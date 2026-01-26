Geral
Brasil tem 321 mil casos de estupro de vulnerável em sete anos
As informações fornecidas pelo portal do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) evidenciam que, em média, cerca de 157 pessoas são vítimas do crime por dia.
No entanto, o número tende a aumentar, uma vez que Alagoas, Paraíba, Pernambuco e São Paulo (incompleto) ainda não enviaram os dados referentes aos crimes de dezembro.
O Código Penal prevê que os crimes de estupro de vulnerável abrangem crianças e adolescentes de até 14 anos; pessoas que, por doença ou deficiência, não têm discernimento para a prática do ato; pessoas que, por alguma causa, não consigam oferecer resistência ao ato — como embriagadas, inconscientes ou sob efeito de drogas.
Os últimos anos foram marcados por um padrão de crescimento nos casos. O recorte com maior aumento foi entre 2021 e 2022, com 7.568 vítimas. Veja:
Entre os estados, São Paulo lidera o ranking, com 77.354 casos, mesmo sem os dados de dezembro. Em seguida, aparecem Rio Grande do Sul, com 28.831, e Minas Gerais, com 27.580 registros.
Maioria das vítimas são do sexo feminino
Meninas e mulheres correspondem à maioria das vítimas do crime. Nos últimos sete anos, elas corresponderam a 85,5%, um total de 274.889. Enquanto isso, sexo masculino totalizou 43.646 casos (13,5%). As vítimas que não tiveram o sexo identificado corresponderam à minoria, com 2.978 crimes (0,9%).
Casos em 2025
Um dos casos que marcou o ano de 2025 ocorreu em outubro, no Distrito Federal. O dono de uma distribuidora foi preso após abusar sexualmente de um homem portador de deficiência intelectual e esquizofrenia.
O autor atraiu a vítima para dentro do estabelecimento e a forçou a praticar diversos atos sexuais contra sua vontade por um período de, aproximadamente, cinco horas.
Segundo o relato, para uma psicóloga de uma instituição que atende pessoas com deficiência, o comerciante prometou um pagamento de R$ 10 e usou um celular para gravar os atos.
Um outro caso que também gerou revolta foi do homem, de 83 anos, que abusou sexualmente de uma criança austista, de 12 anos. Com um aparelho celular, a vítima registrou o momento em que foi abusada enquanto o criminoso conversava com a mãe dela, que é deficiente visual; portanto, não percebeu o que estava acontecendo.
O vídeo foi publicado em uma rede social da mãe, o que fez com que ele chegasse ao conhecimento da polícia. O caso ocorreu em Anápolis (GO).
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Polícia Civil prende suspeito de homicídio qualificado e ocultação de cadáver na zona rural de Tarauacá
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou no último sábado, 24, a prisão em flagrante de um dos suspeitos de envolvimento em um crime de homicídio qualificado com ocultação de cadáver, ocorrido na zona rural do município, nas proximidades do Ramal do Macaco Preto.
A ação policial teve início após a Autoridade Policial tomar conhecimento da possível localização de um cadáver enterrado em uma cova rasa. Diante da gravidade da informação, os investigadores iniciaram imediatamente diligências para apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.
Durante os trabalhos investigativos, um dos suspeitos foi localizado pela equipe policial e, ao ser abordado, confessou sua participação no homicídio, indicando o local exato onde o corpo da vítima havia sido ocultado. Com base nas informações repassadas, os policiais confirmaram a materialidade do crime, realizando a localização e remoção do cadáver, com o devido registro fotográfico e acionamento dos órgãos competentes para os procedimentos legais.
Diante dos elementos colhidos no curso da investigação, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Tarauacá, onde foram adotadas todas as medidas cabíveis previstas em lei.
As investigações seguem em andamento com o objetivo de localizar e prender o segundo envolvido no crime, que já foi identificado e encontra-se foragido.
Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL
FGC alerta clientes do Master sobre golpes em resgate de investimentos
O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) fez um alerta para clientes do conglomerado do Banco Master, que estão aguardando o ressarcimento dos valores depositados ou investidos, a respeito de tentativas de golpes.
O Banco Master foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central (BC) no dia 18 de novembro de 2025 por suspeita de fraudes.
Práticas dos golpistas
- Envio de e-mails, mensagens e outras comunicações falsas que simulam contatos institucionais.
- Divulgação de links, páginas e aplicativos fraudulentos, criados para induzir vítimas a fornecer dados pessoais, bancários ou cadastrais.
- Solicitação de pagamentos indevidos ou antecipados, sob falsas promessas de benefícios, liberações de valores ou agilização de processos.
- Uso indevido de ferramentas de recuperação de senha e disparo de mensagens com links maliciosos.
- Circulação de aplicativos não oficiais em plataformas digitais, que comprometem a segurança das informações.
“O Fundo Garantidor de Créditos – FGC, em conjunto com a ABBC, ABBI, ABDE, Acrefi, Febraban e Zetta, alerta para a ocorrência de tentativas de fraudes e golpes no processo de pagamento de garantias de instituições liquidadas pelo Banco Central do Brasil”, divulgou o fundo em uma nota pública.
Conforme a instituição garantidora, os golpistas têm se valido do nome do FGC e outras instituições do sistema financeira para tentar usufruir vantagens indevidas.
“Golpistas têm utilizado indevidamente o nome do FGC, de instituições do sistema financeiro e de entidades oficiais, com o objetivo de enganar e causar prejuízos a depositantes e investidores do sistema bancário”, completa a nota.
O ressarcimento dos clientes do Master começou no último dia 19 e já dispensou mais de R$ 26 bilhões. Valor estimado para as coberturas é maior do que R$ 40,6 bilhões.
Ressarcimento
O único caminho para pedir o resgate é acionar o FGC, por meio do aplicativo da própria instituição. A ferramenta está disponível nas plataformas IOS e Android.
Veja passo a passo:
- Baixar app do FGC na loja de aplicativos do celular, seja ela IOS ou Android;
- Abrir o app e clicar na opção “não tenho cadastro”;
- Preencha o cadastro com os dados pessoais;
- Depois do cadastro, é necessário criar uma senha;
- Na sequência, é pedido que o usuário informe um e-mail e aceite a política de uso e privacidade;
- Após continuar, o usuário precisa informar no app o código de validação, que será enviado no e-mail;
- Com os passos do cadastro feitos, é necessário voltar e realizar o login com a senha utilizada no cadastro.
- Na sequência, é necessário efetivar o pedido de ressarcimento e apresentar documentos pessoais, como CPF e RG.
Pedido de ressarcimento para pessoas jurídicas
- O representante da empresa deve solicitar a garantia do FGC pelo Portal do Investidor;
- Depois do preenchimento das informações, o FGC deve enviar um e-mail com os passos necessários;
- O pagamento é feito por transferência para uma conta corrente ou poupança, de mesmo CNPJ, em nome da empresa.
O FGC
A cobertura do FGC protege até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira ou conglomerado, com um teto de R$ 1 milhão a cada período de quatro anos. A garantia cobre investimentos em conta-corrente, conta-poupança, CDB, RDB, LCI, LCA e LCD.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Homem desaparecido é encontrado morto em cova rasa na zona rural de Tarauacá
O caso de Manoel Gomes Ferreira, de 57 anos, que estava desaparecido há oito dias, teve um desfecho trágico neste sábado (24). O corpo dele foi encontrado enterrado em uma cova rasa no Ramal do Macaco Preto, localizado às margens da BR-364, sentido Cruzeiro do Sul, na zona rural de Tarauacá.
Em contato com a redação do Juruá 24 Horas, a filha da vítima relatou que o pai foi localizado já sem vida, em uma área próxima ao local onde ele costumava trabalhar.
“Encontramos ontem, no Ramal do Macaco Preto, perto de onde ele estava trabalhando. Encontramos ele morto, enterrado”, contou a filha, bastante abalada.
Manoel havia sido visto pela última vez no mesmo ramal e não havia mais feito contato com familiares desde então. A família chegou a divulgar o desaparecimento e pedir ajuda da comunidade nas buscas.
A Polícia Civil foi acionada e deve instaurar inquérito para investigar as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis pelo crime.
Jurua24horas
