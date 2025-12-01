Cotidiano
Brasiléia autoriza leilão de veículos, máquinas e sucatas inservíveis da prefeitura
A Prefeitura de Brasiléia está autorizada a realizar um leilão público de veículos, máquinas, equipamentos e sucatas considerados inservíveis para o uso administrativo. A medida foi oficializada pela Lei Municipal nº 1.204-A, de 29 de agosto de 2025, sancionada pelo prefeito Carlos Armando de Souza Alves, após aprovação pela Câmara Municipal.
De acordo com a legislação, o Executivo poderá alienar bens que se tornaram antieconômicos para conserto e manutenção, além de itens semidestruídos e sucatas que não atendem mais às necessidades das ações programáticas do município.
Avaliação dos bens e regras do leilão
Os bens que irão a leilão constam no Anexo I da lei, sendo previamente avaliados e descritos por uma Comissão Especial do Detran/AC.
A legislação estabelece que:
A venda será exclusivamente à vista, com pagamento via documento de arrecadação emitido pelo município.
Caso algum lote não receba lances, a comissão poderá aceitar proposta no mesmo dia ou realizar novo leilão, com lance inicial correspondente a 70% do valor avaliado.
Substituição da frota e novas aquisições
O texto também autoriza o Executivo a abrir licitações para adquirir novos bens, utilizando recursos obtidos no leilão ou outras receitas disponíveis. As receitas poderão ainda ser aplicadas na manutenção dos equipamentos que permanecerem em operação.
O parágrafo único do Art. 3º permite que a Prefeitura opte pela locação de veículos, com ou sem motoristas e operadores, caso essa alternativa seja mais viável economicamente.
Contratação de leiloeiro e adequações orçamentárias
Para execução do leilão, o Executivo está autorizado a contratar leiloeiro oficial. A lei também prevê a possibilidade de suplementação de dotações orçamentárias ou abertura de crédito especial, caso necessário, para cobrir despesas decorrentes da medida.
Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo
O lutador Josemar Rojas Montero ganhou a Copa Acre de Taekwondo, competindo na categoria master, até 74 quilos. Organizado pela Feteac (Federação Acreana de Taekwondo) e pela CBTKD (Confederação Brasileira de Taekwondo), o campeonato foi realizado no sábado (29) e contou com mais de 280 competidores de todo o Acre.
“É com muito orgulho que levamos essa medalha o nosso município”, declarou o atleta”, que filiado à Associação Black Belt de Rio Branco. Recentemente, ele foi bronze no campeonato mundial na mesma modalidade. “Ele é um exemplo de esforço e amor pelo esporte. Está levando o nome de Epitaciolândia para o mundo, o que enche a nossa cidade de orgulho”, comentou o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes.
Josemar é pai Fabiano Ribera, de apenas 8 anos, um atleta de alto rendimento no taekwondo, inclusive foi campeão sul-americano este ano, representando a seleção acreana. “Pai e filho são um orgulho para nós”, disse o presidente da associação Black Belt, Jocicley Braga.
Mulher de 42 anos é morta a tiros pelo companheiro em zona rural entre Bujari e Rio Branco
Crime ocorreu na tarde deste domingo (30) no ramal Linha Nova; suspeito foi preso pela polícia logo após o homicídio
Uma mulher de 42 anos, identificada como Josie Silva da Costa, foi morta com um disparo de espingarda na tarde deste domingo (30) em uma propriedade rural no ramal Linha Nova, localizado entre os municípios de Bujari e Rio Branco, no Acre. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que foi preso pela polícia pouco depois do ocorrido.
De acordo com informações preliminares, o casal residia na propriedade onde o crime aconteceu. Moradores da região ouviram o disparo e, ao chegarem ao local, encontraram Josie caída e sem vida. Ela não resistiu ao ferimento causado pela arma de fogo.
Equipes do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a remoção do corpo, que foi encaminhado para Rio Branco para a realização dos exames cadavéricos.
O suspeito, cujo nome ainda não foi divulgado, foi localizado e detido por policiais militares. Ele será ouvido pela Polícia Civil de Sena Madureira, que ficará responsável pela investigação para esclarecer as circunstâncias do homicídio e definir a motivação do crime.
O caso será investigado como feminicídio, uma vez que a vítima foi morta pelo companheiro, conforme tipificado na legislação brasileira.
Inscrições para 1.141 vagas temporárias de professor no Acre terminam nesta segunda-feira
Processo seletivo oferece remuneração inicial de R$ 4.044,99; provas serão aplicadas em 13 municípios no dia 11 de janeiro de 2026
Terminam nesta segunda-feira (1º) as inscrições para o processo seletivo simplificado do governo do Acre que oferta 1.141 vagas temporárias para professores de nível superior (P2) na Rede Estadual de Ensino. A seleção, coordenada pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura (SEE), tem taxa de inscrição de R$ 71,00.
Detalhes do processo seletivo:
-
Inscrições: até 1º de dezembro, exclusivamente pelo site www.idecan.org.br
-
Prova objetiva: 11 de janeiro de 2026 (domingo), em 13 municípios acreanos
-
Municípios com provas: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Feijó, Brasileia, Plácido de Castro, Xapuri, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa do Purus, Jordão e Manoel Urbano
-
Remuneração: R$ 3.624,99 (salário) + R$ 420,00 (auxílio-alimentação) = R$ 4.044,99 mensais
As vagas são destinadas a profissionais licenciados nas áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Pedagogia. Os selecionados atuarão em programas educacionais como Aprender é o Caminho, Caminhos da Educação no Campo e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
O certame é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), e o edital completo está disponível no portal da instituição.
