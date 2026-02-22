BR-364 segue bloqueada em Feijó; ônibus e caminhões de gado têm passagem liberada em horários alternados

Rodovia é liberada a cada quatro horas por cinco minutos para veículos comuns; carga viva e casos prioritários, como idosos e crianças com TEA, são autorizados a passar

A BR-364 permanece bloqueada desde sexta-feira (20) em Feijó, no interior do Acre, em protesto que cobra a conclusão das obras do Hospital Geral do município. Além de casos prioritários, como idosos, pessoas com consultas médicas agendadas e crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), caminhões que transportam gado também estão tendo a passagem liberada.

A carga viva é autorizada a passar para evitar que os animais morram de fome, sede ou sejam pisoteados durante a espera.

Funcionamento do bloqueio

Os demais veículos, incluindo carros de passeio e transporte de passageiros, só conseguem seguir viagem a cada quatro horas, quando a rodovia é liberada temporariamente pelos manifestantes. Cada lado da pista permanece aberto por cinco minutos.

Transporte de passageiros mantém operação

Os ônibus e táxis lotação continuam fazendo o trajeto entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, nos dois sentidos, mesmo com o bloqueio. As empresas seguem transportando passageiros cientes de que, em Feijó, haverá parada obrigatória, que pode durar poucos minutos ou até quatro horas.

“A gente explica para os passageiros. Eu já fiquei lá quatro horas com cinco passageiros, e a sorte é que a manifestação é ao lado da rodoviária, onde tem restaurante. Por isso, o pessoal está conseguindo se alimentar”, relatou o taxista Paulo Santos.

Os ônibus da empresa Transacreana também continuam operando no trecho, transportando passageiros nos dois sentidos. Alguns coletivos chegaram a aguardar quatro horas em Feijó. Os veículos que saíram de Rio Branco na noite de sábado (21), com destino a Cruzeiro do Sul, passaram pela barreira por volta das 5h30 da manhã deste domingo (22). Já os ônibus que partiram de Cruzeiro do Sul na noite de sábado também conseguiram atravessar o bloqueio.

Obra de reforma e ampliação do Hospital de Feijó, pivô dos protestos

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), em parceria com a Secretaria de Saúde (Sesacre), avança com a obra de reforma e ampliação do Hospital de Feijó, que pela primeira vez recebe uma reestruturação de envergadura, após 81 anos de sua fundação.

O investimento de quase R$ 6 milhões vai revolucionar a oferta dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) para os mais de 35 mil habitantes do município e de regiões adjacentes. Os trabalhos tem como meta a troca total da cobertura do primeiro bloco prédio.

Com a obra, a unidade passa por um processo de readequação, propiciando a climatização total dos espaços no ambiente hospitalar. A ala de enfermagem, em que se totalizam 34 leitos, entre infantil e adulto receber os pacientes com mais conforto.

Veja vídeo do protesto deste domingo:

