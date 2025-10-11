Brasil conquista dois ouros e pode alcançar marca histórica no Mr. Olympia

O Brasil faturou duas medalhas de ouro no Mr. Olympia 2025, em Las Vegas, nos Estados Unidos, na noite dessa sexta-feira (10).

Eduarda Bezerra e Natália Coelho ficaram em primeiro lugar nas suas respectivas categorias. Agora, o país acumula 16 títulos no Mr. Olympia, todos conquistados por mulheres.

Com as conquistas desse primeiro dia, o Brasil já igualou suas campanhas mais vitoriosas na competição mais importante do fisiculturismo mundial.

Em 2017, Angélica Teixeira e Juliana Malacarne foram campeãs nas suas categorias. Enquanto em 2022, Franciele Mattos e a própria Natália Coelho ficaram com o ouro.

Confira a lista de todas as campeãs brasileiras do Mr. Olympia:

• Juliana Malacarne – Women’s Physique (2014, 2015, 2016 e 2017)

• Franciele Mattos – Wellness (2021, 2022 e 2023)

• Angelica Teixeira – Bikini (2017 e 2018)

• Nathalia Melo – Bikini (2012)

• Elisa Pecini – Bikini (2019)

• Natalia Coelho – Women’s Physique (2022 e 2025)

• Isa Pereira Nunes – Wellness (2024)

• Eduarda Bezerra – Wellness (2025)

Marca histórica

A competição continua neste sábado (11). Se apresentarão os concorrentes das categorias Wheelchair, Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Mr. Olympia e o Brasil pode trazer ainda mais ouros.

O acreano Ramon Dino é favorito na Classic Physique. Segundo colocado em 2023, no último ano ele decepcionou e terminou na quinta colocação. Entretanto, em 2025, Dino está confiante com o título.

Na categoria Wheelchair, José Fabiano, o ‘Gorila Albino’, foi top 3 em 2023 e busca o título neste ano.

Caso algum brasileiro vença a medalha de ouro neste sábado, essa será a melhor campanha do país na história do Mr. Olympia. As disputas desse segundo e último dia começam às 13h30 (de Brasília). Confira a programação completa abaixo:

Sábado, 11 de outubro

• 13h30 – Pré-julgamento das categorias Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Mr. Olympia

• 13h30 – Pré-julgamento e final categoria Wheelchair

• 23h – Finais das categorias Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Mr. Olympia

Medalhas em 2025

Além de Eduarda Bezerra ter vencido a categoria Wellness e Natália Coelho ter conquistado o ouro na Women’s Physique, mais brasileiros conquistaram medalhas nessa sexta.

Veja os brasileiros que conquistaram medalhas nessa sexta (10) no Mr. Olympia:

• Lucas Garcia – bronze na categoria 212;

• Leyvina Barros – bronze na categoria Women’s Bodybuilding (Ms. Olympia);

• Natália Coelho – ouro na categoria Women’s Physique;

• Zama Benta – bronze na categoria Women’s Physique;

• Eduarda Bezerra – ouro na categoria Wellness;

• Isabelle Nunes – prata na categoria wellness.

Fonte: CNN

