Brasil mantém pior posição em ranking global de corrupção, mostra pesquisa
A Transparência Internacional recomenda a criação de um código de conduta no Judiciário e o fortalecimento de mecanismos de integridade em todos os Poderes
O Brasil manteve em 2025 sua pior colocação no Índice de Percepção da Corrupção (IPC), elaborado pela ONG Transparência Internacional, e repetiu a segunda pior nota da série histórica, com 35 pontos em uma escala de 0 a 100. O país ficou na 107ª posição entre 182 nações avaliadas, abaixo da média global e das Américas, ambas de 42 pontos. A variação de um ponto em relação ao ano anterior foi considerada estatisticamente irrelevante, indicando estagnação.
O levantamento divulgado nesta terça-feira (10) é o principal indicador mundial de percepção da corrupção no setor público. De acordo com a Transparência Internacional, os resultados mantêm o Brasil distante de níveis observados em países com melhor desempenho, como Dinamarca, Finlândia e Cingapura, que lideraram o ranking.
Em paralelo ao IPC, a organização divulgou o relatório Retrospectiva 2025, que aponta agravamento da infiltração do crime organizado no Estado brasileiro e cita casos de macrocorrupção como os esquemas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Banco Master. A entidade afirma que as investigações expuseram falhas estruturais no sistema financeiro e na advocacia, setores apontados como estratégicos para o avanço de práticas ilícitas.
O documento também destaca o aumento do volume de emendas parlamentares, que atingiram valores recordes e ultrapassaram R$ 60 bilhões no orçamento de 2026, consolidando o controle do Legislativo sobre parte significativa dos recursos públicos. Segundo a ONG, o fenômeno representa um movimento de “captura orçamentária” que se estende a Estados e municípios.
O relatório menciona ainda suspeitas envolvendo contratos de alto valor firmados pelo Banco Master com escritórios de advocacia ligados a autoridades do Supremo Tribunal Federal e defende apurações independentes sobre o tema. A Transparência Internacional recomenda a criação de um código de conduta no Judiciário e o fortalecimento de mecanismos de integridade em todos os Poderes.
Apesar do cenário negativo, a organização aponta avanços como a atuação da Receita Federal e do Ministério Público em operações baseadas em inteligência financeira, entre elas a Carbono Oculto, voltada ao combate à lavagem de dinheiro e à sonegação fiscal. Também cita como positivo o controle ampliado de emendas e a rejeição da “PEC da Blindagem” no Senado.
O Brasil figura entre países como Sri Lanka e Argentina, com desempenho semelhante no ranking. Desde 2015, o país permanece abaixo da média mundial e regional.
Mulher é morta a facadas pelo marido 5 dias após reatar casamento
Segundo a Polícia Militar, a própria vítima foi quem acionou a polícia, por volta das 4h20, informando que havia tido um desentendimento com o marido e que ele havia lhe esfaqueado.
No local, os policiais encontraram Jaqueline caída no chão e o suspeito, de 34 anos, sentado ao lado do corpo. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e confessou o crime.
Prouni 2026: pré-selecionados devem comprovar informações até sexta
A lista estará disponível na página do Prouni, também no Portal Acesso Único, no dia 31 de março, para consulta pelas instituições de ensino superior e pelos candidatos
Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos), neste primeiro semestre de 2026, precisam entregar a documentação para a instituição privada de ensino superior (IES) em que foram pré-selecionados até sexta-feira (13), a fim de comprovar as informações prestadas no momento da inscrição.
O resultado referente ao processo seletivo do primeiro semestre foi divulgado na semana passada, com mais de 226 mil pré-selecionados. O candidato pode conferir o resultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação, com login da plataforma Gov.br
A edição de 2026 é a maior da história do Prouni, com a oferta de 595.374 bolsas, em 895 cursos de 1.046 instituições privadas de ensino superior de todo o país.
Entrega de documentos
O candidato pode comparecer à instituição de educação superior ou encaminhar a documentação necessária por meio virtual, conforme definido pela faculdade.
A instituição deverá disponibilizar, em suas páginas na internet, campo específico para o encaminhamento.
Se a entrega for presencial, a faculdade privada deverá orientar colaboradores para receber a documentação fisicamente nos locais de oferta de curso em que houver candidatos pré-selecionados, nos horários de funcionamento da instituição.
Certificação do ensino médio
Para aqueles candidatos com 18 anos ou mais que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 para obter certificação desta etapa de ensino e se enquadram nos pré-requisitos previstos no edital do Enem, podem requerer a declaração de conclusão.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou o documento autenticado, na Página do Participante do Enem, o que permitirá a pré-matrícula dos pré-selecionados em instituições de educação superior de candidatos do Prouni.
Segunda chamada
Para quem está de olho nas vagas remanescentes e não foi selecionado, o resultado da segunda chamada sairá em 2 de março e a comprovação das informações será de 2 a 13 de março.
Lista de Espera
Para participar da lista de espera do Prouni, o candidato deverá manifestar seu interesse por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior nos dias 25 e 26 de março de 2026.
A lista estará disponível na página do Prouni, também no Portal Acesso Único, no dia 31 de março, para consulta pelas instituições de ensino superior e pelos candidatos.
Vereador morre atropelado por retroescavadeira operada por secretário
O presidente da Câmara Municipal de São Bento do Trairi, no interior do Rio Grande do Norte, o vereador José Eduardo Bezerra (PSDB), de 48 anos, morreu no domingo (8/2). Ele foi atropelado por uma retroescavadeira durante uma obra na zona rural do município.
O acidente ocorreu no sítio Ipueira Rasa. Segundo informações iniciais da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), José Eduardo trafegava de motocicletaquando foi atingido pelo veículo, operado pelo secretário municipal de Obras, Alexsandro Florentino da Silva, conhecido como Alex Silva, amigo de Eduardo. O acidente ocorreu por volta das 14h30.
Além do vereador, outro homem e uma criança de 8 anos, que estavam na garupa da moto, também foram atingidos. O homem recebeu atendimento médico e a criança saiu ilesa.
De acordo com a prefeitura, a retroescavadeira realizava a regularização de uma estrada de terra que havia se tornado intransitável por conta das fortes chuvas nos últimos dias.
Em nota divulgada nesta segunda-feira (9/2), a polícia informou que os envolvidos no acidente serão ouvidos até quarta-feira (12/2). O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Santa Cruz. A ocorrência foi inicialmente classificada como acidente pela Polícia Civil e pela Polícia Militar.
Órgãos manifestam solidariedade
A Prefeitura de São Bento do Trairi decretou luto oficial de cinco dias e lamentou a morte do vereador. “Que Deus, em sua infinita misericórdia, conceda conforto, força e serenidade a todos que sofrem com essa partida tão precoce”, diz a nota.
A Câmara Municipal também manifestou pesar pela morte do presidente. Em nota, destacou a trajetória de José Eduardo como professor e homem público. “Em seu terceiro mandato, construiu uma história marcada pelo compromisso com a educação, pelo respeito à vida pública e pela confiança da população”, afirmou.
Quem era José Eduardo
José Eduardo Bezerra era natural do município, atuava como professor do ensino fundamental e exercia o terceiro mandato consecutivo como vereador. Ele iniciou a carreira política em 2017, integrou o PSD entre 2016 e 2023 e se filiou ao PSDB em 2025. Antes do falecimento, presidia a Câmara Municipal.
O corpo foi velado no Ginásio O Ramalhão. A missa de corpo presente foi celebrada na manhã desta terça-feira (10/2).
