Brasiléia amplia atendimento a crianças com TEA e se torna referência com o “Meu Mundo”

Em Brasiléia, o Centro de Terapias “Meu Mundo” está transformando a realidade de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de suas famílias. O espaço, mantido pela Prefeitura, oferece gratuitamente terapias essenciais e acompanhamento especializado, se consolidando como referência no estado.

No novo endereço, mais amplo e acolhedor, quase 150 crianças recebem atendimento personalizado por uma equipe multidisciplinar, com fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Antes da criação do “Meu Mundo”, muitas famílias precisavam enfrentar longas viagens até Rio Branco para garantir tratamento. Agora, tudo é feito no próprio município, eliminando gastos, desgaste e longas horas na estrada.

O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou que o centro é um marco para a cidade:

“O ‘Meu Mundo’ representa um avanço enorme para Brasiléia. Aqui, nossas crianças são atendidas com respeito, carinho e dedicação. Não é apenas terapia, é também inclusão, oportunidades e qualidade de vida.”

Ele também destacou o impacto na vida das famílias:

“Hoje, os pais têm a tranquilidade de contar com profissionais qualificados perto de casa. Isso é cuidar de verdade das pessoas e investir para que Brasileia seja uma cidade para todos.”

O “Meu Mundo” segue como um exemplo de referência no estado de políticas públicas bem estruturadas que podem promover inclusão e transformar vidas.

