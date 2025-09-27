Brasil intercepta avião vindo da Bolívia com uma tonelada de cocaína

Aeronave pousou em pista clandestina em Mato Grosso; três pessoas foram presas e Polícia Federal investiga esquema de narcotráfico

As autoridades brasileiras interceptaram, na sexta-feira (26), uma aeronave com matrícula falsa que havia decolado da Bolívia e entrou no espaço aéreo nacional sem autorização, transportando aproximadamente uma tonelada de cocaína. A operação foi confirmada neste sábado (27) por fontes oficiais.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave foi detectada pelos radares ao invadir o espaço aéreo sem plano de voo. Caças A-29 Super Tucano chegaram a ser acionados para a interceptação, mas o avião pousou em uma pista clandestina utilizada para o tráfico de drogas em uma fazenda localizada em Rondonópolis, município de Mato Grosso, região próxima às fronteiras com Bolívia e Paraguai.

A localização foi repassada a agentes do Grupo Especial de Fronteira, da Polícia Federal e da Polícia Militar de Mato Grosso, que montaram uma operação conjunta. A maioria dos suspeitos conseguiu fugir antes da chegada das equipes, mas três foram capturados nas buscas e levados à sede da Polícia Federal em Cuiabá.

No local, as autoridades apreenderam 31 fardos de cocaína — 17 ainda dentro da aeronave, parte em uma caminhonete em processo de carregamento e o restante escondido em áreas de mata.

A Polícia Federal instaurou inquérito para identificar e prender os responsáveis pela droga e pelo ingresso irregular da aeronave em território brasileiro.

Fonte: Eldeber

