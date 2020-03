O maior número de casos confirmados é registrado em São Paulo, 19

POR MARCOS ANTONIO DE JESUS - Tupi.com

Durante o boletim divulgado nesta terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou que aumentou para 34 os casos de coronavírus no Brasil. São mais nove casos em relação aos números divulgados no dia anterior. Desses, de acordo com João Gabbardo dos Reis, secretário-Executivo do Ministério da Saúde, cinco pessoas se encontram hospitalizadas.

Ainda segundo Gabbardo, há seis casos de transmissão local: cinco em São Paulo e um na Bahia. Os demais são importados. De acordo com o Ministério da Saúde, há no país 893 casos suspeitos, 34 confirmados e 780 descartados. O maior número de casos confirmados é registrado em São Paulo, 19.

Comentários