Botafogo equipara proposta salarial do Bahia e se mostra otimista pela permanência de Cuesta

Lance!

Alvinegro sinaliza que oferecerá mesmos valores do Tricolor baiano e se mostra otimista na permanência do defensor de maneira definitiva

A luta do Botafogo por manter Victor Cuesta em seu elenco segue forte. Por mais que o zagueiro esteja na mira do Bahia, o Alvinegro indicou que vai igualar todas as ofertas do Tricolor baiano. O clube garantiu oficialmente ao Internacional (detentor dos direitos do zagueiro) que “bancará” desde a proposta de compra feita pelo clube baiano até a oferta salarial, que prevê um aumento em relação ao que o argentino recebe atualmente na equipe botafoguense.



De acordo com o “Canal do TF”, o Bahia ofereceu US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões, na cotação atual) para contratar o zagueiro junto ao Colorado. Além disso, propôs um aumento substancial ao argentino, que passaria a ganhar em torno de R$ 800 mil. Seu novo vínculo será por dois anos, com opção de prorrogação por mais uma temporada.



+ Confira a classificação do Carioca e os próximos jogos da Taça Guanabara

Cuesta é considerado internamente como um jogador fundamental para o Botafogo. Este fator vem pesando para o acionista John Textor não medir esforços tentar manter o jogador de 34 anos. De acordo com o “GE”, sua identificação com o clube e o fato de gostar do Rio de Janeiro também são vistos com otimismo pela cúpula botafoguense.



O Botafogo mostra confiança na permanência do atleta. Cuesta estará em campo diante da Portuguesa, nesta quarta-feira (8), às 21h10, na última rodada da Taça Guanabara.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários