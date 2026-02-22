BOPE prende foragido da Justiça durante abordagem na parte alta de Rio Branco

Homem condenado por tráfico e associação criminosa tinha mandado de prisão em aberto desde abril de 2025

Uma ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) resultou na prisão de Pedro Lucas de Souza Lima, de 25 anos, no fim da tarde da última sexta-feira (20), na Avenida Antônio da Rocha Viana, bairro Vila Nova, na parte alta de Rio Branco.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito, natural da Bahia, estava na capital acreana mesmo sendo considerado foragido da Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão expedido no dia 9 de abril de 2025, após condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.

Informações repassadas às equipes apontavam que o homem estaria circulando na região do bairro Tancredo Neves, nas proximidades do antigo “Fusion Preto”, e já era conhecido pelos policiais do BOPE. Durante patrulhamento ostensivo, os militares identificaram um veículo Ford Fusion com as características informadas.

Ao constatarem irregularidades no automóvel, que estava em desacordo com as normas de trânsito, os policiais realizaram a abordagem. Durante a checagem dos dados do condutor, foi confirmado o mandado de prisão em aberto.

Para garantir a legalidade da ocorrência, foi acionada a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS), que realizou o teste do etilômetro. O resultado foi negativo para ingestão de álcool.

Ainda conforme a polícia, o veículo apresentava pendências administrativas e foi removido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC). O motorista também foi autuado com base em dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), incluindo os artigos 162, §1º c/c 164/165 e 230, inciso XVIII.

Após os procedimentos no local, Pedro Lucas foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento do mandado de prisão e demais providências legais.

