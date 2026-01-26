Cotidiano
BOPE prende quatro suspeitos e apreende drogas durante ação da ROTAM em Rio Branco
Jovem monitorado por tornozeleira eletrônica e três irmãos foram detidos em posto de lavagem no bairro Estação Experimental
O Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio da companhia ROTAM, equipe Fox, realizou a prisão de quatro suspeitos e a apreensão de entorpecentes durante patrulhamento preventivo e ostensivo na noite desta segunda-feira (26), no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.
De acordo com a Polícia Militar, a guarnição realizava rondas com o objetivo de prevenir e coibir ilícitos, além de apreender drogas e armas utilizadas por integrantes de organizações criminosas, quando recebeu a informação de que um posto de lavagem aparentemente abandonado, localizado na rua Coronel Fontenelle de Castro, estaria sendo utilizado para o comércio de drogas, possivelmente com indivíduos armados.
Diante da denúncia, a equipe da ROTAM montou um cerco tático ao imóvel. No momento em que a viatura parou em frente ao local, um monitorado da Justiça, identificado como Juan Matheus de Mendonça Gimenes, de 19 anos, arremessou uma bolsa preta para o quintal de uma residência vizinha. Em seguida, os policiais conseguiram abordar quatro suspeitos, sendo três irmãos identificados como Carlos Henrique Lima de Araújo, de 18 anos, Carlos Samy de Araújo Rodrigues, de 21, e Carlos Vinicius Araújo Rodrigues, de 22 anos, além de Juan Matheus.
Com autorização do proprietário do imóvel vizinho, os policiais recuperaram a bolsa arremessada. No interior dela foram encontrados cinco invólucros de skank, oito trouxinhas de cocaína e uma quantia em dinheiro, configurando, segundo a polícia, o crime de tráfico de drogas.
Na Delegacia, Juan Matheus informou que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, e que o equipamento havia sido instalado na última terça-feira (20).
Diante dos fatos, os quatro suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas e o dinheiro apreendido, para a adoção das medidas legais cabíveis.
Jotas bate As Lendárias e conquista título do Torneio de Vôlei na AABB
A Jotas bateu As Lendárias por 2 sets a 0, com parciais de 25×15 e 25×20 nesse domingo, 25, na AABB, e conquistou o título do Torneio de Vôlei Feminino.
Na disputa do terceiro lugar, as Damas de Aço venceram o Serra Negra por 2sets a 0, com parciais de 25×18 e 25×19.
“Conseguimos realizar um grande evento. A nossa meta é promover mais competições neste formato”, declarou a coordenadora da competição, Maria Luíza.
Apoios importantes
Maria Luíza destacou o apoio do vereador Neném Almeida, Zero Grau, Arena Car, FDUA, Bella Rio Branco, FEAV, Buffet Samya, Centro de Treinamento Erlane, Ótica Xainã e Tapera Caça e Pesca.
Vasco x Velo Clube e Galvez x Guaporé são os duelos acreanos na Copa do Brasil
Vasco x Velo Clube/SP e Galvez x Guaporé/RO são os duelos da 1ª fase da Copa do Brasil. Os times acreanos precisam vencer os confrontos para avançar à segunda fase do torneio nacional.
Sorteio na quarta
A CBF realiza o sorteio dos mandos de campo na quarta, 28, a partir das 13 horas(hora Acre).
“Teremos um adversário difícil e jogar em casa será uma vantagem. Vamos esperar o sorteio”, disse o técnico do Vasco, Erick Rodrigues.
Na 2ª fase
O Independência, atual bicampeão acreano, entra na segunda fase do torneio. O Tricolor ficou no pote F e terá um adversário do pote C, formado basicamente das séries B e C.
Vasco vence Adesg e consegue recuperação no Campeonato Estadual
O Vasco venceu a Adesg por 3 a 1 nesta segunda, 26, na Arena da Floresta, e conseguiu a recuperação no Campeonato Estadual Sicredi de 2026. Leozinho(2) e Derreis marcaram os gols vascaínos enquanto Breno descontou para o Leão.
35 minutos
Depois da paralisação da partida no sábado, 24, por causa da chuva, Vasco e Adesg voltaram à Arena para fechar o confronto.
O técnico Erick Rodrigues promoveu as entradas de Derreis e Erick Serpa nas vagas de Rafael e Cabeludo e tornou a equipe mais ofensiva.
A equipe vascaína dominou o restante da partida completamente e conquistou uma vitória com sobras.
Leozinho é o artilheiro
Com os gols marcados contra o Leão, o meia Leozinho, do Vasco, assumiu a artilharia do Estadual com 4 gols.
3ª rodada do Estadual
Independência x Humaitá
Na quarta, 28, a partir das 18 horas, no Tonicão
São Francisco x Rio Branco
Na quinta, 29, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta
Santa Cruz x Vasco
Adesg x Galvez
No sábado, 31, a partir das 15 horas, no Tonicão
Classificação
1º Galvez 6 Pts
2º Humaitá 4 Pts
3º Vasco 3 Pts
4º Rio Branco 3 Pts
5º São Francisco 3 Pts
6º Santa Cruz 1 Pt
7º Independência 1 Pt
8º Adesg 1 Pt
