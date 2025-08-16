Brasileia e Calafate fazem partida isolada do Estadual da 1ª Divisão

Brasileia e Calafate fazem neste sábado, 16, a partir das 19 horas, em Brasileia, um jogo isolado pela primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da 1ª Divisão. A equipe da fronteira, uma das favoritas ao título, estreia no torneio e o Calafate vai tentar a recuperação depois do início com derrota.

Jogo adiado

A partida entre Atlético Xapuriense e Pista estava programada para ser disputada neste sábado, 16, em Xapuri, mas a diretoria do Pista pediu o adiamento do confronto.

“Os dirigentes do Pista alegaram um problema para o deslocamento até Xapuri e a federação atendeu o pedido. Vamos programar uma nova data”, declarou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários