Flash
Brasiléia cria e empossa o primeiro Conselho das Cidades do município
Por Fernando Oliveira
Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia realizou, nesta quinta-feira (12), a solenidade de homologação, diplomação e posse da primeira diretoria do Conselho das Cidades de Brasiléia (ConCidades). O evento aconteceu no Polo da Universidade Aberta do Brasil, no antigo CEDUP, e marcou um momento histórico para o município ao instituir oficialmente o órgão de participação social voltado ao planejamento e desenvolvimento urbano.
A cerimônia contou com a presença da secretária municipal de Meio Ambiente, Eliane Chaves, representando o prefeito Carlinhos do Pelado e o Poder Executivo Municipal; da vereadora Lucélia Borges, representando o Poder Legislativo; da secretária municipal de Planejamento, Goreth Bibiano; além do consultor externo da Prefeitura de Brasiléia, Dr. Felipe Braga e representantes da sociedade civil que passam a integrar o colegiado.
Durante a solenidade, também foi eleito e empossado o primeiro presidente do Conselho das Cidades de Brasiléia, Jair Reis, arquiteto e urbanista, que passa a conduzir os trabalhos do órgão nos próximos dois anos.
Representando o prefeito, a secretária Eliane Chaves destacou a importância do conselho para fortalecer o planejamento urbano do município.
“Este é um momento muito importante para Brasiléia, porque o Conselho das Cidades cria um espaço de diálogo entre o poder público e a sociedade. A gestão do prefeito Carlinhos do Pelado acredita na participação popular como ferramenta fundamental para construir uma cidade mais organizada e preparada para o futuro”, afirmou.
A vereadora Lucélia Borges, representando o Poder Legislativo, também ressaltou o caráter histórico da criação do conselho.
“Hoje damos um passo importante para fortalecer a participação da sociedade nas decisões sobre o desenvolvimento da nossa cidade. O Legislativo reconhece a importância desse espaço democrático para discutir políticas públicas e o planejamento urbano de Brasiléia”, disse.
Já o presidente eleito do conselho, Jair Reis, destacou que o órgão terá papel fundamental na implementação do Plano Diretor do município.
“Nosso objetivo é construir um espaço técnico e participativo para discutir o crescimento da cidade. O Conselho das Cidades será um instrumento importante para planejar Brasiléia de forma sustentável, ouvindo a sociedade e contribuindo com propostas para o desenvolvimento urbano”, declarou.
A criação do Conselho das Cidades representa um avanço na gestão democrática do município, ampliando a participação da sociedade nas decisões relacionadas ao desenvolvimento urbano, planejamento territorial e políticas públicas voltadas à cidade.
O funcionamento do conselho está previsto no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e também na Lei Municipal nº 918/2013, que instituiu o Plano Diretor de Brasiléia e reconhece o Conselho da Cidade como instrumento de gestão democrática e participação popular nas políticas urbanas.
O órgão tem caráter consultivo e propositivo e atuará na implementação do Plano Diretor Participativo do município.
A estrutura do conselho é formada por Plenário, Presidência, Secretaria Executiva, Comissões, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho. O plenário, instância máxima de decisão, é composto por 13 conselheiros titulares e suplentes, com mandato de dois anos.
Com a criação do Conselho das Cidades, Brasiléia passa a contar com um espaço permanente de diálogo entre poder público e sociedade civil, fortalecendo a participação popular na construção de políticas urbanas e no planejamento do futuro do município.
Segundo o IBGE, Brasiléia possui 27.841 habitantes (estimativa 2024), área territorial de 3.928,82 km² e está localizada na fronteira com Cobija, na Bolívia, sendo um importante polo comercial do Acre.
Comentários
Flash
Em celebração aos 35 anos do Sebrae no Acre, governador recebe homenagem e destaca impacto da instituição no desenvolvimento do estado
O governador do Acre, Gladson Camelí, foi homenageado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre (Sebrae) durante a celebração dos 35 anos de atuação da instituição no estado, período em que o desenvolvimento econômico foi impulsionado pelas 42 mil micro e pequenas empresas atendidas pelas unidades acreanas.
Parceiro em ações e motor da engrenagem econômica do estado, o Sebrae reconhece a parceria com o Executivo como um dos pilares de prosperidade. O Sebrae contribui para o fortalecimento dos pequenos negócios por meio da qualificação, orientação e soluções práticas aos empreendedores, além de atuar junto ao poder público com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios por meio de políticas públicas.
Essas empresas representam cerca de 75% do total de negócios no Acre, sendo fundamentais para a geração de emprego e renda.
Na ocasião, o Sebrae instituiu a Medalha de Honra Doutor Luiz Saraiva Correia, que foi lembrado e homenageado. O governador esteve entre os primeiros a receber a distinção.
Acre que cresce
O governador Gladson Camelí afirmou que a instituição é fundamental para o desenvolvimento do estado e ressaltou que o serviço prestado pela entidade ao povo acreano é “inestimável”, especialmente por ter o propósito de orientar e capacitar pequenos empresários.
“A palavra que quero dirigir a toda a diretoria do Sebrae, aos seus funcionários e colaboradores neste momento é reconhecimento. Em nome da nossa população, quero fazer esse reconhecimento público por esse serviço prestado, que tem ajudado muitas pessoas”, destacou.
Ele afirmou ainda que, quando os pequenos empreendedores prosperam, toda a sociedade tem motivos para comemorar, pois o verdadeiro desenvolvimento econômico só é possível quando inclui todas as camadas sociais.
“Quero agradecer pelas inúmeras parcerias feitas pelo Sebrae com todos os governos estaduais acreanos. Por exemplo, a Expoacre, tanto na capital quanto em Cruzeiro do Sul, sempre contou com o apoio do Sebrae. São inúmeras as iniciativas da instituição que geraram novos negócios e renda para as famílias acreanas, sem falar nos cursos e consultorias oferecidos aos pequenos empresários e agricultores, que garantem a permanência produtiva desses negócios”, reforçou.
Iniciativa privada forte e capaz
Ao receber a honraria comemorativa pelos 35 anos da instituição no estado, o governador disse sentir-se honrado e reafirmou que, ao longo dos seus sete anos de gestão, uma de suas principais metas foi criar oportunidades para a população.
“Isso se faz com uma iniciativa privada forte, capaz de gerar os empregos necessários para que pais e mães de família possam criar seus filhos com dignidade. Da minha parte, nesse período em que estou como governador, sempre exigi da minha equipe o pagamento de salários aos servidores em dia, porque essa é uma maneira de manter o dinheiro circulando para fortalecer o nosso comércio e a nossa indústria.”
O governador agradeceu ao presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Assuero Veronez, ao diretor-superintendente Marcos Antônio Lameira e a toda a diretoria pelo convite e pela homenagem recebida.
Camelí também comentou sua saída do cargo, prevista para o início de abril, e afirmou que continuará trabalhando pelo desenvolvimento econômico e social inclusivo do Acre, independentemente de onde estiver.
“Entendo que a missão projetada na criação do Sebrae tem tido um grande êxito, e assim quero parabenizar todos que participaram da sua construção e estruturação no Acre.”
Governo parceiro
Marcos Lameira, diretor-superintendente do Sebrae no Acre, destacou a importância da parceria com o governo do Estado para o fortalecimento da economia local.
Segundo ele, o Sebrae atua em conjunto com diversas secretarias e instituições estaduais em programas voltados para agricultura, café, cacau, bioeconomia e inovação.
“Temos uma grande parceria com o governo do Estado, seja por meio da Secretaria de Agricultura, da Secom ou da Assembleia Legislativa, com o programa Cidade Empreendedora. Com esse apoio, conseguimos alcançar os 22 municípios do Acre, levando consultoria, desburocratização e inovação para transformar em políticas públicas voltadas aos pequenos negócios”, afirmou.
Lameira ressaltou ainda o papel do governo na criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo.
“O Estado tem buscado, junto às federações de comércio, indústria e agricultura, além das associações comerciais, promover a desburocratização e dar mais tranquilidade ao ambiente de negócios. Isso fortalece os pequenos empreendedores, gera emprego, renda e melhora a qualidade de vida da população”, disse.
Ele também destacou o crescimento do setor de comércio e serviços nos últimos anos, apontando-o como um dos principais pilares da economia acreana.
The post Em celebração aos 35 anos do Sebrae no Acre, governador recebe homenagem e destaca impacto da instituição no desenvolvimento do estado appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Videos
Polícia Civil encontra moto abandonada que pode ter sido usada em crimes na zona rural de Brasiléia
Veículo foi localizado em ramal da BR-317 e pode estar ligado a furtos registrados na região
Agentes da Polícia Civil do Acre localizaram uma motocicleta de cor vermelha abandonada no ramal do km 18 da BR-317, conhecida como Estrada do Pacífico, na zona rural de Brasiléia.
De acordo com informações da polícia, o veículo possui as mesmas características de uma motocicleta que estaria sendo utilizada por suspeitos envolvidos em furtos e roubos registrados em ramais da região.
Após moradores procurarem a delegacia para relatar os crimes, uma equipe de investigadores iniciou diligências na área rural do município. Durante as buscas, os agentes encontraram a motocicleta abandonada.
A suspeita é de que o veículo tenha apresentado problemas na parte elétrica e sido deixado no local pelos possíveis autores dos crimes.
Como a moto não possui identificação inicial do proprietário, a Polícia Civil divulgou imagens do veículo e pede que qualquer pessoa que tenha informações ou reconheça a motocicleta entre em contato para auxiliar na identificação do dono.
Caso seja confirmada a procedência, o veículo deverá ser devolvido ao legítimo proprietário. As investigações continuam para tentar identificar e localizar os suspeitos envolvidos nos furtos e roubos na zona rural do município.
Comentários
Flash
Em ação inédita, TCE-AC, ONU e IRI levam prefeitos do Acre a centros científicos para fortalecer resposta a eventos climáticos
Uma iniciativa liderada pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU), Iniciativa Inter-Religiosa pelas Florestas Tropicais no Brasil (IRI Brasil), com apoio da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), promoveu uma visita técnica de prefeitos e gestores acreanos ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) e ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em São José dos Campos (SP), nos dias 10 e 11 de março.
A agenda reuniu representantes de municípios, especialistas e instituições públicas para discutir estratégias de enfrentamento aos eventos climáticos extremos que vêm impactando a Amazônia e, em especial, o estado do Acre.
A iniciativa integra as ações do termo de cooperação firmado em 2024 entre o TCE-AC e o IRI Brasil, organismo vinculado ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), com o objetivo de aproximar gestores públicos do conhecimento científico, das tecnologias de monitoramento ambiental e de políticas públicas voltadas à prevenção e à mitigação de desastres naturais.
A programação reuniu cerca de 18 cientistas e pesquisadores de referência nacional nas áreas de meteorologia, monitoramento ambiental, gestão de riscos e políticas públicas climáticas, configurando-se como um dos mais relevantes encontros de capacitação voltados à gestão municipal diante dos desafios das mudanças climáticas.
Integração entre ciência e gestão pública
Durante a visita técnica, prefeitos e gestores tiveram acesso a apresentações especializadas, oficinas técnicas e visitas guiadas aos centros operacionais responsáveis pelo monitoramento climático e ambiental em todo o território nacional.
No CEMADEN, os participantes conheceram de perto o funcionamento do sistema nacional de monitoramento de desastres, incluindo:
▪ redes de observação meteorológica e hidrológica
▪ sistemas de alerta para eventos climáticos extremos
▪ equipamentos de campo utilizados na prevenção de desastres
▪ metodologias de análise de risco
▪ estratégias para construção de cidades resilientes
A agenda incluiu ainda visita à sala de situação do centro, responsável pelo acompanhamento em tempo real de fenômenos meteorológicos e hidrológicos que podem representar riscos à população.
No segundo dia de atividades, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), os gestores tiveram contato com importantes iniciativas de monitoramento ambiental por satélite, como o Programa Queimadas, o Sistema Biomas BR e a plataforma Adapta Brasil, voltada ao planejamento de políticas públicas de adaptação às mudanças climáticas.
A programação também incluiu visita ao Centro de Controle e Rastreio de Satélites, responsável por acompanhar operações espaciais que geram dados fundamentais para estudos climáticos e ambientais em todo o país.
Capacitação para fortalecer a gestão municipal
A presidente do TCE-AC, conselheira Dulce Benício, destacou que a iniciativa representa um passo importante para aproximar os municípios acreanos de instituições científicas de excelência e ampliar o acesso a ferramentas estratégicas para a gestão pública.
Segundo ela, a mobilização contou com apoio direto da AMAC, garantindo ampla participação dos municípios.
“É uma iniciativa ímpar que o Tribunal de Contas realiza em associação com os municípios acreanos. Estamos reunindo aqui cientistas do CEMADEN e do INPE que estão entre os mais preparados do país. Essa troca de conhecimento fortalece a capacidade dos gestores municipais de responder aos eventos climáticos adversos e oferece ferramentas concretas para o planejamento e a prevenção de desastres”, afirmou.
A conselheira destacou ainda que, além das discussões técnicas, foram apresentados produtos e iniciativas voltadas à educação ambiental, formação de mediadores e planejamento preventivo, que podem contribuir diretamente com a gestão municipal.
“Temos aqui um conjunto de conhecimentos e serviços que podem ser utilizados pelos municípios em diversas áreas. Nosso agradecimento a todos os prefeitos e equipes que participaram, especialmente ao prefeito Tião Bocalom, presidente da AMAC, pela parceria nesse momento tão importante para a sociedade acreana”, acrescentou.
Municípios destacam importância da iniciativa
O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), Tião Bocalom, avaliou a agenda como extremamente positiva para os gestores municipais.
“Foi um encontro muito importante aqui em São José dos Campos. Viemos a convite da presidente Dulce e aprendemos muito sobre as mudanças climáticas. Muitos municípios enfrentam enchentes em determinadas épocas do ano e, em outras, períodos de seca severa. Por isso é fundamental buscar conhecimento técnico e conhecer experiências que possam nos ajudar a agir com mais eficiência nos momentos de crise”, afirmou.
Segundo ele, a aproximação com instituições científicas como o INPE contribui diretamente para fortalecer a capacidade de prevenção dos municípios.
“Conhecer de perto o trabalho do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é muito importante. Eles já nos ajudam na prevenção de problemas relacionados às cheias, às ondas de calor e também às queimadas. Essa interação entre os municípios e os centros de pesquisa é fundamental para melhorar nossa capacidade de resposta”, destacou.
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, ressaltou que o contato direto com cientistas e especialistas amplia a capacidade de planejamento dos municípios.
“Foi uma oportunidade muito importante para os prefeitos do Acre. Nem todos puderam vir, mas tivemos uma boa representatividade dos municípios. A partir dessa articulação feita pela conselheira presidente do Tribunal de Contas, tivemos a oportunidade de conhecer importantes instituições e tratar especialmente sobre as mudanças climáticas e os impactos que os municípios do Brasil sofrem em relação às cheias e às secas extremas”, afirmou.
Segundo ele, o diálogo direto com especialistas fortalece a tomada de decisões.
“Ouvimos isso diretamente de especialistas, doutores e cientistas que palestraram durante esses dois dias. Também conhecemos o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, muitas vezes chamado de ‘NASA do Brasil’, com tanta tecnologia disponível. Tivemos acesso a diversas ferramentas, inclusive de fácil utilização pelos municípios. O CEMADEN também trouxe muitas informações relevantes. Foi uma experiência muito enriquecedora. Saímos daqui com um compromisso ainda maior com a causa ambiental e também com mais conhecimento para a tomada de decisões”, destacou.
O prefeito de Acrelândia, Olavo Francelino de Rezende (Olavinho), também enfatizou a relevância da agenda para os municípios acreanos.
“Tivemos a oportunidade de vivenciar algo muito interessante e necessário para os municípios. Essas agendas contribuem muito com os prefeitos, secretários e todos que participaram. O nosso estado hoje é muito vulnerável às situações climáticas e aqui pudemos conhecer e aprender experiências que, colocadas em prática, certamente vão beneficiar muito os municípios”, afirmou.
Ele também agradeceu a articulação institucional que possibilitou a participação dos gestores.
“Gratidão à conselheira que nos convidou para estar aqui. Tenho certeza de que essa viagem vai fazer muita diferença nas nossas vidas e também na forma como vamos conduzir as políticas públicas nos nossos municípios”, acrescentou.
Representando o IRI Brasil, Carlos Vicente destacou que a aproximação entre ciência e gestão pública é fundamental para enfrentar os desafios climáticos contemporâneos.
“A iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Acre em promover a visita técnica ao CEMADEN e ao INPE é de grande importância para ajudar prefeitos e suas equipes a acessar conhecimentos científicos de ponta, especialistas de renome mundial e instituições de excelência”, afirmou.
Segundo ele, essa articulação contribui para fortalecer a gestão pública e melhorar a qualidade de vida da população.
“Essa aproximação fortalece a gestão pública e promove melhores condições de vida para as pessoas, especialmente neste contexto de aumento dos desastres climáticos e de seus impactos sobre a saúde, o meio ambiente e a economia”, destacou.
Acre enfrenta aumento de desastres naturais
A visita ocorre em um contexto de crescente preocupação com os impactos das mudanças climáticas na região amazônica.
Dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil indicam que o Acre registrou 167 ocorrências de desastres naturais entre 2015 e 2024, sendo os eventos mais frequentes:
▪ 56 episódios de seca
▪ 53 registros de inundações
▪ 44 ocorrências de incêndios florestais
Os registros apontam que todos os municípios acreanos enfrentaram algum tipo de desastre nesse período, com impactos que incluem prejuízos à infraestrutura urbana, perdas na produção agrícola, interrupção de serviços essenciais e aumento de problemas de saúde relacionados à poluição do ar e à contaminação da água.
Fortalecimento da governança climática
Ao aproximar prefeitos e gestores públicos de centros de pesquisa de referência nacional, a iniciativa liderada pelo TCE-AC contribui para que as políticas públicas municipais sejam cada vez mais orientadas por dados científicos, evidências técnicas e planejamento preventivo.
Além de fortalecer a elaboração de planos de contingência e estratégias de adaptação climática, o intercâmbio técnico também pode ampliar o acesso dos municípios a recursos federais e internacionais destinados à prevenção de desastres e à construção de cidades resilientes.
A expectativa é que o conhecimento adquirido durante a visita fortaleça uma agenda permanente de cooperação entre ciência, gestão pública e instituições de controle, consolidando no Acre uma estratégia mais integrada de enfrentamento aos desafios impostos pelas mudanças climáticas.
Participaram da visita técnica
Representantes das prefeituras municipais
Acrelândia – Prefeito Olavo Francelino de Rezende
Assis Brasil – Prefeito Jerry Correia Marinho
Brasiléia – Prefeito Carlos Armando de Souza Alves
Bujari – Prefeito João Edvaldo Teles de Lima
Feijó – Secretário de Obras Claudio Eugenio Silva de Oliveira
Plácido de Castro – Prefeito Camilo da Silva
Plácido de Castro – Diretor de Planejamento Elias Oliveira de Amorim Júnior
Plácido de Castro – Secretário de Obras Antonio Vieira de Pinho
Rio Branco – Coordenador da Defesa Civil Coronel Cláudio Falcão
Rio Branco – Secretária de Meio Ambiente Flaviane Stedile Bittar
Senador Guiomard – Prefeita Rosana Gomes
Tarauacá – Diretor Municipal de Defesa Civil Sgt BM Leandro Simões
Representação jurídica municipal
Procuradoria de Cruzeiro do Sul – Procurador-geral Waner Rafael Sanson
Tribunal de Contas do Estado do Acre
Presidente – Conselheira Dulce Benício
Diretor de Inovação – Gustavo Maia
Consórcio intermunicipal
Consórcio Intermunicipal de Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos das Regionais do Acre (CINRESOAC) – Diretor Emerson Leão Pereira da Silva
Texto: Andréia Oliveira
Você precisa fazer login para comentar.