Brasileia derrota o Calafate na estreia do Estadual da Série A

Clube garante presença dupla nas decisões após vitórias sobre Monte Negro e Porto Acre

O Epitaciolândia Esporte Clube segue fazendo história no futsal acreano. Pelo segundo ano consecutivo, o clube garantiu vaga nas finais do Campeonato Estadual Sub-17, tanto no masculino quanto no feminino.

No último sábado (16), no Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, o time masculino venceu o Monte Negro por 5 a 2 e assegurou sua vaga na decisão, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Porto Acre e PSC.

Já no feminino, a equipe conquistou a classificação ao derrotar o Porto Acre por 3 a 1 e agora terá pela frente o Villa da Capital na grande final.

Com os resultados, o Epitaciolândia EC alcança sua terceira final em competições estaduais de futsal neste ano e repete o feito de 2024, quando também disputou as duas decisões do Sub-17, masculino e feminino.

