Brasil recebe mais 2,1 milhões de vacinas da Pfizer contra a covid-19

Do R7

O Brasil recebeu neste domingo (25) mais 2.106.000 doses da vacina contra a Covid-19, da Pfizer. O primeiro lote, com 1.053.000 doses chegou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no estado de São Paulo, às 8h55.

O segundo lote, com a mesma quantidade, está previsto para chegar às 16h30 desta tarde, no mesmo terminal. Segundo a Pfizer, as remessas enviadas ao Brasil são produzidas na fábrica em Michigan, nos Estados Unidos.

Em nota, a Pfizer informou que, por questões de logística, a chegada da remessa de 1.003.860 doses, prevista para sexta-feira (23) foi reprogramada para esta segunda-feira (26).

Segundo a Pfizer, as vacinas são despachadas de avião até o aeroporto internacional de Miami, nos Estados Unidos, para, então, serem embarcadas para o Brasil. Depois de descarregadas, as caixas são enviadas para o centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, com escolta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

Com a remessa deste domingo, a Pfizer soma 22,2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 entregues ao Brasil.

Essas entregas fazem parte de 13 milhões de doses até o dia 1º de agosto, provenientes do primeiro contrato assinado entre a Pfizer e o governo federal em março, que prevê a entrega de 100 milhões de doses até o final do terceiro trimestre.

Já no segundo contrato, assinado em 14 de maio, serão entregues outras 100 milhões de doses entre outubro e dezembro deste ano.