Borracheiro fica gravemente ferido após explosão de pneu industrial no Segundo Distrito de Rio Branco

Acidente ocorreu na área da Pedra Norte; vítima sofreu trauma facial severo com perda de dentes e foi intubada devido ao risco de comprometimento das vias aéreas

O borracheiro Edimar Lopes de Souza ficou gravemente ferido na tarde desta terça-feira (2) após a explosão de um pneu industrial durante manutenção na área da Pedra Norte, localizada no Segundo Distrito de Rio Branco. De acordo com informações das equipes de socorro, Edimar manuseava o pneu – possivelmente de uma empilhadeira – quando ocorreu a explosão repentina.

Consequências do acidente:

Trauma facial severo com impacto direto no rosto

Perda de vários dentes inferiores arrancados pela força da explosão

Forte sangramento que exigiu atendimento de emergência

Intubação difícil devido às extensas lesões faciais

Após ser levado por colegas em veículo particular à UPA do Segundo Distrito, Edimar recebeu atendimento imediato de toda a equipe médica de plantão. O médico Dr. Fernando explicou que a intubação foi necessária devido à agitação da vítima e ao risco de comprometimento das vias aéreas.

A vítima foi transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco com sinais vitais estáveis, mas permanece em estado potencialmente grave. Profissionais das áreas de neurologia e cirurgia bucomaxilofacial já acompanham o caso, e exames complementares devem definir a extensão total das lesões.

O acidente alerta para os riscos ocupacionais em atividades de manutenção de pneus industriais, que exigem equipamentos de proteção específicos e procedimentos de segurança rigorosos. A explosão de pneis de grande porte pode gerar força equivalente a uma carga explosiva, causando ferimentos graves ou fatais.

