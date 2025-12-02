Cotidiano
Borracheiro fica gravemente ferido após explosão de pneu industrial no Segundo Distrito de Rio Branco
Acidente ocorreu na área da Pedra Norte; vítima sofreu trauma facial severo com perda de dentes e foi intubada devido ao risco de comprometimento das vias aéreas
O borracheiro Edimar Lopes de Souza ficou gravemente ferido na tarde desta terça-feira (2) após a explosão de um pneu industrial durante manutenção na área da Pedra Norte, localizada no Segundo Distrito de Rio Branco. De acordo com informações das equipes de socorro, Edimar manuseava o pneu – possivelmente de uma empilhadeira – quando ocorreu a explosão repentina.
Consequências do acidente:
-
Trauma facial severo com impacto direto no rosto
-
Perda de vários dentes inferiores arrancados pela força da explosão
-
Forte sangramento que exigiu atendimento de emergência
-
Intubação difícil devido às extensas lesões faciais
Após ser levado por colegas em veículo particular à UPA do Segundo Distrito, Edimar recebeu atendimento imediato de toda a equipe médica de plantão. O médico Dr. Fernando explicou que a intubação foi necessária devido à agitação da vítima e ao risco de comprometimento das vias aéreas.
A vítima foi transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco com sinais vitais estáveis, mas permanece em estado potencialmente grave. Profissionais das áreas de neurologia e cirurgia bucomaxilofacial já acompanham o caso, e exames complementares devem definir a extensão total das lesões.
O acidente alerta para os riscos ocupacionais em atividades de manutenção de pneus industriais, que exigem equipamentos de proteção específicos e procedimentos de segurança rigorosos. A explosão de pneis de grande porte pode gerar força equivalente a uma carga explosiva, causando ferimentos graves ou fatais.
MM Acre é campeão invicto da 2ª Copa Ouro Preto 40+
A equipe do MM Acre derrotou o Miners Sports por 2 sets a 0, com parciais de 25×14 e 25×8 e conquistou nesse fim de semana em Ouro Preto, Rondônia, o título da 2ª Copa Masters 40+ de Vôlei Masculino.
“Fizemos uma grande competição e conquistamos a Copa. Esse título vem para coroar o trabalho de toda uma temporada”, declarou o técnico do MM Acre, Carlos Leopoldo.
Melhor treinador
Carlos Leopoldo foi escolhido como melhor treinador da Copa Ouro Preto.
“Receber o prêmio de melhor técnico valoriza todo o esforço de 2025. Nossa equipe formou a base da seleção(Eric, Fabiano, Papel, Wender, Wendell e Márcio) da Copa e isso também é importante destacar”, comentou o treinador.
CBF deve confirmar o Humaitá na disputa da Série D 2026
A CBF ainda não oficializou as 96 equipes para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série de 2026, mas uma fonte do consultada pelo phdesporteclube.com.br confirmou a presença do Humaitá no torneio nacional.
O Tourão, de Porto Acre, tem o melhor ranking entre os clubes do futebol acreano e isso pode garantir a participação no torneio nacional.
Três times
Com a confirmação do Humaitá, o Acre terá três equipes na Série D. Independência e Galvez conquistaram as vagas pela classificação do Campeonato Estadual 2025.
Fórmula de disputa
A nova Série D será disputada entre os dias 5 de abril e 13 de setembro. A competição vai ter 16 grupos com 6 equipes e as quatro melhores de cada chave avançam para a fase eliminatória.
AAB“A” e América fazem jogo decisivo no Campeonato Estadual
AAB “A” e América fazem um jogo decisivo pelo grupo B do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino, nesta terça, 2, a partir das 20h20, no ginásio Álvaro Dantas. Se a equipe da AAB“A” vencer estará classificada. O América precisa ganhar para entrar na disputa por uma vaga na fase final.
Na abertura da programação, o Old School “B” joga contra o Resenha somente para cumprir tabela.
