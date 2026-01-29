BR-364 vira atoleiro no trecho entre Tauari e Tarauacá; ônibus precisa ser esvaziado para conseguir passar

Motoristas relatam buracos profundos e lamaçais que atolam veículos; população cobra intervenção urgente no único eixo rodoviário do Acre

O trecho da BR-364 entre a comunidade do Tauari e o município de Tarauacá está praticamente intransitável devido a buracos profundos e atoleiros formados pelas chuvas. Nesta quinta-feira (29), um ônibus da linha Tauari–Tarauacá precisou ter os passageiros desembarcados para conseguir atravessar um dos pontos críticos da rodovia, na região do Mamoré. O motorista usou escombros para tentar firmar o solo.

Motoristas relatam que carros têm atolado, quebrado para-choques e furado radiadores. “Isso aqui não é só buraco, é atoleiro”, disse um condutor que ficou preso no local. Com as chuvas intensas do período, a situação se agrava, e há risco de interdição total do trecho.

A BR-364 é a principal e única ligação terrestre do Acre, essencial para o transporte intermunicipal de pessoas, cargas e serviços de emergência. Usuários cobram intervenção imediata do DNIT para recuperar a pista e evitar o isolamento de comunidades e prejuízos econômicos.

