Brasil registra menor taxa de transmissão da Covid-19 em 2021, diz levantamento

Julyanne Jucá e Giovanna Bronze, da CNN

O Brasil registrou a menor taxa de transmissão (Rt) da Covid-19 em 2021, segundo atualização do levantamento da Imperial College de Londres. O dado consolidado até esta segunda-feira (12) apresentou queda e chegou a 0.88.

O índice apresentado pela Imperial College mostra quantas pessoas podem ser infectadas a partir de uma pessoa que contraiu a doença e indica a evolução da pandemia nos países.

O dado de 0.88 aponta, portanto, que 100 pessoas contaminadas com a Covid-19 poderiam transmitir para outras 88. Considerando a margem de erro, o Rt varia entre 0.77 e 0.96.

Esta é a terceira semana consecutiva que o índice apresenta queda.

Na divulgação da semana que encerrou em 05 de julho, há uma semana, o Imperial College apontava a taxa de transmissão de 0.91. Na semana anterior, estava em 0.98.

No entanto, ainda que positivo, o dado é nacional e não avalia a aceleração – ou desaceleração – da pandemia no país de forma regionalizada.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 17.031 novos casos e 745 novas mortes em 24 horas, até a noite desta segunda-feira (12). O país acumula 19.106.971 casos e 534.233 mortes.

Até a manhã desta terça, 31.039.318 pessoas – ou 14,66% da população geral, que inclui o público não elegível para a vacinação – estão completamente imunizadas no Brasil com as duas doses das vacinas que prevêem esse esquema vacinal (Coronavac, Pfizer e Astrazeneca/Oxford) ou com a dose única da vacina da Janssen.

ATUALIZAÇÕES DA TAXA DE TRANSMISSÃO CALCULADA PELA IMPERIAL COLLEGE

EM 2021 – DATA E TAXA DE TRANSMISSÃO NO BRASIL

12/07 0.88 (0.77 – 0.96)

05/07 0.91 (0.88 – 0.95)

28/06 0.98 (0.76 – 1.08)

22/06 1.13 (1.00 – 1.16)

14/06 1.07 (1.02 – 1.28)

07/06 0.99 (0.79 – 1.03)

31/05 não atualizado

24/05 1.02 (0.98 – 1.09)

17/05 0.91 (0.88 – 1.04)

10/05 0.96 (0.82 – 1.02)

03/05 não atualizado

26/04 0.93 (0.80 – 0.95) *primeira vez que ficou abaixo de 1 desde outubro

19/04 1.06 (0.88 – 1.08)

12/04 1.06 (1.0 – 1.16)

05/04 não atualizado

29/03 1.12 (1.08 – 1.14)

22/03 1.23 (1.13 – 1.26)

15/03 1.23 (1.19 – 1.26)

08/03 não atualizado

01/03 1.13 (1.10 – 1.15)

22/02 01.02

15/02 1.05 (1.01 – 1.10)

08/02 1.02 (0.91 – 1.05)

02/02 1.03 (0.94 – 1.11)

25/01 1.08 (0.99 – 1.10)

18/01 1.20 (0.87 – 1.27)

11/01 1.21 (1.14 – 1.40)

04/01 1.04 (0.92 – 1.26)