Botafogo e Vila Acre garantem últimas vagas nas quartas do Estadual

Botafogo Academy e Vila Acre garantiram nesta sexta, 28, no Tonicão, as últimas vagas na fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-13. O Botafogo Academy goleou o Rei Artur por 11 a 0 e o Vila Acre bateu o Xavier Maia por 6 a 0.

Na quarta

A fase de quartas de final do Estadual Sub-13 começa na quarta, dia 13, no Tonicão, a partir das 15 horas, com dois jogos. O Cruz Azul enfrenta o Vila Acre e o COPMBM joga contra o Botafogo Academy.

Na quinta, 4, a partir das 15 horas, no Tonicão os confrontos são: Furacão do Norte x Plácido de Castro e Galvez x Santa Cruz.

Relacionado

Comentários