para a compra, de acordo com o documento.

A aquisição dos medicamentos será feita através da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, com recursos de Contrapartida Estadual da Farmácia Básica e repasse complementar do Fundo Municipal de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde.

Confira quanto cada município irá investir e receber:

