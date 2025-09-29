Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco

Evento reuniu os melhores atletas kids do Acre e consagrou Lorenzo Araújo Alves como destaque da competição.

Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que reuniu os melhores atletas kids do jiu-jitsu acreano.

O evento contou com a participação de diversas academias da capital e também de municípios do interior, como Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Sena Madureira.

Com lutas eletrizantes e regras que aumentaram a emoção, já que o cinturão só poderia ser conquistado em caso de vitória por finalização, sendo empate caso contrário, o torneio empolgou o público presente e foi considerado um grande sucesso.

Representando Brasileia, os atletas Lorenzo Araújo Alves (10 anos), Maicon Daniel Pine (8 anos), e Julia dos Santos Guimarães tiveram atuações impecáveis e conquistaram todos os seus cinturões com vitórias por finalização.

O grande destaque foi Lorenzo Araújo Alves, da Academia Samurai Team e Leão Dourado, que além de competir no jiu-jitsu também participou de torneios de muay thai e kung fu. Ele protagonizou a luta mais rápida do evento, finalizando o adversário em apenas 30 segundos com uma chave de braço.

O professor responsável pela equipe de Brasileia, Everton Farlei, comemorou o resultado histórico: “Foi um saldo mais que positivo para nosso município, conquistando três cinturões em diferentes categorias. Parabenizo a organização pelo excelente evento e agradeço a todos que apoiaram nossos atletas.”

A equipe de Brasileia contou com o apoio e patrocínio do Escritório de Advocacia Fagundes e Valadares, Daide, Ana Paula, vereador Dhjailson Américo, vereador Careca Gadelha e Prefeitura de Brasileia, que possibilitaram a participação dos jovens atletas no evento.

Com o brilho dos “pequenos gigantes” de Brasileia, o município segue se destacando no cenário esportivo estadual e reforçando o talento da nova geração das artes marciais.

