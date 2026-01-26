BOPE prende quatro suspeitos e apreende drogas durante ação da ROTAM em Rio Branco

Jovem monitorado por tornozeleira eletrônica e três irmãos foram detidos em posto de lavagem no bairro Estação Experimental

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio da companhia ROTAM, equipe Fox, realizou a prisão de quatro suspeitos e a apreensão de entorpecentes durante patrulhamento preventivo e ostensivo na noite desta segunda-feira (26), no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição realizava rondas com o objetivo de prevenir e coibir ilícitos, além de apreender drogas e armas utilizadas por integrantes de organizações criminosas, quando recebeu a informação de que um posto de lavagem aparentemente abandonado, localizado na rua Coronel Fontenelle de Castro, estaria sendo utilizado para o comércio de drogas, possivelmente com indivíduos armados.

Diante da denúncia, a equipe da ROTAM montou um cerco tático ao imóvel. No momento em que a viatura parou em frente ao local, um monitorado da Justiça, identificado como Juan Matheus de Mendonça Gimenes, de 19 anos, arremessou uma bolsa preta para o quintal de uma residência vizinha. Em seguida, os policiais conseguiram abordar quatro suspeitos, sendo três irmãos identificados como Carlos Henrique Lima de Araújo, de 18 anos, Carlos Samy de Araújo Rodrigues, de 21, e Carlos Vinicius Araújo Rodrigues, de 22 anos, além de Juan Matheus.

Com autorização do proprietário do imóvel vizinho, os policiais recuperaram a bolsa arremessada. No interior dela foram encontrados cinco invólucros de skank, oito trouxinhas de cocaína e uma quantia em dinheiro, configurando, segundo a polícia, o crime de tráfico de drogas.

Na Delegacia, Juan Matheus informou que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, e que o equipamento havia sido instalado na última terça-feira (20).

Diante dos fatos, os quatro suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas e o dinheiro apreendido, para a adoção das medidas legais cabíveis.

