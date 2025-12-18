Cotidiano
Brasiléia apresenta defesa contra perda de mando de quadra na final do Estadual de Futsal
Após ser notificado sobre a perda de mando de quadra na partida final do Campeonato Estadual de Futsal da Série A, o Brasiléia Esporte Clube apresentou defesa junto à Federação Acreana de Futsal (FAFS). A diretoria do clube considera exageradas as conclusões e as penalidades impostas pela entidade.
Inicialmente, as partidas finais estavam programadas para acontecer em dois jogos: o primeiro no dia 20 de dezembro, no município de Senador Guiomard, e o segundo no dia 27 de dezembro, em Brasiléia, onde o clube conquistou o direito de decidir o título diante de sua torcida.
A defesa foi elaborada pelo advogado Dr. Francisco Valadares Neto, que se manifestou sobre o caso em entrevista à reportagem. Segundo ele, a punição aplicada ao clube é ilegal e não condiz com os fatos ocorridos durante a partida.
“Assim que fui contactado pela representação do Brasiléia, procurei me inteirar da situação. O que observei foi a aplicação de uma penalidade ilegal, possivelmente com o objetivo de encobrir os verdadeiros responsáveis pelos incidentes. A equipe de arbitragem tinha autonomia para suspender a partida, porém optou por iniciá-la mesmo sem a presença do policiamento”, afirmou o advogado.
Francisco Valadares Neto destacou ainda que as invasões de quadra não foram promovidas apenas por torcedores do Brasiléia. “As invasões foram praticadas por terceiros, inclusive por um dirigente da equipe do Fluminense, fato que está devidamente relatado na defesa apresentada hoje à FAFS”, completou.
Confiante em uma decisão favorável, o advogado acredita que a federação irá rever a punição. “Tenho certeza de que a defesa será acatada e que a final do campeonato poderá ser realizada em Brasiléia, direito conquistado dentro das quatro linhas. Caso contrário, não nos restará outra alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário para conter as ilegalidades das sanções impostas ao Brasiléia Esporte Clube”, concluiu.
Até o fechamento desta edição, a Federação Acreana de Futsal ainda não havia se manifestado oficialmente sobre o caso.
Comentários
Cotidiano
Adesg começa trabalhos técnicos e intensifica treinos visando a estreia
Preparação física e treinos técnicos. O técnico Rodrigo Deião acelera a preparação da Adesg e começa a pensar na montagem do Leão para a estreia no Campeonato Estadual. O primeiro compromisso da equipe de Senador Guiomard será na quinta, 15 de janeiro, contra o Humaitá, na Arena da Floresta.
“Precisamos evoluir na parte física e tática. Monto minhas equipes de maneira ofensiva e assim será a Adesg”, declarou Rodrigo Deião.
Treinamento tático
Rodrigo Deião comanda um treinamento tático nesta sexta, 18, a partir das 15 horas, no Frotão, e vai começar a definir os titulares do Leão.
Mais duas peças
O diretor de futebol da Adesg, Erismeu Silva, afirmou faltar duas peças para o fechamento do elenco.
“Temos carências ainda e estamos avaliando. Vamos trabalhar para encontrar esses jogadores”, afirmou Erismeu Silva.
Comentários
Cotidiano
Éden Barros reforça comissão técnica do Rio Branco no Estadual
A diretoria do Rio Branco acertou a contratação de Éden Barros. O profissional chega para trabalhar como auxiliar técnico de Ulisses Torres e vai reforçar a comissão Mais Querido no Estadual.
“O Rio Branco tem objetivos e podemos ajudar a construir um grande trabalho. O Estadual é uma competição difícil e precisamos ter foco total”, comentou Éden Barros.
Dois períodos
O elenco do Rio Branco trabalha em dois períodos nesta quinta, 18, na sequência da primeira semana de preparação para o Campeonato Estadual. O primeiro confronto do Estrelão no torneio será contra o Vasco, no dia 17 de janeiro, no Tonicão.
Melhorar o elenco
A diretoria do Rio Branco precisa aumentar o investimento e tentar a contratação de atletas mais experientes. Após os primeiros treinos essa foi uma avaliação geral no José de Melo.
Comentários
Cotidiano
Neto Pessoa recebe homenagem da Federação de Futebol
O atacante Neto Pessoa, um dos destaques da Chapecoense na conquista do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, recebeu nesta quarta, 17, uma homenagem da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC).
“Precisamos valorizar os nossos talentos. O Neto é uma referência para os nossos jovens e essa é uma homenagem justa. Os bons exemplos precisam ser reconhecidos”, declarou o presidente da FFAC, Adem Araújo.
Muito orgulho
Neto Pessoa conquistou com a Chape um acesso inédito na carreira e agradeceu o reconhecimento do presidente Adem Araújo.
“Essa homenagem é motivo de muito orgulho. Esse é o reconhecimento do meu trabalho e ser lembrado na sua terra torna isso ainda mais especial. Espero por um futuro com muitos atletas acreanos brilhando em nível nacional”, declarou Neto Pessoa.
Você precisa fazer login para comentar.