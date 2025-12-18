Brasiléia apresenta defesa contra perda de mando de quadra na final do Estadual de Futsal

Após ser notificado sobre a perda de mando de quadra na partida final do Campeonato Estadual de Futsal da Série A, o Brasiléia Esporte Clube apresentou defesa junto à Federação Acreana de Futsal (FAFS). A diretoria do clube considera exageradas as conclusões e as penalidades impostas pela entidade.

Inicialmente, as partidas finais estavam programadas para acontecer em dois jogos: o primeiro no dia 20 de dezembro, no município de Senador Guiomard, e o segundo no dia 27 de dezembro, em Brasiléia, onde o clube conquistou o direito de decidir o título diante de sua torcida.

A defesa foi elaborada pelo advogado Dr. Francisco Valadares Neto, que se manifestou sobre o caso em entrevista à reportagem. Segundo ele, a punição aplicada ao clube é ilegal e não condiz com os fatos ocorridos durante a partida.

“Assim que fui contactado pela representação do Brasiléia, procurei me inteirar da situação. O que observei foi a aplicação de uma penalidade ilegal, possivelmente com o objetivo de encobrir os verdadeiros responsáveis pelos incidentes. A equipe de arbitragem tinha autonomia para suspender a partida, porém optou por iniciá-la mesmo sem a presença do policiamento”, afirmou o advogado.

Francisco Valadares Neto destacou ainda que as invasões de quadra não foram promovidas apenas por torcedores do Brasiléia. “As invasões foram praticadas por terceiros, inclusive por um dirigente da equipe do Fluminense, fato que está devidamente relatado na defesa apresentada hoje à FAFS”, completou.

Confiante em uma decisão favorável, o advogado acredita que a federação irá rever a punição. “Tenho certeza de que a defesa será acatada e que a final do campeonato poderá ser realizada em Brasiléia, direito conquistado dentro das quatro linhas. Caso contrário, não nos restará outra alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário para conter as ilegalidades das sanções impostas ao Brasiléia Esporte Clube”, concluiu.

Até o fechamento desta edição, a Federação Acreana de Futsal ainda não havia se manifestado oficialmente sobre o caso.

Relacionado

Comentários