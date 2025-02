BOPE realiza 7ª edição do “Bopeano Blindado” em comemoração aos 29 anos da unidade

O canal de denúncias da DHPP, disponível pelo número de WhatsApp 68-99912-2964, tem sido amplamente utilizado pela população

Com Luan Rodrigo

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) tem intensificado a campanha para conscientizar a população sobre a importância das denúncias anônimas no auxílio às investigações de crimes, especialmente homicídios.

Em entrevista, o delegado titular Alcino Júnior destacou que o canal de denúncias via WhatsApp tem sido uma ferramenta vital para a resolução de casos complexos, pois permite que a população colabore de forma segura e anônima.

Segundo o delegado, a DHPP enfrenta desafios comuns em investigações, como a dificuldade de identificar suspeitos ou obter informações precisas sobre crimes. Nesse contexto, as denúncias da população têm sido fundamentais para direcionar as investigações e garantir que os responsáveis pelos crimes sejam levados à Justiça.

“A população tem sido uma grande parceira da Polícia Civil. Muitos casos foram solucionados graças a informações valiosas recebidas por meio de denúncias”, afirma Alcino Júnior.

O canal de denúncias da DHPP, disponível pelo número de WhatsApp 68-99912-2964, tem sido amplamente utilizado pela população. O serviço é totalmente anônimo e permite o envio apenas de mensagens de texto, sem identificação do denunciante. As informações recebidas são analisadas e validadas pela equipe de investigação, que as cruza com outros dados já levantados durante as apurações.

“Não identificamos quem envia as mensagens. Existe um protocolo rigoroso para tratar essas informações, garantindo a segurança de quem colabora”, explica o delegado.

Alcino Júnior ressaltou que as denúncias não são consideradas verdades absolutas, mas servem como peças-chave para orientar as investigações. O delegado também fez um apelo para que as pessoas não hesitem em denunciar crimes dos quais tenham conhecimento ou testemunhado.

“Cada informação recebida é avaliada dentro do contexto da investigação em andamento. A participação da população é essencial para que possamos agir com celeridade e eficiência. Seja um herói anônimo. Você não precisa se identificar, mas sua denúncia pode fazer a diferença. Confie na polícia, estamos empenhados em solucionar o maior número de crimes possível”, afirma.

Recentemente, a DHPP obteve sucesso em um caso em que a colaboração da população foi decisiva. Após um pedido público por informações, diversas denúncias anônimas ajudaram a identificar e prender os responsáveis pelo crime.

“Esse caso é um exemplo claro de como a parceria com a população pode ser eficaz”, destaca o delegado.

Para facilitar o contato, a DHPP mantém um banner com o número do WhatsApp disponível em nas redes sociais e materiais de divulgação. A expectativa é que, com o aumento das denúncias, mais crimes sejam solucionados e os autores levados à Justiça.

“Estamos de braços dados com a população. Cada denúncia é um passo a mais na direção da justiça e da segurança pública”, conclui Júnior.

Serviço:

Para fazer uma denúncia anônima à DHPP, entre em contato pelo WhatsApp: 68-99912-2964.

Compromisso com a efetividade das investigações

O delegado-geral, Henrique Maciel, destacou a prioridade da PCAC nos crimes contra a vida, especialmente nas investigações de homicídios. “Os crimes contra a vida, especialmente as investigações voltadas ao crime de homicídio, são uma prioridade. Para atingir maior efetividade, as investigações têm buscado alcançar, identificar e colocar à disposição da justiça não somente os executores, mas, sobretudo, os mandantes e lideranças de organizações criminosas que tenham atuado, mesmo que indiretamente, para a ocorrência dos delitos”, afirmou Maciel.

Impacto positivo nas taxas de elucidação e redução de mortes violentas

O delegado da DHPP, Alcino Ferreira Júnior, ressaltou a importância da unidade especializada e a maturidade investigativa da equipe. “A Polícia Civil conta com sua unidade especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), criada no ano de 2016, além das delegacias regionais, no interior do estado, que realizam as investigações desta natureza. A maturidade investigativa da DHPP, aliada à intensa troca de informações entre as unidades de combate ao crime organizado e narcóticos (Draco/Denarc), foi fundamental e impactou positivamente nos resultados, tanto no aumento significativo das taxas de elucidação de homicídios (tentados e consumados), quanto na queda dos números de mortes violentas intencionais (MVIs)”, destacou Ferreira Júnior.

Alcino ressalta, ainda, que, nesse processo, muitos autores foram identificados, indiciados e colocados à disposição da Justiça, demonstrando a eficácia e o comprometimento da DHPP na luta contra o crime no Acre.

