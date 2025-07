Brasiléia celebra seus 115 anos com desfile cívico-militar e homenagens à sua história

Com o tema “Brasiléia: Celebrando o Passado, Construindo o Futuro”, o município de Brasiléia comemorou, nesta quarta-feira (3), seus 115 anos de história com o tradicional desfile cívico-militar, reunindo a população local, autoridades estaduais e federais, além de representantes da cidade boliviana de Cobija.

A celebração teve início na rua Geny Assis, onde mais de 20 instituições, entre escolas, creches, bandas de percussão e A Furiosa da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro e entidades de Cobija desfilaram sob aplausos do público.

A abertura oficial contou com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis, do senador Sérgio Petecão, do deputado estadual Tadeu Hassem, do prefeito Carlinhos do Pelado, da ex-prefeita Fernanda Hassem, do vice-prefeito Amaral do Gelo, além de vereadores e lideranças locais.

Também participaram o Tenente Bryan representando o Exército Brasileiro, Comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, Tales Rafael, e o Comandante do Corpo de Bombeiros no Alto Acre, Ricardo Moura.

“Brasiléia é símbolo de superação e resistência. São 115 anos de história, desafios e conquistas. O povo desta terra merece todo o nosso respeito. E podem contar comigo e nosso governo cada vez mais. Esse é o meu compromisso com vocês”, destacou o governador Gladson Cameli.

O prefeito Carlinhos do Pelado reforçou a importância da união para o desenvolvimento do município. “Estamos celebrando o passado, mas também lançando um olhar de esperança para o futuro. Brasiléia tem um povo trabalhador, resiliente e merece cada conquista.”

Já o senador Sérgio Petecão parabenizou o município e reafirmou seu compromisso com a região. “Brasiléia tem um papel estratégico para o Acre. Está na rota do Pacífico e tem grande potencial industrial. Vamos continuar lutando por investimentos e melhorias para o Alto Acre”, pontuou.

Fundada em 3 de julho de 1910, Brasiléia surgiu a partir do antigo Seringal Carmem, às margens do Rio Acre, em frente à cidade boliviana de Cobija. Inicialmente conhecida como Vila Brasília, a cidade foi palco de importantes momentos históricos do Acre. Ao longo do tempo, enfrentou inúmeros desafios, como a grande alagação de 2024, que marcou profundamente a população.

Ainda assim, a cidade se manteve firme, com seu povo humilde, acolhedor e hospitaleiro como diz o seu hino, capaz de se reinventar diante das adversidades.

Hoje, Brasiléia é um dos municípios mais antigos do estado, ocupando posição estratégica no Alto Acre, com potencial para se tornar um polo industrial importante na rota de integração com o Pacífico.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários