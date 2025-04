BR-364 volta a ter problemas graves e deixa caminhões atolados entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul

O evento se propõe a aprofundar a compreensão da dimensão da bioeconomia amazônica e discutir estratégias eficazes para o seu fomento

Entre os dias 25 e 28 de junho de 2025, o espaço e_Amazônia da Universidade Federal do Acre (UFAC), em Rio Branco (AC), sediará o Seminário Internacional TXAI Amazônia, um evento crucial para impulsionar a bioeconomia e valorizar a sociobiodiversidade como pilares do desenvolvimento econômico na Amazônia Legal Brasileira.

Realizado pelo Instituto SAPIEN – Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) dedicada à pesquisa e gestão para o desenvolvimento regional –, em colaboração com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), o Governo do Estado do Acre, por meio das Secretarias de Estado de Povos Indígenas (SEPI), Planejamento (SEPLAN), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (FAPAC) e mais de 20 instituições acreanas, o seminário reunirá líderes e representantes de diversos setores dos nove estados da Amazônia Legal, além de membros da Bolívia e Peru.

O TXAI Amazônia é um Seminário Internacional dedicado a promover a bioeconomia e o desenvolvimento econômico no maior ecossistema tropical do mundo. Se apresenta como uma plataforma para a formulação de soluções inovadoras, integrando conhecimento técnico-científico, inovação e sabedoria ancestral.

A iniciativa pretende impulsionar a bioeconomia e os serviços ambientais, fomentando a sociobiodiversidade da Amazônia brasileira através de um diálogo produtivo que estabeleça uma conexão robusta entre o rigor do conhecimento técnico e científico e a riqueza dos saberes tradicionais.

Nesse contexto, o evento se propõe a aprofundar a compreensão da dimensão da bioeconomia amazônica e discutir estratégias eficazes para o seu fomento. Adicionalmente, o TXAI Amazônia visa contribuir ativamente para a construção de um Plano Nacional de Bioeconomia, buscando acelerar o desenvolvimento de mercados tanto no âmbito público quanto no privado.

A promoção da sociobiodiversidade é outro pilar fundamental, com o intuito de atrair investimentos tanto nacionais quanto internacionais para a região. Em consonância com essa visão, o seminário valoriza profundamente os conhecimentos e as práticas tradicionais dos povos da floresta, buscando integrá-los de maneira sinérgica com as mais recentes inovações tecnológicas, reconhecendo a importância da sabedoria ancestral para um futuro promissor e de possibilidades diversas.

Ao longo de quatro dias de programação intensa, o Seminário TXAI Amazônia1 explorará seus eixos temáticos por meio de painéis dinâmicos, nos quais serão apresentados casos de sucesso emblemáticos da bioeconomia regional. Paralelamente, o público vivenciará uma Mostra Artística vibrante, concebida para fomentar a interação e o diálogo entre povos tradicionais, a comunidade acadêmica, o público em geral e as autoridades presentes, a partir da apresentação de artistas enraizadamente amazônidas.

